Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд», которое было задержано в Азовском море
Членам экипажа разрешили покинуть судно, однако 10 апреля моряки должны будут явиться в СБУ, чтобы дать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера Владимира Горбенко.
Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и причинении вреда интересам государства. По этой статье грозит срок до пяти лет тюрьмы, также возможна конфискация судна.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:34
Украинские пираты 21 века.
kottigr1 07 апреля 2018 | 10:36
danko_swinja: В результате постоянных арестов и задержаний во всем мире по решениям украинских государственных органов, судов незаконно заходящих в Крым Россия была вынуждена пойти на большие расходы, чтобы выкупить у судовладельцев за границей 11 паромов для Керченской паромной переправы - 7 греческих, 1 итальянский и 3 турецких (сначала их работа планировалась на условиях фрахта под флагами этих стран и с иностранными экипажами, но владельцы и экипажи отказались из-за санкций).
Количество иностранных (кроме РФ) морских судов, заходящих в порты Крымского полуострова, значительно сокращается (80 судов в 2014 году; 64 в 2015 году, 37 - за 8 месяцев 2016). Всего судов нарушителей с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 - 260, а на 15 октября 2016 - 276.
Более половины из 260 судов-нарушителей, зафиксированных за период с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 года, после задержаний и штрафов по решениям украинских властей и украинских судов, вообще прекратили заходы в Крым - 134 (51,5%). К 2016 году количество «государств флага» судов-нарушителей снизилось с 32 до 14.
С 2014 года полностью прекращены заходы круизных лайнеров международных компаний в крымские порты. Крупные морские страховые компании прекратили страхования судов, планирующих заходы в порты Крыма.
Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты 69-ти иностранных судов. Оказывается, соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований еще в октябре прошлого года.
В Украине давно уже начали арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым. 24 марта стало известно об аресте судна-нарушителя Kanton.Стоит отметить, что это уже третье задержание судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. В начале февраля наказание постигло сингапурский танкер-газовоз Knebworth (был задержан в Ильичевском порту) и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска)...
patrik05 07 апреля 2018 | 10:46
Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд», которое было задержано в Азовском море...
Если показательно не наказать украинскую свинью, она поверит в свои силы и начнёт борзеть всё сильнее и сильнее. Я бы на месте В.Путина блокировал Бердянск российскими кораблями и расстреливал город из палубных орудий, пока они не освободят корабль "Норд" вместе с экипажем.
ihor_syvoryj 07 апреля 2018 | 11:00
patrik05: Начни с расстрела Воронежа.
neprostotak 07 апреля 2018 | 10:38
danko_swinja: Украинские пираты 21 века.
=======================================
Разве это пираты? Вот Стокгольмский арбитраж - это да! Или Международный Морской арбитраж!
А ГенАссамблея ООН в понимании стада из РФ вообще беспредельники! Да?
naivnyk 07 апреля 2018 | 10:39
neprostotak: ДА!
kobylamay_sossetutrampa 07 апреля 2018 | 10:40
Укропляти вконец оборзели. Пора этим шароварным свиньям напомнить их место.
kottigr1 07 апреля 2018 | 10:41
kobylamay_sossetutrampa: 7 ноября 2014 года Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения обнародовало новый список портов, уполномоченных выдавать судовые санитарные свидетельства.
Согласно международным медико-санитарным правилам, принятым в 2005 году, все суда обязаны получать подобные свидетельства, чтобы иметь возможность зайти в следующий порт следования.
В этом перечне отсутствуют пять портов Крыма: Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория.
ВОЗ не признал их российской юрисдикции и не включил в перечень российских портов.
Судно, которое зашло в оккупированный Крым, могут не принять в портах цивилизованных стран - нет легитимной медико-санитарной справки из предыдущего порта.
К примеру порт Севастополя с 2014 году сократил грузооборот на 62%. Заходы судов в порты Крыма упали в десятки раз, а порты Феодосии, Ялты и Евпатории почти остановили работу.
testmeter 07 апреля 2018 | 10:35
Нехай щастить!
naivnyk 07 апреля 2018 | 10:37
Нет, правильно всё таки политолог Яков Комби у Соловьёва говорит. Надо, сначала высвободить моряков любыми средствами, а потом говорить.
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:45
naivnyk: ничего им там не будет, это в России могут на 20 лет посадить ни за что, а там правовое государство.
davi__koloradov 07 апреля 2018 | 10:45
Фошисты-бэндеровцы должны были сжечь заживо, а они отпустили... Но у рашковаты шаблон крепок, не собьешь.