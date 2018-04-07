В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией
Это произошло в городе Вадсе, который находится возле российской границы, сообщает норвежское издание NRK. Тревога включилась около полуночи на старой пожарной станции и продолжалась больше четверти часа, прежде чем владелец станции пришел и отключил звук.
Все это время напуганные горожане звонили в полицию с вопросом, «не началась ли война с восточным соседом?»
Комментарии19
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shicotus_live 07 апреля 2018 | 10:34
Ну ни хрена себе))) Как же запугали свое быдло западные политики и СМИ)))
danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:36
shicotus_live: поработили в рабство.
olegleon 07 апреля 2018 | 10:40
shicotus_live: продажи туалетной бумаги резко возросли
hastings 07 апреля 2018 | 10:40
shicotus_live: это наглядный пример, что выбранный Президентом курс верный и правильный! Надо наращивать оборонку и почаще играть мускулами.
ts 07 апреля 2018 | 10:58
hastings: БОЯТСЯ -- ЗНАЧИТ УВАЖАЮТ! Америку тоже весь мир ненавидит, но боятся её, подчиняются ей и делают вид, что любят.
neprostotak 07 апреля 2018 | 10:41
shicotus_live: Как же запугали свое быдло западные политики и СМИ)))
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Войны каждые 4 года развязывает пуйло! Использует полоний и хим.оружие - пуйло! Показывает мультики и рассказывает о уничтожении земной цивилизации - пуйло, а запугали «западные политики»!!!
Офигительная логика!
ivfn 07 апреля 2018 | 11:01
neprostotak:
Мужик ,ты что говна наелся с утра? Как тебя придурка колбасит то.
sergei_tn 07 апреля 2018 | 10:45
shicotus_live:
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Ну ни хрена себе))) Какую же репутацию создала себе Россия, что ее пугаются как обезьяну с гранатой.
sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 10:48
sergei_tn: Ты лучше расскажи нам какие очереди в их военкоматы выстроились , мы поржем !)
pravdatut 07 апреля 2018 | 10:38
Азиаты все века были страшные и опасные для европейцев!!
hastings 07 апреля 2018 | 10:43
pravdatut: да, ватники мы, колорады. С жадными раскосыми глазами. Пусть трясутся при одном упоминании!
v_bnd 07 апреля 2018 | 11:02
hastings: "да, ватники мы, колорады. С жадными раскосыми глазами. Пусть трясутся при одном упоминании! " - кричали вагнеровцы на подходе к желанному сирийскому "свечному заводику". Американцы естественно испугались :)
vikwlad 07 апреля 2018 | 10:40
"Внезапно в теазал вбежали пожарные и затрубили. Паника. Оказалось, что анонс лотереи." (И. Ильф)
nikto_nikak 07 апреля 2018 | 10:43
А что? Россия может и повторить. С таким-то политическим руководством.)))) Так что правильно норвежцы сцат.)))))
pusin_patriot 07 апреля 2018 | 10:57
nikto_nikak: 30 миллионов жертв, блокаду Санкт-Петербурга, голод и со "слезами на глазах"?
Война это романтизм придурков до первых гробов и первых ошметков мозгов товарища от пули на вашем лице, до первой его ноги отдельно в ваших руках, в грязи, окопе-передовой, вони разлагающихся трупов, гари на руинах.
plank1957 07 апреля 2018 | 10:47
Заметим, что так отреагировали обычные горожане в норвежском городе. Это так они воспринимают нашу власть.
razval74 07 апреля 2018 | 10:55
Китай без всякого шума и сирен оттяпывает территорию у ваты, над ней потешаются всем миром, но те продолжают верить в какие-то сказки на ночь. Спите спокойно, вас никто не разбудит.
stakanoff 07 апреля 2018 | 10:55
Если владелец станции не отключил звук, Норвегия успела бы сдаться и подписать акт о капитуляции! )))
rus095 07 апреля 2018 | 11:04
Глупые норвежцы- если будет война с Россией- то никакая сирена не успеет включится .... Норвегия просто испарится вместе со всем населением.