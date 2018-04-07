Z Архив новостей новости
5 48 6 3001
11:30, 07 апреля 2018

Власти Мончегорска посоветовали горожанам купить противогазы

Это произошло после того, как в марте предельно допустимая концентрация диоксида серы в городе была превышена больше, чем в девять раз. Причиной выбросов стал комбинат «Североникель», который принадлежит дочернему предприятию «Норникеля», «Кольской горно-металлургической компании». Горожане жаловались во все инстанции, вплоть до президента.

О том, что основной источник выбросов – комбинат, в городе знают все, — пишет «Новая газета». Однако мэрия обвинила местную ТЭЦ и рекомендовала снизить температуру. При этом на улице было 26 градусов мороза.

Комментарии

48

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

boooben 07 апреля 2018 | 11:35

Помню, в совке рассказывали про ужасы капитализма, когда граждане вынуждены дышать чистым воздухом за деньги в специальных автоматах на улице. Выходит, РФ отстала лет на 40. Но догоняет! Ура, товарищи!

hastings 07 апреля 2018 | 11:36

boooben: зато у нас такого Госдолга как у США нет, либерал!

jetsam 07 апреля 2018 | 11:39

hastings: у Тумба-Юмба госдолг в 100 раз меньше, чем у нас. вот только с дерева слезть не получается...

evgolius7 07 апреля 2018 | 11:43

Власти Мончегорска посоветовали горожанам купить противогазы.

А почему покупать?
На складах этих противогазов завались...Граждан травят, а отравители говорят мы вам противогазы продадим.
На отраве зарабатывают и на пртивогазах зарабатывают.
А виноват опять будет Навальный.

danko_swinja 07 апреля 2018 | 11:53

evgolius7: не сотрись. Не пиши широко.

luger_max_otto 07 апреля 2018 | 11:57

Вот и нарисовывается прямо на глазах еще одна горячая точка. Путинский режим во всей красе своей.

vasilevich58 07 апреля 2018 | 12:11

За ЕдРо и узурпатора, небось, процентов 90 проголосовало там?!
Дышите теперь глубже!
Иного не заслужили!
А кто не хочет на противогазы тратиться, гробы будут покупать!

grigorcar 07 апреля 2018 | 12:23

evgolius7:
здорово!
и на очистных экономят, и на противогазах зарабатывают!? бизнес по-мончегорски...

hastings 07 апреля 2018 | 11:58

jetsam: а чем плоха Тумба-Юмба? Тем что не обменяла суверенитет на зеленые фантики?

putinku 07 апреля 2018 | 12:02

hastings: деревянные фантики какого цвета? У тебя была пенсия 9000 рублей или 300 долларов, благодаря гению Путина у тебя теперь 150 долларов... маладца Путин ,обул тебя и ты даже не заметил . вот что значит знатный наперсточник)

hastings 07 апреля 2018 | 12:28

putinku: я в рублевой зоне живу, мне на доллар тьфу. Как макароны в сельпо стоили 45 р. так и стоят.

kottigr1 07 апреля 2018 | 12:03

hastings: Не путай суверенитет с голой жопой...

jetsam 07 апреля 2018 | 12:04

hastings: ну жить на деревьях ничего. только хвосты мешают.

galina6837 07 апреля 2018 | 12:10

hastings: а чем плоха Тумба-Юмба? Тем что не обменяла суверенитет на зеленые фантики?
да все щвейцарцы, монегаски, австрийцы и норвежцы просто завидуют независимости Тумбы-юмбы...

gs1112 07 апреля 2018 | 11:51

hastings: Подсчитывая Госдолг США, не забудь и про то сколько должны США. Например долг РФ 529 млрд.$

putinku 07 апреля 2018 | 11:56

gs1112: небольшое отличие..США в основном то должны сами себе в отличии от России)

grigorcar 07 апреля 2018 | 12:19

putinku:
не надо таких отмазок. у штатов ошаленный внешний долг. но что это меняет для нас? с них спросится за их дела, а нам бы ответить за свои...

