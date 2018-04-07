Власти Мончегорска посоветовали горожанам купить противогазы
Это произошло после того, как в марте предельно допустимая концентрация диоксида серы в городе была превышена больше, чем в девять раз. Причиной выбросов стал комбинат «Североникель», который принадлежит дочернему предприятию «Норникеля», «Кольской горно-металлургической компании». Горожане жаловались во все инстанции, вплоть до президента.
О том, что основной источник выбросов – комбинат, в городе знают все, — пишет «Новая газета». Однако мэрия обвинила местную ТЭЦ и рекомендовала снизить температуру. При этом на улице было 26 градусов мороза.
Комментарии48
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boooben 07 апреля 2018 | 11:35
Помню, в совке рассказывали про ужасы капитализма, когда граждане вынуждены дышать чистым воздухом за деньги в специальных автоматах на улице. Выходит, РФ отстала лет на 40. Но догоняет! Ура, товарищи!
hastings 07 апреля 2018 | 11:36
boooben: зато у нас такого Госдолга как у США нет, либерал!
jetsam 07 апреля 2018 | 11:39
hastings: у Тумба-Юмба госдолг в 100 раз меньше, чем у нас. вот только с дерева слезть не получается...
evgolius7 07 апреля 2018 | 11:43
Власти Мончегорска посоветовали горожанам купить противогазы.
А почему покупать?
На складах этих противогазов завались...Граждан травят, а отравители говорят мы вам противогазы продадим.
На отраве зарабатывают и на пртивогазах зарабатывают.
А виноват опять будет Навальный.
danko_swinja 07 апреля 2018 | 11:53
evgolius7: не сотрись. Не пиши широко.
luger_max_otto 07 апреля 2018 | 11:57
Вот и нарисовывается прямо на глазах еще одна горячая точка. Путинский режим во всей красе своей.
vasilevich58 07 апреля 2018 | 12:11
За ЕдРо и узурпатора, небось, процентов 90 проголосовало там?!
Дышите теперь глубже!
Иного не заслужили!
А кто не хочет на противогазы тратиться, гробы будут покупать!
grigorcar 07 апреля 2018 | 12:23
evgolius7:
здорово!
и на очистных экономят, и на противогазах зарабатывают!? бизнес по-мончегорски...
hastings 07 апреля 2018 | 11:58
jetsam: а чем плоха Тумба-Юмба? Тем что не обменяла суверенитет на зеленые фантики?
putinku 07 апреля 2018 | 12:02
hastings: деревянные фантики какого цвета? У тебя была пенсия 9000 рублей или 300 долларов, благодаря гению Путина у тебя теперь 150 долларов... маладца Путин ,обул тебя и ты даже не заметил . вот что значит знатный наперсточник)
hastings 07 апреля 2018 | 12:28
putinku: я в рублевой зоне живу, мне на доллар тьфу. Как макароны в сельпо стоили 45 р. так и стоят.
kottigr1 07 апреля 2018 | 12:03
hastings: Не путай суверенитет с голой жопой...
jetsam 07 апреля 2018 | 12:04
hastings: ну жить на деревьях ничего. только хвосты мешают.
galina6837 07 апреля 2018 | 12:10
hastings: а чем плоха Тумба-Юмба? Тем что не обменяла суверенитет на зеленые фантики?
да все щвейцарцы, монегаски, австрийцы и норвежцы просто завидуют независимости Тумбы-юмбы...
gs1112 07 апреля 2018 | 11:51
hastings: Подсчитывая Госдолг США, не забудь и про то сколько должны США. Например долг РФ 529 млрд.$
putinku 07 апреля 2018 | 11:56
gs1112: небольшое отличие..США в основном то должны сами себе в отличии от России)
grigorcar 07 апреля 2018 | 12:19
putinku:
не надо таких отмазок. у штатов ошаленный внешний долг. но что это меняет для нас? с них спросится за их дела, а нам бы ответить за свои...
putinku 07 апреля 2018 | 12:25
grigorcar: ошаленный у вас ум, раз не поняли написанного и не смогли эту информацию найти в инете. Странные люди...американцы меньше беспокоятся о своем госдолге ,чем холопы в России
putinku 07 апреля 2018 | 12:33
grigorcar: "ошаленный ум",,назовите страны ,которым должны США и назовите цифры долга этим странам... и сравните со всем долгом
budweiser23 07 апреля 2018 | 11:57
hastings: jetsam: госдолга у нас нет...у нас госкомпании все в долгах!
jetsam 07 апреля 2018 | 12:06
budweiser23: цифирьки и пруфлинк. иначе бред не засчитывается. никак.
* ссылку на мк и прочую желтую не давать.
budweiser23 07 апреля 2018 | 12:14
jetsam: Долг "Роснефти" растет практически без остановок все время, что существует компания. В 2003-м году "Роснефть" была должна около 100 млрд рублей, в 2005-м - 560 млрд рублей, в 2011-м - уже 748 млрд рублей. В 2014-м на фоне девальвации рубля долг взлетел до 2,5 трлн рублей, а в 2015-м - до 3,3 трлн рублей.
Отчетность "Роснефти" разочаровала инвесторов..
И это только Роснефть, но если вы увидите отчётность других госкомпаний, картина будет та же!
jetsam 07 апреля 2018 | 12:20
budweiser23: я же сказал. пруфлинк.
написать что прибыль роснефти 10000000млрд и я могу. и отчетность других компаний - в студию.
dorsty 07 апреля 2018 | 12:04
hastings: И песни хорошие.
galina6837 07 апреля 2018 | 12:06
hastings: зато у нас такого Госдолга как у США нет, либерал!
