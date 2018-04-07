Глава Фейсбука Марк Цукерберг пообещал принять новые меры для предотвращения возможного вмешательства в выборы
Об этом он написал на своей странице. С сегодняшнего дня каждый рекламодатель, который хочет размещать публикации о политике или общественно-значимых темах, должен будет подтвердить свою личность. Они также будут обязаны размещать информацию о заказчиках рекламы. Кроме того, владельцев популярных страниц тоже попросят пройти проверку.
По словам Цукерберга, такие меры должны помешать управлять страницами через фальшивые аккаунты, распространять дезинформацию и сеять разногласия.
Комментарии4
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kom01 07 апреля 2018 | 11:11
Вот и на сайте ЭМ неплохо бы сделать подобные проверки. А то развелось тут немерено либеральных троллей:)))
tomorrow_never_knows 07 апреля 2018 | 11:16
kom01: Начни с себя! "Представься, мразь!" (с) Сказано твоим любимым героем...
kom01 07 апреля 2018 | 11:50
tomorrow_never_knows: я бы с тебя начал. Англичанин хренов.:)))
captainobvious 07 апреля 2018 | 11:29
когда избирательный штаб Обамы в 2012 году активно лез в пользовательские данные, Цукерберг делал вид, что не замечает этого, ведь "Мы же на одной стороне" (как заявил один из сотрудников Фейса), а теперь вдруг озаботился "вмешательством в выборы"... жалкий лицемер.