Глава Фейсбука Марк Цукерберг пообещал принять новые меры для предотвращения возможного вмешательства в выборы

Об этом он написал на своей странице. С сегодняшнего дня каждый рекламодатель, который хочет размещать публикации о политике или общественно-значимых темах, должен будет подтвердить свою личность. Они также будут обязаны размещать информацию о заказчиках рекламы. Кроме того, владельцев популярных страниц тоже попросят пройти проверку.

По словам Цукерберга, такие меры должны помешать управлять страницами через фальшивые аккаунты, распространять дезинформацию и сеять разногласия.