То есть, будем дохнуть раньше пиндосов. Но зато с чувством достоинства ))
pusin_patriot 07 апреля 2018 | 12:08
hastings: "зато у нас такого Госдолга как у США нет"
Да ну?
Соотнеси внешний долг США к их ВВП и сравни внешний долг России (гос + корпоративный) к ВВП, очень удивитесь.
После этого сравните экономический потенциал при соотношении долгов и идите покупать доллары, буквально сейчас, не откладывая на завтра, а то нефть снова в тенденции к падению.
galina6837 07 апреля 2018 | 12:16
pusin_patriot: pusin_patriot: Соотнеси внешний долг США к их ВВП и сравни внешний долг России (гос + корпоративный) к ВВП, очень удивитесь.
Он этого не понимает. У него методичка только три варианта предусматривает:
настамнет, в США негров бьют и там бы стояли базы НАТО...
grigorcar 07 апреля 2018 | 12:14
hastings:
хоть я не очень-то либерал, но позвольте полтора вопроса:
- то, что нам не хотят больше одалживать - это наша заслуга?
и тому, что за неимением других источников, правительства, не спросясь, все глубже и глубже залезает в мой карман, следует радоваться?
cockeyed 07 апреля 2018 | 12:01
boooben: ...епло твоё что-то больно знакомое. Ты случаем не с мавзолея сбёг? Быстро спрятался в мавзолей и там рассказывай свои сказки жаждущим тебя лицезреть!
gvs 07 апреля 2018 | 11:37
А гробы купить не посоветовали?
trender 07 апреля 2018 | 11:41
Ад приближается. По всей стране воняет серой.
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 11:42
В России надо всем носить противогаз не снимая, как мусульманки паранджу.
sensei54 07 апреля 2018 | 11:43
Когда на машине проезжаешь Мончегорск - он в стороне от трассы - каждый раз вспоминаешь фото Хиросимы. Мёртвая земля. Ни деревца, ни травинки.
polba 07 апреля 2018 | 12:27
sensei54: Ага. Прям апокалипсис.
http://rasfokus.ru/images/photos/medium/e0843f2e291363e96d82e86850b39e20.jpg
З.Ы. Зачем вы всё время врёте?
budweiser23 07 апреля 2018 | 11:49
Сильный президент, сильная Россия!
Но, если вся страна заср@на, то что это значит?
putinnavsegda 07 апреля 2018 | 11:53
budweiser23: Значит виноваты либерасы и Путин их уничтожит, когда вернется в 2024 году!
snaker 07 апреля 2018 | 12:08
putinnavsegda: Значит виноваты либерасы и Путин их уничтожит, когда вернется в 2024 году!
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А до 24-го года он значит будет ковыряться в носу, пока страна тонет в дерьме производимым в основном его дружками.
ramen 07 апреля 2018 | 12:22
budweiser23: Что президент - ЗАСРАНЕЦ. А кого ТАКОЙ вот может себе в команду набрать?
Таких же, только ещё хуже.
grigorcar 07 апреля 2018 | 12:27
budweiser23:
это значит, что глотает, не жуя.
murad_manapov 07 апреля 2018 | 11:57
во время выборов надо было раздавать на избирательных участках противогазы. по всей стране
cockeyed 07 апреля 2018 | 12:04
Жрут без меры и срут без продыха, а потом жалятся на серуводороды! Я бы на месте их чяновников зашил им рты чтоб не жрали и шопы чтоб не срали!
galina6837 07 апреля 2018 | 12:23
cockeyed:
Это надо на нитки и портных тратиться.
чиновники креативнее мыслят - оптом палят народ в ТЦ.
bratec_kot 07 апреля 2018 | 12:06
Советую жителям Мончегорска подрихтовать мэру физию как в Волоколамске и не выйти на работу( наверняка ведь основная масса горожан именно на фабрике работает).. А дальше ждите реакции царя-батюшки
podwodnik 07 апреля 2018 | 12:08
Мончегорску и Волоколамску нужны противогазы? А вот жителям города Гусева теперь нужны беруши. В Гусеве новейшую Маяковскую ТЭС торжественно открыли к выборам: "...новые станции высокоманёвренные, отвечают всем требованиям в области экологии и безопасности. Отдельно Путин отметил, что практически всё оборудование на них - российского производства...". Но оказалось что станция шумит так, что горожанам невозможно заснуть: "...На днях в муниципалитет пришел ответ, в котором ООО «Интер РАО - Инжиниринг» сообщает, что уже проведен ряд мероприятий, направленных на шумопонижение. В частности: проведены акустические испытания шумоглушителей Маяковской ТЭС и завершаются расчеты по повышению эффективности установленных шумоглушителей; ведется разработка проекта производства работ по установке дополнительных ступеней шумоглушителей на дымовые трубы; завершены работы по устройству звукопоглощающего укрытия; установлены дополнительные шумоглушители на постоянно действующих дренажах ГТУ...".
ramen 07 апреля 2018 | 12:10
Экотаж, господа, экотаж...
ztr Cергей Запорожский 07 апреля 2018 | 12:17
Прекрасная страна)))
profi1962 07 апреля 2018 | 12:18
И все, а больше ничего там, для защиты своей жизни?
consts 07 апреля 2018 | 12:32
"Власти Мончегорска посоветовали горожанам купить противогазы"
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фильтрующие или изолирующие?