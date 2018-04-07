Состояние ряда внесенных в санкционный список россиян снижается

Больше всех, по подсчетам Forbes, пострадал Олег Дерипаска.

По данным рейтинга богатейших людей планеты, состояние Олега Дерипаски сократилось на 957 миллионов долларов и теперь составляет немного более 5 миллиардов долларов. Произошло это из-за резкого падения – на 20% акций компании En+ на Лондонской бирже. Такая тенденция отмечена после введения санкций. Уменьшилось состояние члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова – более чем на 200 миллионов долларов. Снизились активы Виктора Вексельберга – на 41 миллион долларов. Однако не пострадали финансы сына Аркадия Ротенберга, миллиардера Игоря Ротенберга и совладельца «Сибура» Кирилла Шамалова. В то же время, как отмечает Forbes, после введения санкций Министерства финансов США состояние генерального директора и совладельца «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова выросло на 1 миллион долларов, а у депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Скоча увеличилось на 8 миллионов долларов.

Инвесторы Соединенных штатов должны до 7 мая продать акции фирм из России, которые попали под санкции, отметили в Минфине США.