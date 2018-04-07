Состояние ряда внесенных в санкционный список россиян снижается
Больше всех, по подсчетам Forbes, пострадал Олег Дерипаска.
По данным рейтинга богатейших людей планеты, состояние Олега Дерипаски сократилось на 957 миллионов долларов и теперь составляет немного более 5 миллиардов долларов. Произошло это из-за резкого падения – на 20% акций компании En+ на Лондонской бирже. Такая тенденция отмечена после введения санкций. Уменьшилось состояние члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова – более чем на 200 миллионов долларов. Снизились активы Виктора Вексельберга – на 41 миллион долларов. Однако не пострадали финансы сына Аркадия Ротенберга, миллиардера Игоря Ротенберга и совладельца «Сибура» Кирилла Шамалова. В то же время, как отмечает Forbes, после введения санкций Министерства финансов США состояние генерального директора и совладельца «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова выросло на 1 миллион долларов, а у депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Скоча увеличилось на 8 миллионов долларов.
Инвесторы Соединенных штатов должны до 7 мая продать акции фирм из России, которые попали под санкции, отметили в Минфине США.
Комментарии14
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vilingrad 07 апреля 2018 | 10:11
Вот тебе, Дерипасочка, и юркни в дверь...
cattt 07 апреля 2018 | 10:12
vilingrad: Пахан это состояние пополнит за наш счет, не беспокойтесь.
pro_hanov 07 апреля 2018 | 10:16
cattt: "состояние пополнит за наш счет"
Механизм для этого уже готов: попавших в список освободят от налогов, а всем остальным повысят НДФЛ до 15%. Ждём также повышения тарифов системы Платон для утешения печали младшего Ротенберга и т.п.
proxit 07 апреля 2018 | 10:20
pro_hanov:
Вонючее совковое быдло, отвязавшееся в 1917, и загнанное Великим Ельциным обратно в стойло - должно молчать и терпеть, иногда выпускать пар через детище гэбэшных стукачков и потомков палачей НКВД бутмана и венедиктова. Если вы опять будете вонять своим совково-портяночным организмом - получите очередной бан.
ural444 07 апреля 2018 | 10:12
может это заставит их задуматься и начать Родину любить...
pauel1964 07 апреля 2018 | 10:16
ural444: Вряд ли, просто в фуа чуть меньше гра
ansata 07 апреля 2018 | 10:19
Лично мне глубоко плевать, что у них там растет или падает.
dorin1987 07 апреля 2018 | 10:21
___: /Лично мне глубоко плевать,/ - Странно, ведь восполнять убытки будут лично ваши родители, лично ваши дети, и лично Вы.
shraer 07 апреля 2018 | 10:27
пир...
ha12raz 07 апреля 2018 | 10:28
Грабануть нас еще раз на полтора триллиона баксов кремлевской шайке не удастся.
При всем нашем старании ради них содрать с себя последние штаны.
grossalexis_032018 07 апреля 2018 | 10:30
Помните в "Борисе Годунове" - Обидели юродивого !!! Отняли копеечку !!!
Сейчас царь-батюшка сопельки подотрет, думка оприходует новый закон о компенсациях -холопы всех мастей впрягуться и вернут юродивым копеечку.
mavreh 07 апреля 2018 | 10:39
Вот как-то абсолютно нас...ть..
Вот если бы актёр какой умер - было бы печально.
А эти машины для делания денег - на них нас...ть. Как и им на нас.
kaplan911 07 апреля 2018 | 10:45
Сто пудов, что эти "убытки" олигархата лягут на плечи россиян.
Естественно, что с приписками. Они еще ЗАРАБОТАЮТ на этом.
prof57 07 апреля 2018 | 10:59
Он больше всего на Рыбке пострадал, а это фигня.... Маск или там какой Цукерберг разом потеряли больше, чем все наши олигархи вместе взятые за 10 лет санкций....