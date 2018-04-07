Московский стадион «Динамо» не сможет принять матч между сборными России и Турцией, запланированный на 5 июня

Стадион не достроен и находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому игру решено перевести на другую арену. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Реконструкция «Динамо» началась в 2008 году. В начале февраля сообщалось, что над ареной возведена крыша, начинается монтаж трибун.

Где пройдет матч, пока не решено. По предварительным данным, как основной вариант рассматривается стадион ЦСКА.