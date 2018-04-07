В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией

Это произошло в городе Вадсе, который находится возле российской границы, сообщает норвежское издание NRK. Тревога включилась около полуночи на старой пожарной станции и продолжалась больше четверти часа, прежде чем владелец станции пришел и отключил звук.

Все это время напуганные горожане звонили в полицию с вопросом, «не началась ли война с восточным соседом?»