Флешмоб «Обнимем школьный стадион» пройдет сегодня в Москве в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное
Его цель – сохранение футбольного поля и школьной рощи от застройки. Об этом «Эху» рассказали организаторы акции Вадим Лебедевич и Дмитрий Орлов.
Флешмоб начнется в 12:45 на стадионе школы №1636. Для того, чтобы «обнять» живой цепью футбольное поле, потребуется около 250 человек.
Комментарии6
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evgolius7 07 апреля 2018 | 11:07
«Обнимем школьный стадион» ...извращение какое-то.
А поцеловать не догадались?
Защищать страшно что ли?
dan24 07 апреля 2018 | 11:27
Крупнейший стадион Тулы "Кировец" застроили домами несмотря на письма, обещания губера и прочие протесты. Стадионы и парки "не наш метод".
Ругаем прошлое за снесенные церкви, а не меньше зло происходит рядом и... молчаливое большинство гробит страну и будущее детей - "путинские скрепы"?
nikolaj50 07 апреля 2018 | 11:41
dan24: Так и у нас в Химках ,до Путина было 3 общедоступных стадиона,сегодня ни одного.Последний Маяк застроили небоскребами.Чем хуже живет "простое"население тем крепче "элита"(в том числе и застройщики)
поддерживает власть.
neyexo 07 апреля 2018 | 11:33
Смотрю из окна, ок. Рязанского проспекта. Тут тоже школьный стадион, а рядом целых два детсада с недопустимо большими дворами!
evgolius7 07 апреля 2018 | 11:52
neyexo: а рядом целых два детсада
Мы поняли детей вы никогда не заведёте и они вам не нужны.
А может просто не можете...тогда извините.
neyexo 07 апреля 2018 | 11:56
evgolius7: уже выросли. А в садах бывали во всех - из-за отпусков и временных закрытий переводили на время.