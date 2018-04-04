Митинг в поддержку журналиста Рудникова пройдет в Калининграде

Митинг в поддержку журналиста Игоря Рудникова, обвиняемого в вымогательстве взятки в 50 тыс долларов у руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Виктора Леденева, пройдет в субботу 7 апреля в Калининграде. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель калининградского регионального отделения партии «Патриоты России», депутат Калининградской областной Думы Михаил Чесалин.

«Мы убеждены в том, что уголовное дело в отношении Игоря Рудникова – депутата 4-х созывов Калининградской областной думы, журналиста, учредителя одной из оппозиционных, правдивых газет «Новые колеса» – носит заказной абсурдный характер», — сказал он.

По мнению Чесалина, Рудников не совершал преступления, которое ему инкриминируется.

«Нужно быть абсолютным идиотом, чтобы вымогать у генерала полиции, руководителя следственного управления области взятку за то, чтобы не публиковать на него компромат. И это то, за что обвиняется Рудников», — сказал он.

Чесалин отметил, что митинг в поддержку И.Рудникова проводится уже в 4 раз. По его словам, активисты намерены проводить акции протеста до тех пор, пока уголовное дело в отношении Рудникова не будет прекращено.

Акция пройдет в субботу возле Дома Искусств (бывший кинотеатр «Октябрь») в Калининграде. Сбор участников запланирован на 13.00 (по местному времени). По оценкам организаторов, ожидается участие более чем 200 человек.