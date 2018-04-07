Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд», которое было задержано в Азовском море...

Членам экипажа разрешили покинуть судно, однако 10 апреля моряки должны будут явиться в СБУ, чтобы дать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера Владимира Горбенко.

Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и причинении вреда интересам государства. По этой статье грозит срок до пяти лет тюрьмы, также возможна конфискация судна.