putinku 07 апреля 2018 | 12:25

grigorcar: ошаленный у вас ум, раз не поняли написанного и не смогли эту информацию найти в инете. Странные люди...американцы меньше беспокоятся о своем госдолге ,чем холопы в России

putinku 07 апреля 2018 | 12:33

grigorcar: "ошаленный ум",,назовите страны ,которым должны США и назовите цифры долга этим странам... и сравните со всем долгом

budweiser23 07 апреля 2018 | 11:57

hastings: jetsam: госдолга у нас нет...у нас госкомпании все в долгах!

jetsam 07 апреля 2018 | 12:06

budweiser23: цифирьки и пруфлинк. иначе бред не засчитывается. никак.
* ссылку на мк и прочую желтую не давать.

budweiser23 07 апреля 2018 | 12:14

jetsam: Долг "Роснефти" растет практически без остановок все время, что существует компания. В 2003-м году "Роснефть" была должна около 100 млрд рублей, в 2005-м - 560 млрд рублей, в 2011-м - уже 748 млрд рублей. В 2014-м на фоне девальвации рубля долг взлетел до 2,5 трлн рублей, а в 2015-м - до 3,3 трлн рублей.
Отчетность "Роснефти" разочаровала инвесторов..

И это только Роснефть, но если вы увидите отчётность других госкомпаний, картина будет та же!

jetsam 07 апреля 2018 | 12:20

budweiser23: я же сказал. пруфлинк.
написать что прибыль роснефти 10000000млрд и я могу. и отчетность других компаний - в студию.

dorsty 07 апреля 2018 | 12:04

hastings: И песни хорошие.

galina6837 07 апреля 2018 | 12:06

hastings: зато у нас такого Госдолга как у США нет, либерал!

То есть, будем дохнуть раньше пиндосов. Но зато с чувством достоинства ))

pusin_patriot 07 апреля 2018 | 12:08

hastings: "зато у нас такого Госдолга как у США нет"

Да ну?
Соотнеси внешний долг США к их ВВП и сравни внешний долг России (гос + корпоративный) к ВВП, очень удивитесь.

После этого сравните экономический потенциал при соотношении долгов и идите покупать доллары, буквально сейчас, не откладывая на завтра, а то нефть снова в тенденции к падению.

galina6837 07 апреля 2018 | 12:16

pusin_patriot: pusin_patriot: Соотнеси внешний долг США к их ВВП и сравни внешний долг России (гос + корпоративный) к ВВП, очень удивитесь.

Он этого не понимает. У него методичка только три варианта предусматривает:
настамнет, в США негров бьют и там бы стояли базы НАТО...

grigorcar 07 апреля 2018 | 12:14

hastings:
хоть я не очень-то либерал, но позвольте полтора вопроса:
- то, что нам не хотят больше одалживать - это наша заслуга?
и тому, что за неимением других источников, правительства, не спросясь, все глубже и глубже залезает в мой карман, следует радоваться?

cockeyed 07 апреля 2018 | 12:01

boooben: ...епло твоё что-то больно знакомое. Ты случаем не с мавзолея сбёг? Быстро спрятался в мавзолей и там рассказывай свои сказки жаждущим тебя лицезреть!

gvs 07 апреля 2018 | 11:37

А гробы купить не посоветовали?

trender 07 апреля 2018 | 11:41

Ад приближается. По всей стране воняет серой.

kryymsdyk 07 апреля 2018 | 11:42

В России надо всем носить противогаз не снимая, как мусульманки паранджу.

sensei54 07 апреля 2018 | 11:43

Когда на машине проезжаешь Мончегорск - он в стороне от трассы - каждый раз вспоминаешь фото Хиросимы. Мёртвая земля. Ни деревца, ни травинки.

polba 07 апреля 2018 | 12:27

sensei54: Ага. Прям апокалипсис.
http://rasfokus.ru/images/photos/medium/e0843f2e291363e96d82e86850b39e20.jpg
З.Ы. Зачем вы всё время врёте?

budweiser23 07 апреля 2018 | 11:49

Сильный президент, сильная Россия!

