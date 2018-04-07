В Калининграде пройдет согласованный митинг в защиту Игоря Рудникова, издателя оппозиционной газеты «Новые колеса»...

Его обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального СК. Рудников заявляет, что это провокация. Правозащитники признали его политзаключенным.

Ранее сообщалось, что газета «Новые колеса» закрывается из-за давления полиции и ФСБ. Тираж несколько раз изымали из продажи. Розничным продавцам запрещали распространять издание.