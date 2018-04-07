На Украине отпустили оштрафованных российских моряков с арестованного крымского рыболовецкого судна Норд
Под стражей остался только капитан.
Моряки в Мариуполе. На судне их больше не удерживают, рассказала РИА представитель керченского рыбколхоза имени Первого мая. Владельца арестованного на Украине сейнера. Перед тем как моряки вышли на свободу им выписали штраф — примерно семи тысяч рублей каждому. На сейнере россияне провели больше 10 дней. На судне уже начали гнить выловленные морепродукты, отмечает агентство. Теперь служба безопасности Украины ждёт моряков на допрос капитана Норда Владимира Горбенко. Он единственный кто остаётся под стражей по решению суда. Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью нанести вред национальным интересам. Горбенко грозит до пяти лет тюрьмы.
Судно Норд c десятью членами экипажа украинские пограничники задержали в Азовском море пару недель назад. Владелец российского судна назвал задержание противоправным. Москва потребовала от Киева экипаж Норда немедленно отпустить, заявив о невиновности. А крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины.
Под арестом российское судно находится уже неделю.
Комментарии40
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cattt 07 апреля 2018 | 11:06
И так будет с каждым, кто нарушит границы Украины.
sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 11:11
cattt: Смешно !
oo0oo 07 апреля 2018 | 11:36
После освобождения Мариуполя в нем появится улица Владимира Горбенко. Держитесь, братцы!
able_seamans 07 апреля 2018 | 11:54
oo0oo: Тамбовский волк у тебя остался братом
vargor 07 апреля 2018 | 11:16
cattt: Как только Черноморский Флот России заявил о блокаде украинских судов в Керченском проливе и патрулировании Азовского и Чёрного морей, если не отпустят рыбаков, сразу отпустили. И капитана отпустят. Никуда не денутся.
gригорьич 07 апреля 2018 | 11:21
vargor: Черноморский флот России переименован в Ассенизационную флотилию. Читайте Горного.
kottigr1 07 апреля 2018 | 11:24
vargor: Как только Черноморский Флот России..
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Как только любой американский авианосец войдет в Азовское море, у Черноморского Флота России тут же пропадет тяга к любым провокациям.. А Путин с горя опять на пару недель запрется в Кремле.
nestor199 07 апреля 2018 | 11:33
kottigr1: Да пусть любой американский авианосец входит в Азовское море. Мы не против.
kiever 07 апреля 2018 | 11:40
kottigr1: бойца информационной армии стеця видно издалека. Украина, это единственная страна в истории человечества, которая гордится экономическими и военными успехами чужого государства, а не своими, которых впрочем и так нет. Причём у них это на уровне госпрограммы
kottigr1 07 апреля 2018 | 11:55
kiever: Россия в любых войнах гонит свой народ на убой как скот и предпочитает нападать исподтишка.. Это я тебе как житель России могу подтвердить.
stariyperd 07 апреля 2018 | 11:47
vargor: сразу отпустили. И капитана отпустят. Никуда не денутся.
..
тупые эти укры. пусть у нас учатся. за пересечение границы надо сразу терроризм и покушение на президента шить.
oto_davar 07 апреля 2018 | 11:56
vargor: //Как только Черноморский Флот России заявил о блокаде украинских судов в Керченском проливе и патрулировании Азовского и Чёрного морей, //
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Нет, отпустили, т.к. это решение суда. А вот если Россия устроит блокаду в Керченском проливе, то это официальное объявление войны. Как бы России под санкции а-ля иранских не попасть...
Ох, больно будет. Камни с неба покажутся меньшим злом. Спроси тегеранцев.
kiever 07 апреля 2018 | 11:24
cattt: проблема с тн "украинскими "пограничниками", и прочими морскими пиратами, может быть решена, только как с сомалийскими пиратами. Сопровождение военными судами и отстрел этих морских разбойников при любых попытках очередного нападения и морского пиратства...
protiv777 07 апреля 2018 | 11:39
cattt: У первобытной территории не может быть границ.
testmeter 07 апреля 2018 | 11:59
protiv777: Когда Путина цитируешь, необходимо это специальным знаком авторского права отмечать:
"У России нет границ" (С) В.В. Путин на заседании Русского географического общества
kottigr1 07 апреля 2018 | 11:08
Никогда ещё так жестоко проклятые жидобандерокаратели не поступали с россиянами.. не распяли, прибив к пожарному щиту, не истязали монтажной пеной... Взяли.. И просто отпустили домой, в Россию.. !
kom01 07 апреля 2018 | 11:15
kottigr1: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Посмотрим, что еще будет с капитаном. Да и команда еще находится на Украине.
Кстати, как там ваша подружка Надя Савченко, голодает еще?
kottigr1 07 апреля 2018 | 11:21
kom01: На что-то надеешься ? Жаждешь крови соотечественников . ?
vea4ek 07 апреля 2018 | 11:31
kottigr1:
Вопросом на вопрос отвечать- не кошерно!)
kom01 07 апреля 2018 | 11:48
kottigr1: Да какой вы мне соотечественник.
kottigr1 07 апреля 2018 | 11:57
kom01: Согласен.. Путин - позор России.. Путинойды - выродки российского народа..
sedoievgeniy 07 апреля 2018 | 11:25
kottigr1: Люблю украинским брехунам по носу щелкать.Мониторинговая миссия всемирной организации по наблюдению за правами человека на Украине представила свой 14-й доклад, в котором отмечено повседневное неуважение Киева к правам человека. Там говорится о пяти тайных тюрьмах, созданных правительством, описаны сотни случаев нелегальных арестов и жестокого обращения с задержанными, отмечается масштаб и жестокость программы применения пыток, которую поддерживают украинские власти и практикуют сотрудники СБУ.
