Актеры и режиссеры вступились за Данилу Козловского после критики, которая обрушилась на него за резкие высказывания

Артист сказал, что в России «сплошная ненависть и хамство» после обидных слов, прозвучавших в адрес трейлера к его фильму «Тренер».

Режиссер Алексей Учитель уверен, Данила Козловский говорил не о зрителях, а о тех, кто, не разбираясь в кино, делает выводы о фильме, посмотрев только трейлер. Объективно оценить картину можно только после ее выхода на экраны, отметил Алексей Учитель в интервью интернет-изданию «Газета.ру». Актер Михаил Пореченков поддержал молодого коллегу словами: «Данила Козловский грубо высказался не в отношении России, а в адрес интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарны. Я поддержу человека, который тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или нет, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются», сказал Пореченков. Данилу Козловского начали критиковать после интервью изданию Sports.ru, которое было посвящено выходу трейлера его драмы «Тренер».

Артист одновременно выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. Данила Козловский сказал, что показывал ролик о фильме во многих странах, но только в России последовала реакция, которую можно охарактеризовать, как сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься».

Фильм «Тренер» Данилы Козловского выйдет в российский прокат 19 апреля.