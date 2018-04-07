Московский стадион «Динамо» не сможет принять матч между сборными России и Турцией, запланированный на 5 июня
Стадион не достроен и находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому игру решено перевести на другую арену. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Реконструкция «Динамо» началась в 2008 году. В начале февраля сообщалось, что над ареной возведена крыша, начинается монтаж трибун.
Где пройдет матч, пока не решено. По предварительным данным, как основной вариант рассматривается стадион ЦСКА.
Комментарии7
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gvs 07 апреля 2018 | 10:37
Стадион "ПРОДИНАМО" )))
vasilevich58 07 апреля 2018 | 10:51
А сколько денег угробили на реконструкцию к ЧМ!
И теперь, когда всё равно не успели, всё заморозят на годы. и ещё долго невозможно будет вблизи этой "стройки века" нормально ни пройти, ни проехать!
galina6837 07 апреля 2018 | 10:41
опять бакланы...
abulkor 07 апреля 2018 | 10:50
Реконструкция «Динамо» началась в 2008 году. Бедные строители работают в сжатые сроки.
neyexo 07 апреля 2018 | 10:51
матч между сборными России и Турцией
lager23 07 апреля 2018 | 10:59
Путен - вор!
curhatuy6 07 апреля 2018 | 11:01
Сколько же бабла намыли на стадионах для ЧМФ??? Страшно подумать! О необходимости таких трат, Муж покупает "Ягуар" в семье, где сводят еле-еле концы с концами:)))