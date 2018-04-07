В Москве этим вечером будет перекрыто движение возле Храма Христа Спасителя
В Москве этим вечером будет перекрыто движение возле Храма Христа Спасителя. Ограничения коснутся и общественного транспорта.
Движение перекроют на Волхонке и прилегающих улицах с 8 часов вечера до половины 3-го утра.
Комментарии3
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kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:46
Паства придет на пастбище
cattt 07 апреля 2018 | 11:02
kryymsdyk: А еще на муслимов обижаются, сами то, завтра будут есть "тело христово"
hagana 07 апреля 2018 | 11:02
А то ,что это мешает атеистам и гражданам других конфессий - это ничего ?