В Омске запретили продавать освященные куличи
Как сообщает информационное агентство «Омскрегион», это решение омского митрополита Владимира.
Дело в том, что люди всё чаще покупают куличи в магазинах и всё реже приходят в церковь, чтобы их освятить.
Комментарии23
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olegleon 07 апреля 2018 | 10:34
маразм крепчает! ООО РПЦ защищает свои финансы ))
vikwlad 07 апреля 2018 | 10:38
Ну если священный огонь в Иерусалиме зажигают масляной лампадкой, то и "святая водица" вовсе не святая.
patrik05 07 апреля 2018 | 10:41
Дело в том, что люди всё чаще покупают куличи в магазинах и всё реже приходят в церковь, чтобы их освятить...
На всё Божья воля.
cattt 07 апреля 2018 | 10:51
patrik05: На всё Божья воля. ====================
А попы на нее не надеются, сшибают деньгу пополной1
evgolius7 07 апреля 2018 | 10:57
А.Невзоров: Прежде чем поцеловать попу руку, подумайте, что он делал ею пять миннут назад.
klochkov 07 апреля 2018 | 10:59
запретить красить яйца в домашних условиях..
крашенные яйца только у попов
alex_omsk1 07 апреля 2018 | 11:06
кто вообще верит в этих хрестьянских и прочих покемонов в 21 веке???
lager23 07 апреля 2018 | 10:42
Алчный поп! Куда делись все батюшки???
olegleon 07 апреля 2018 | 10:54
lager23: они в сельских церквях служат. это и отличает батюшку от попа
gvs 07 апреля 2018 | 10:35
Почем опиум для народа?
("12 стульев") (с)
alex_tamb 07 апреля 2018 | 10:35
Ну и где Федеральная антимонопольная служба?
veles333 07 апреля 2018 | 10:37
Как митрополит может запрещать светские действия??? Разве это не нарушение прав граждан и бизнеса???
stas_russkiy 07 апреля 2018 | 10:38
Покупайте неосвящённые, в целлофановой упаковке. Может святости не обретёте, но и дизентерию точно не подхватите...
norgemann 07 апреля 2018 | 10:38
Кто бы сомневался, посмотрите какие россиянские попы все пузатые, только о своих доходах и пекутся, как бы побольше бабла с народа срубить. Срамота да и только.
put__out 07 апреля 2018 | 10:39
Это, как таксисту в Новый Год бомбить. Наверное годовая выручка за день делается в Пасху....
rampa 07 апреля 2018 | 10:58
put__out: а кто святит эти куличи из магазина? Ведь те же самые попы, только оптом
neyexo 07 апреля 2018 | 10:53
Интересное предложение.
Можно также поступить с освященной водой и т.д.
nestor199 07 апреля 2018 | 10:57
А где это освященные куличи продают?
curhatuy6 07 апреля 2018 | 10:57
Конкуренция! Кто - кого. Но не равноценная. У РПЦ мощная крыша:)))
kessara 07 апреля 2018 | 11:00
а где то коллайдер испытывают и ракеты запускают.... 21 век мля
pusin_patriot 07 апреля 2018 | 11:02
А медицинские книжки у них есть? Для производства пищевой продукции на реализацию?
Как и каким образом контролируется безопасность производства и цепочки реализации пищевой продукции?
vladimirgornitsky 07 апреля 2018 | 11:03
Резонное решение. Освящать в розницу гораздо выгоднее, чем оптом.
vlabumur 07 апреля 2018 | 11:04
Освящение вещей и продуктов мирянином совершается троекратным окроплением святой водой, с произнесением молитвы:
Благословляется и освящается (вещь) сия кроплением воды сия священныя, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Православная энциклопедия «Азбука Веры»