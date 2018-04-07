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11:00, 07 апреля 2018

Актеры и режиссеры вступились за Данилу Козловского после критики, которая обрушилась на него за резкие высказывания

Артист сказал, что в России «сплошная ненависть и хамство» после обидных слов, прозвучавших в адрес трейлера к его фильму «Тренер».

Режиссер Алексей Учитель уверен, Данила Козловский говорил не о зрителях, а о тех, кто, не разбираясь в кино, делает выводы о фильме, посмотрев только трейлер. Объективно оценить картину можно только после ее выхода на экраны, отметил Алексей Учитель в интервью интернет-изданию «Газета.ру». Актер Михаил Пореченков поддержал молодого коллегу словами: «Данила Козловский грубо высказался не в отношении России, а в адрес интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарны. Я поддержу человека, который тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или нет, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются», сказал Пореченков. Данилу Козловского начали критиковать после интервью изданию Sports.ru, которое было посвящено выходу трейлера его драмы «Тренер».

Артист одновременно выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. Данила Козловский сказал, что показывал ролик о фильме во многих странах, но только в России последовала реакция, которую можно охарактеризовать, как сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься».

Фильм «Тренер» Данилы Козловского выйдет в российский прокат 19 апреля.

Комментарии

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kvam 07 апреля 2018 | 11:13

Получилась она или нет, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются», сказал Пореченков.
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Получилась или нет, решать будет любой, кто посмотрел этот фильм. Фильмы, Пореченков, снимаются не для специалистов.
А насет Козловского, то настоеб*ли эти Безруковы и Козловские, которые

nikitin43 07 апреля 2018 | 11:14

kvam: Глубока ты реченька , полная гавна
Донырнул пореченко до самого дна.

kvam 07 апреля 2018 | 11:15

kvam: вылазят из каждого фильма. Настоеб*ли одни и те же.

andreyko_75 07 апреля 2018 | 11:21

Когда какая то сопля становится звездой то ему кажется что и мозги у него появляются.
В данном случаи оказывается наоборот.

shpuntik63 07 апреля 2018 | 11:50

andreyko_75: Ну ты то точно не сопля и более известен , чем Козловский. У Вас в пэрэмоге все херои

telaviv001 07 апреля 2018 | 11:28

kvam: а люди уже посмотрели? Что касается насто....и, это тенденция снимать талантливых и/или кассовых актеров и за рубежом тоже. Ну да ладно, подождем пока вас начнут снимать. Сообщите нам о кинопробах.

eternity88 07 апреля 2018 | 11:52

telaviv001: "за рубежом тоже..." в десятке, сотне или тысяче лучших/кассовых/признанных критиками фильмов любой страны, хоть США, хоть Франции, Индии, Британии и т.д. вы не найдете столько повторяющихся лиц, сколько у нас - именно искусственно ограниченная конкуренция как идей (сюжетов), так и актеров в отечественном кино и приводит к этой УГ-кинопродукции, состоящей либо из пропагандистских "драм" на тему спорта и войны, либо из неуклюжих переделок советских хитовых комедий.

telaviv001 07 апреля 2018 | 11:14

Ничего удивительного, была дана команда "Фас!" против очередного обещающего российского фильма.

rifles 07 апреля 2018 | 11:42

telaviv001:
И вы слышали эту команду?
И кто же командир?
А то я почему-то не в курсе.....

semper_fidelis 07 апреля 2018 | 11:14

В тех же США карьера Козловского уже и закончилась бы. И он два месяца без остановки во всех интервью каялся бы и просил прощения. Это если б ещё жив остался, после его вранья в дни национальной трагедии.

alex_omsk1 07 апреля 2018 | 11:18

тупую и неадекватную вату просто корежит от правды. Зомбоящик разжег в россиянах самые низменные чувства. Плюс 100 лет отрицательной селекции, в результате которой и вышла вата

glock09 07 апреля 2018 | 11:29

alex_omsk1: Стекловата.

nds 07 апреля 2018 | 11:18

О! А как общается с городом и миром Путин, представители РФ в ООН, министр иностранных дел и пресс-секретарь (или как ее там) МИД РФ Козловский не заметил? Если официальные лица позволяют себе стиль хамский и базарный, они исходят из того, что населению РФ в массе он понятен и близок. Тем самым подобное хамство закрепляется не только как приемлемое, но даже желательное. Поэтому - получите, хотя и не заказывали.

rus 07 апреля 2018 | 11:29

nds: ... А как общается с городом и миром Путин...


Исключительно, с каждым так, как тот того заслуживает.

rifles 07 апреля 2018 | 11:44

rus: Заслуживает по мнению путина.
А путин не бог,а всего лишь питерский гопник хорошо ботающей по фене на международной арене(почти стихи получились)

rus 07 апреля 2018 | 12:00

rifles: ...А путин не бог...


