На Украине отпустили оштрафованных российских моряков с арестованного крымского рыболовецкого судна Норд

Под стражей остался только капитан.

Моряки в Мариуполе. На судне их больше не удерживают, рассказала РИА представитель керченского рыбколхоза имени Первого мая. Владельца арестованного на Украине сейнера. Перед тем как моряки вышли на свободу им выписали штраф — примерно семи тысяч рублей каждому. На сейнере россияне провели больше 10 дней. На судне уже начали гнить выловленные морепродукты, отмечает агентство. Теперь служба безопасности Украины ждёт моряков на допрос капитана Норда Владимира Горбенко. Он единственный кто остаётся под стражей по решению суда. Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью нанести вред национальным интересам. Горбенко грозит до пяти лет тюрьмы.

Судно Норд c десятью членами экипажа украинские пограничники задержали в Азовском море пару недель назад. Владелец российского судна назвал задержание противоправным. Москва потребовала от Киева экипаж Норда немедленно отпустить, заявив о невиновности. А крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Под арестом российское судно находится уже неделю.