Но, если вся страна заср@на, то что это значит?

putinnavsegda 07 апреля 2018 | 11:53

budweiser23: Значит виноваты либерасы и Путин их уничтожит, когда вернется в 2024 году!

snaker 07 апреля 2018 | 12:08

putinnavsegda: Значит виноваты либерасы и Путин их уничтожит, когда вернется в 2024 году!
----------------------------------------
А до 24-го года он значит будет ковыряться в носу, пока страна тонет в дерьме производимым в основном его дружками.

ramen 07 апреля 2018 | 12:22

budweiser23: Что президент - ЗАСРАНЕЦ. А кого ТАКОЙ вот может себе в команду набрать?
Таких же, только ещё хуже.

grigorcar 07 апреля 2018 | 12:27

budweiser23:
это значит, что глотает, не жуя.

murad_manapov 07 апреля 2018 | 11:57

во время выборов надо было раздавать на избирательных участках противогазы. по всей стране

cockeyed 07 апреля 2018 | 12:04

Жрут без меры и срут без продыха, а потом жалятся на серуводороды! Я бы на месте их чяновников зашил им рты чтоб не жрали и шопы чтоб не срали!

galina6837 07 апреля 2018 | 12:23

cockeyed:
Это надо на нитки и портных тратиться.
чиновники креативнее мыслят - оптом палят народ в ТЦ.

bratec_kot 07 апреля 2018 | 12:06

Советую жителям Мончегорска подрихтовать мэру физию как в Волоколамске и не выйти на работу( наверняка ведь основная масса горожан именно на фабрике работает).. А дальше ждите реакции царя-батюшки

podwodnik 07 апреля 2018 | 12:08

Мончегорску и Волоколамску нужны противогазы? А вот жителям города Гусева теперь нужны беруши. В Гусеве новейшую Маяковскую ТЭС торжественно открыли к выборам: "...новые станции высокоманёвренные, отвечают всем требованиям в области экологии и безопасности. Отдельно Путин отметил, что практически всё оборудование на них - российского производства...". Но оказалось что станция шумит так, что горожанам невозможно заснуть: "...На днях в муниципалитет пришел ответ, в котором ООО «Интер РАО - Инжиниринг» сообщает, что уже проведен ряд мероприятий, направленных на шумопонижение. В частности: проведены акустические испытания шумоглушителей Маяковской ТЭС и завершаются расчеты по повышению эффективности установленных шумоглушителей; ведется разработка проекта производства работ по установке дополнительных ступеней шумоглушителей на дымовые трубы; завершены работы по устройству звукопоглощающего укрытия; установлены дополнительные шумоглушители на постоянно действующих дренажах ГТУ...".

ramen 07 апреля 2018 | 12:10

Экотаж, господа, экотаж...

ztr Cергей Запорожский 07 апреля 2018 | 12:17

Прекрасная страна)))

profi1962 07 апреля 2018 | 12:18

И все, а больше ничего там, для защиты своей жизни?

consts 07 апреля 2018 | 12:32

"Власти Мончегорска посоветовали горожанам купить противогазы"
------------------------------------------------------------------------------------------
фильтрующие или изолирующие?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 430 6 6838 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7498 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7107 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа…

5 104 6 14177
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 26005 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Новости

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании…

5 59 6 5295
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16804 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

В США полагают, что Россия сама себя изолирует В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия»...

5 52 6 5157
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 136 6 13773 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 263 6 26766 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10672 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Новости

В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией Это произошло в городе Вадсе, который находится возле российской границы…

5 60 6 6741
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 216 6 27129 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Интервью 2018

Лев Шлосберг гость: Лев Шлосберг депутат Псковского областного собрания

2912818

5 41 6 5136 06.04
#слушать 45:29 8читать ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 157 6 19718 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Новости

Агентство Reuters раскрыло схему ночных перебросок российских военных наемников в Сирию Контрактники из нашей страны попадают в воюющее государство при помощи секретных авиарейсов из ростовского аэропорта Платов…

5 46 6 6008

Популярное за неделю

Новости

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 компаний РФ В отношении них накануне были введены санкции…

5 77 6 13006
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 179298 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 23394 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 582 6 380774 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197502 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6855809
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3393187

Сегодня в эфире