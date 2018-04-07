В Калининграде пройдет согласованный митинг в защиту Игоря Рудникова, издателя оппозиционной газеты «Новые колеса»
Его обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального СК. Рудников заявляет, что это провокация. Правозащитники признали его политзаключенным.
Ранее сообщалось, что газета «Новые колеса» закрывается из-за давления полиции и ФСБ. Тираж несколько раз изымали из продажи. Розничным продавцам запрещали распространять издание.
Комментарии6
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patrik05 07 апреля 2018 | 10:39
В Калининграде пройдет согласованный митинг в защиту Игоря Рудникова, издателя оппозиционной газеты «Новые колеса»...
Если издателя И.Рудникова поддерживают либералы и либеральные СМИ, значит это взяточник, вымогатель и вообще - конченная русофобская мразь. Уж поверьте, хорошего человека либералы не будут поддерживать.
naivnyk 07 апреля 2018 | 10:41
patrik05: А сколько сейчас окажется читателей этой газетёнки на Эхо )))
sim202_ 07 апреля 2018 | 10:48
patrik05: Если патрик кого-то поливает дерьмом - значит, он поливает человека достойного человека. Ибо этот самый патрик, как известно , полное говно и отстой.
sofist22 07 апреля 2018 | 10:49
patrik05: Дело обстоит ровным счетом наоборот: если его обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального СК (!), а Патрик в своих "лучших традициях" его распинает, то можно не сомневаться, что Рудников человек честный.
ensebeo 07 апреля 2018 | 10:58
patrik05: как ты смеешь, подлец, оскорблять дорогого В.В. Путина?- Президент России Владимир Путин в интервью, данном ряду российских и зарубежных телеканалов, утвердительно ответил на заявление журналиста, попросившего его подтвердить, что он «настоящий либерал и придерживается либеральных взглядов». https://lenta.ru/news/2014/01/19/liberally/ Ты русофоб, укрофошыст и подлец!
patrik05 07 апреля 2018 | 11:03
ensebeo:
Отсосал бы у В.Путина?