Перемены в оценках международных наблюдателей поразительны. Всего полгода назад миссия ООН не заметила проблем с расследованием преступлений, совершенных на майдане и в Одессе (где 2 мая 2014 года экстремисты и неонацисты сжигали живьем мирных граждан Украины, расстреливали людей в окнах Дома профсоюзов, добивали раненых).
Специальная миссия подкомитета ООН по предупреждению пыток и соблюдению прав человека на Украине завершилась раньше намеченного срока. СБУ под надуманным предлогом запретила посещение своих управлений в Мариуполе и Краматорске (в этих городах сотрудники СБУ подозреваются в пытках задержанных). И, возможно, именно с жестокостью обращения связан бунт кировоградских заключенных.
Ну что голубок как выкручиваться будешь, отмазывая свой преступный режим.
kottigr1 07 апреля 2018 | 11:27
sedoievgeniy: Люблю украинским брехунам по носу щелкать...
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Напрасно на них тратишь время... Иди лучше валежник собирай, пока Вождь тебе разрешил это делать бесплатно..
kottigr1 07 апреля 2018 | 11:33
sedoievgeniy: Там говорится о пяти тайных тюрьмах...2 мая 2014 года экстремисты и неонацисты сжигали живьем
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Держи ещё в свою копилку выдумок и фейков такие же шедевры от самых "правдивых" российских СМИ..
*"Саакашвили и Аваков перебрасывают ракеты и боевиков в Сирию, чтобы спровоцировать войну между Россией и США". Главный сюжет новостей "Вести"
*"Моджахед Яценюк" СК РФ
• Распятый мальчик
• Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
• Два раба и клаптик земли
• Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
• Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
• Консервы из европейских девственниц
• Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
• Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
• Применение монтажной пены при изнасилованиях
• 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
• Женщина, закрывшая собой установку "Град" и спасшая кучи жизней.
• Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
• Отравленные конфеты Roshen
• Порошенко, лично испражняющийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
• Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
• Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
Могу ещё такой же "правдивой" российской мути отсыпать...
able_seamans 07 апреля 2018 | 11:52
sedoievgeniy: Из какой жопы ты наковырял этих фекалий? Всему этому бреду есть видео-факты, которые свободно доступны в интернете, где после начала пожара в доме профсоюзов проукраинские активисты установили леса (с левой стороны от центрального входа) и помогали людям выбираться из горящего здания... Но ублюдочные росс сми при поддержке пригожинских мразей рисуют другую картинку для покорного быдлонаселения РФ, внушаю в них злобу и ненависть о когда-то братском народе. Такие фашистские методы не останутся безнаказанными и мир уже увидел что из себя представляет лживая фашисткая РФ.
olegleon 07 апреля 2018 | 11:08
мировые СМИ пишут о трагедии в Канаде, а Эхо, как обычно, в упор этого не видит (((
testmeter 07 апреля 2018 | 12:02
olegleon: А тебе бы хотелось порадоваться канадским бедам?
olegleon 07 апреля 2018 | 12:23
testmeter: то что ты дебил я итак знаю. как и о наличии цензуры в некоторых СМИ
gригорьич 07 апреля 2018 | 11:18
#норднаш. Украинский Норд. А капитана отправить на рею как пирата, захватившего чужое судно
protiv777 07 апреля 2018 | 11:21
Хохлобесы, придите и заберите Крым. Что вы ноете четыре года о временно оккупированной территории? Сыкотно?
able_seamans 07 апреля 2018 | 11:25
protiv777: Всему свое время. Сами отдадите вместе с репарациями за разграбленный Донбасс и убийства украинцев.
protiv777 07 апреля 2018 | 11:50
able_seamans: Уточни пожалуйста дату. Когда? Мы наверное испугаться должны шароварников? Или хозяином пугать будешь?
able_seamans 07 апреля 2018 | 12:00
protiv777: Тебе придурку слова «всему свое время» указали на определенную дату или ты настолько туп чтобы понять их суть? При своей жалкой житейке несомненно увидишь...
protiv777 07 апреля 2018 | 12:31
able_seamans: Дебил, ты сам то в то веришь? И да, украинцев ни кто не убивал, а хохлобесы, то не люди.
mikr 07 апреля 2018 | 12:24
able_seamans: Все идет к тому, что годика через полтора, максимум - два, Украина большей своею частью сама присоединится к Крыму и Донбассу в рамках Российской Федерации. Вот и сбудутся ваши мечты к всеобщему удовольствию.
snips 07 апреля 2018 | 11:33
protiv777: сами отдалите в том и фишка - довести кацапов до ручки без крови , назад в пещеры , хотели войны - получили , только экономическую и тут явно рашка не фаворит
ivan127_4 07 апреля 2018 | 11:26
Семь тысяч рублей с рыбака....
Ну сотка...
И за эти деньги Украина закрыла себе Азовское море?!
testmeter 07 апреля 2018 | 11:38
Судно вернули, а экипаж пусть валит в "родную гавань" - на Россию. Говно нам без надобности
gitel21 07 апреля 2018 | 12:05
Скаклодебилы сами себя высекли. Теперь российские рыболовные суда будут беспрепятственно ловить рыбу в самых продуктивных местах Азовского моря под защитой военных кораблей.
mikr 07 апреля 2018 | 12:08
По странному совпадению одновременно с захватом российского судна украинцы полностью прекратили движение своих судов в Азовском море и Керченском проливе. Если эти события связать между собой, то окажется, что Украина, лишив Россию одного рыболовецкого судна, тем самым лишила себя всей своей азовской флотилии. Причем, речь идет не только о рыболовецких судах. Украина теряет возможность вывоза продукции предприятий всего своего Юго-Востока.