Z Архив новостей новости
5 45 6 4886
10:00, 07 апреля 2018

Агентство Reuters раскрыло схему ночных перебросок российских военных наемников в Сирию

По данным опубликованного расследования частные контрактники из нашей страны попадают в воюющее государство при помощи секретных авиарейсов из ростовского аэропорта Платов.

За прошедшими подготовку российскими наемниками в Ростов-на-Дону прилетает тайный ночной рейс частной сирийской авиакомпании Cham Wings, — утверждает Reuters. Журналисты агентства выяснили: после посадки борт ранним утром отправляется в Сирию. Информации об этих рейсах нет в открытом доступе, невозможно на них и купить билеты. Тем не менее, данные о совершаемых авиакомпанией полетах есть в онлайн-базах. Только с января января прошлого года самолеты Cham Wings выполнили 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно. Примечательно, что для международных рейсов построенный к чемпионату мира аэропорт Платов открылся лишь в декабре прошлого года. Журналисты Reuters вели наблюдение за работой аэропорта «Платов» и проверяли рейсы в Сирию по общедоступным базам данных, в том числе по сайтам www.flightradar24.com, www.planefinder.net.

В расследовании утверждается, что полеты в Сирию осуществляются на самолетах Airbus A320, которые были куплены в обход американских санкций через посредников и офшоры. Каждый из таких самолетов вмещает до 180 пассажиров. По информации Reuters, сейчас на территории Сирии могут воевать до 3 тысяч российских наемников.

По словам собеседников агентства из числа контрактников, иногда для доставки российских «солдат удачи» в Сирию используются и военные самолеты Минобороны.

Комментарии

45

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

rihard 07 апреля 2018 | 10:06

Пушечное мясо, не жаль.

pauel1964 07 апреля 2018 | 10:06

Надеюсь, их уже там нет...

danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:10

pauel1964: тебя пробросили коломрась?

patrik05 07 апреля 2018 | 10:11

Агентство Reuters раскрыло схему ночных перебросок российских военных наемников в Сирию...

Агентство Reuters - пособники головорезов ИГИЛ.

ajsenev 07 апреля 2018 | 10:12

На это деньги есть. А вот зловонные свалки, калечащие людей, закрыть не получается - денег нет! У власти свои приоритеты, не имеющие ничего общего с интересами обычных граждан.

danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:14

ajsenev: со свалки пишешь? Прямо на ЭКО?

evgolius7 07 апреля 2018 | 10:16

Еще месяца не прошло, как США сделали фарш из их вагнеровцев, а путиноиды снова уверовали, что они самые сильные.
Мозги, как у слабоумной колибри

danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:19

evgolius7: член рисованный, тебя уже перебросили, через колено?

dorin1987 07 апреля 2018 | 10:29

evgolius7: Меньше ублюдков с гражданством РФ остается на территории самой РФ. С какой-то стороны это хорошо, но с другой - лучше бы образованием это делали, а не загаживанием "ихтамнетами" чужих стран, и превращением "ихтамнетов" в фарш

kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:15

patrik05: чем больше уконтрапупят таких людей, тем чище будет в стране. Что делать с инвалидами, непонятно.

vasilevich58 07 апреля 2018 | 10:06

Деньги на этих убийц выделяются за счёт медицины и образования в России.

cattt 07 апреля 2018 | 10:10

vasilevich58: И обратно груз 200 хоронить за наш счет.

danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:12

cattt: ты себе в шляпу насрал на красной площади? Только честно. За ВАШ счёт! Колопраси! Эковские.

olegleon 07 апреля 2018 | 10:08

"на самолетах Airbus A320, которые были куплены в обход американских санкций"

а журналисты ничего не перепутали? Аэробусы не Боинги. это Боинги американские, а значит попадают под американские санкции.

arye_11 07 апреля 2018 | 10:13

olegleon:
Если в Аэробусе есть хотя бы одна американская деталь(а она есть и даже не одна), то они подпадают под американские санкции(не говоря уже о санкциях европейских, которые тоже не отменяли)

danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:17

arye_11: член 3 колесный. Хочешь переброситься? В аэробусе? Грузовом? В виде тушки?

b054026 07 апреля 2018 | 10:29

danko_swinja: петли смаж...

danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:32

b054026: очко проканифоль.

olegleon 07 апреля 2018 | 10:24

arye_11: т.е. если сейчас Россия введёт санкции, например, против Украины, то у украинских авиакомпаний заберут Боинги, т.к. в них есть российские детали?!
а если китайцы введут санкции против кого-то, то эта страна останется фактически без компов, мобильников и т.п.?