Верно, он - наместник Бога на планете - САМЫЙ влиятельный чел планеты! Не верите, приведите своего кандидата ровню Путину?

rifles 07 апреля 2018 | 12:11

rus: Кандидата на суд в Гааге ?
Я такого только одного знаю.

rus 07 апреля 2018 | 12:32

rifles: ...Я такого только одного знаю...


Вот видите, Вы затруднились назвать ровню ВВП.
Любой суд держится на штыках, а русские штыки еще никем не превзойдены на планете. Гаага - половой коврики для русского сапога.

kryymsdyk 07 апреля 2018 | 11:22

Халтурно-конъюнктурная клюква, судя по трейлеру. Данила Жизни не знает, из мосфильмовских пеленок вылезать пора бы в такие годы.

eslichestno 07 апреля 2018 | 11:43

kryymsdyk:
Мосфильмовских пеленок, равно как и самого "Мосфильма", который Вы имеете в виду, давно не существует. Он рухнул в небытие вместе со своим знаменитым логотипом (скульптура "Рабочий и колхозница" В. Мухиной") еще в начале 90-х. А с ним рухнула преемственность поколений советских кинематографистов, то есть, профессионалов. Все разбежались или перемерли. Сегодня "Мосфильм" - это производственно-техническая база, которая предоставляет свои павильоны, услуги, технику, и т.д, для съемки фильмов продюсерским компаниям, которые в состоянии их оплатить. А также для съемок ток-шоу федеральных каналов. Там, где раньше кипела жизнь, давно уж пустые коридоры и безлюдье. Единственным режиссером, который снимает фильмы под брендом "Мосфильма" является его несменяемый генеральный директор Карен Шахназаров, большой поклонник Путина и живой гвоздь федеральных телеканалов.

sg80g 07 апреля 2018 | 11:26

Этому гомику бы фильмы сначала научиться снимать, а потом пистеть... Слава богу он своими руками себе могилу вырыл. Больше ему не сниматься в России

piter_ug 07 апреля 2018 | 11:26

//грубо высказался не в отношении России, а в адрес интернета, этой мировой помойки.//

Ни хрена донецкий стрелок не понимает в причинно-следственных обстоятельствах.
А в Интернете откуда берутся писарчуки? Все как есть расиянские!
Интернет это отражение состояния стада.

ivan127_4 07 апреля 2018 | 11:28

Скоморох всегда ненавидит зрителей, на потеху которых он скачет.
Так что слушать мнение скомороха по любым вопросам бытия - это полный маразм.
Мне мнение скоморохов (даже великих скоморохов, развлекавших большие толпы) ну совсем неинтересно.

glock09 07 апреля 2018 | 11:34

Что ещё за буря в стакане воды? Любые фильмы, выходящие на экран встречают и обсуждают. В стране дебилов это обсуждение принимает дебильный характер. Что же тут нового? Это, вообще, не событие.

kiever 07 апреля 2018 | 11:35

Бедненький обиделса..так продай свое кино на запад, в Голливуд.. ведь не на свои наверняка снял, а на государственные, и все равно ведь провал в прокате будет, не окупится.. или снимай на свои.. заложи дом, залезь в кредиты и попробуй снять что нибудь стоящее, как начинали многие великие западные режиссеры... тогда хоть похвалят за смелость...так не дурак

sergei_70 07 апреля 2018 | 11:35

PR-PR, сплошной PR

podwodnik 07 апреля 2018 | 11:38

"...Получилась она или нет, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются», сказал Пореченков....".

Этот стрелок по хохлам под вывеской "пресса" ещё что-то говорит? Это он то Люди, которые у нас "профессионально" занимаются кино?

rena1960 07 апреля 2018 | 11:45

Живут при этой власти ...,соответственно:"...каждый выбирает для себя..."(Ю.Левитанский)...и не хрен судить того, на чьём месте не были...

zhrv 07 апреля 2018 | 11:46

Даже не знаю, кого пожалеть то: Козловского, трейлер, фильм, россиян...
Может пусть прав будет из них тот, кто больше глоток перегрызет - ну как в нормальной примитивной культуре.

verula 07 апреля 2018 | 12:01

//Артист сказал, что в России "сплошная ненависть и хамство".//

Он бы еще комменты либералов на Эхе почитал. Вот где квинтэссенция ненависти и хамства, зашкаливает просто. Да и любимые гости , Невзоров например, - рафинированный Доктор Зло или Злое начало, щедро источающий свою желчь на окружающих, которые , впрочем, рады повозюкаться в ней, думая , что эта грязь целебная.

kolobok18 07 апреля 2018 | 12:26

verula:
Что касается процентного содержания хамства, комменты «портянок» ни в чем не уступают комментам т. наз. «либералов».
Они ведь хамы не потому, что «либералы», а потому, что русские.
Об этом и говорил актёр.

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