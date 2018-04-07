Миллиардер Зиявудин Магомедов в СИЗО Лефортово переведен в камеру с холодильником и телевизором
Об этом ТАСС сообщили в ОНК, члены которой посетили арестованных братьев Магомедовых в СИЗО. Они отметили, что Зиявудин Магомедов болеет за российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмугамедова и очень хотел посмотреть трансляцию его поединка с американцем Элом Яквинтой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Нью-Йорке.
Компания Магомедова «Сумма» спонсировала турниры боев смешанного стиля. Брат Зиявудина, Магомед, пока остается в карантинной камере.
Комментарии8
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costs 07 апреля 2018 | 10:10
а тёлки в камере есть ?
sasass 07 апреля 2018 | 10:14
...а ведь врали , что VIP камер в российских тюрьмах не бывают...
ugiazov 07 апреля 2018 | 10:15
А по бутикам он походить не хочет? Как Васильева.
sbk 07 апреля 2018 | 10:17
А кондиционер, душевая кабина и пр.?
shmuel63 07 апреля 2018 | 10:26
"..переведен в камеру с холодильником " - а могли бы и просто в камеру-холодильник, как когда-то сталинского генерала Абакумова
kochar 07 апреля 2018 | 10:37
"...Зиявудин Магомедов болеет за российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмугамедова и очень хотел посмотреть трансляцию его поединка с американцем Элом Яквинтой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Нью-Йорке. "
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А вот Вася Пупкин в соседней камере хочет просто поспать и не ждать очереди для сна.
Он хочет подышать свежим воздухом и не платить животным для открытия форточки.
Ему бы быстро забыться во сне или хотя бы посмотреть милый советский фильм.
galina6837 07 апреля 2018 | 10:50
"очень хотел посмотреть трансляцию... Перевели в камеру с телевизором и холодильником"
А так можно было, оказывается ? А мужики-то не знают.
А по камерам ходит секретарь, или сразу аниматор в костюме смешарика? Хотелки подавать в письменном виде, или в устном ?
galina6837 07 апреля 2018 | 10:54
galina6837:
а будьте добры, официанта в 4-ю камеру и массажиста в 9-ю.