arye_11 07 апреля 2018 | 10:32

olegleon:
Китайцы никогда такие санкции не введут, потому что им их интересы(а торгово-экономические интересы в первую очередь) превыше всего, а Россия может вводить что угодно.
Что есть сегодняшняя Россия и что есть Путин и его Вертикаль все в мире уже поняли и потому не обращают внимания и на Россию и на её истеричные визги, вопли и прочие "санкции( что прекрасно показал Интерпол в ответ на запрос России кого-то там разыскивать)

olegleon 07 апреля 2018 | 10:47

arye_11: вот и сирийская авиакомпания не обращает внимания на визги и вопли США. впрочем как и Айрбас.

olegleon 07 апреля 2018 | 10:50

arye_11: кстати, полностью согласен а Вами, что китайцы умнее американцев. и трудолюбивее.

sensei54 07 апреля 2018 | 10:40

arye_11: На А-320-е могут устанавливаться два типа двигателей.
- IAE V2500 –камера сгорания и турбина высокого давления у него американские - Pratt & Whitney.
- CFM56 – этот вообще почти целиком американский

wojskowy Марек Качоровски 07 апреля 2018 | 10:17

olegleon: Под санкции США попадают не только собственные компании, но и любые из других стран, ведущие кукую либо деятельность с Российскими компаниями попавшими под санкции США.

olegleon 07 апреля 2018 | 10:28

wojskowy: Вы ошиблись темой. тут про санкции США против сирийской авиакомпании.

но то, о чём Вы написали, означает потерю суверенитета страны, которая выполняет иностранные законы. и, кстати, США ввели против Ирана санкции, но Россия, Китай и Европа их не выполняют

sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 10:11

Здоровья и удачи ребятам ,возвращайтесь живыми !

vilingrad 07 апреля 2018 | 10:15

sisyan_mudachina: и тебе за компом клюв во время стука не сломать!

danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:29

vilingrad: а тебе сломать.

kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:18

sisyan_mudachina: в Черном тюльпане..
мы вас туда не посылали.
Даже те, кто вернется обратно, становятся психическими инвалидами - афганский, чеченский синдром мы уже видели.

dorin1987 07 апреля 2018 | 10:31

_____: /Здоровья и удачи ребятам ,возвращайтесь живыми !/ - Гореть в аду тем, кто трусливо отправляется в чужую страну убивать, и от кого свои собственные хозяева отказываются. Если режим царька РФ так ценит "ихтамнетов" - какова же ваша цена у них, м?

gvs 07 апреля 2018 | 10:12

Обратно их привозит самолет поменьше. Грузовой. В стандартной таре.

vilingrad 07 апреля 2018 | 10:13

Вовка будет мстить, жестоко и беспощадно... ну, своим, как и всегда- будут дохнуть в песочке...

rus095 07 апреля 2018 | 10:13

Смешно и грустно- этот Рейтер и демшиза даже не знают,что все военные спецборта летают с военных аэродромов. Все кто служил за речкой (ДРА) могут это подтвердить,что и улетали и возвращались с военных аэродромов. Но такая простая мысль хомячкам даже в голову прийти не может- ибо никто их них в армии не служил. Зато демшиза тут же подхватывает любую фейковую новость,которая хоть чуток льет грязь на Россию.

kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:19

rus095: Это было в лохматые времена.

slavinka 07 апреля 2018 | 10:37

rus095: "Все кто служил за речкой (ДРА)..." - дела давно минувших дней, преданья старины глубокой?

sab171 07 апреля 2018 | 10:15

в расписании не значит ихтамнет

sensei54 07 апреля 2018 | 10:18

Словосочетания, конечно, ни в какие ворота...
"Секретные авиарейсы....тайный ночной рейс..."
Но при этом - из обычного аэропорта. Какой же это секрет?
"The X-Files" насмотрелись, не иначе.

bratec_kot 07 апреля 2018 | 10:38

sensei54:
Когда перед корочками ФСБ и словами: "он от Путина" все падает ниц и безоговорочно выполняют приказ. То можно на Красной площади торговый павильон построить секретно!!( что уже и было) .Так что организовать регулярные чарты из гражданского аэропорта - как два пальца...

klukvik 07 апреля 2018 | 10:25

Airbus A320 - дорогая техника для перевозки мусора к месту утилизации....

golfinder 07 апреля 2018 | 10:26

А зачем им это надо было раскрывать?

vorthyn 07 апреля 2018 | 10:26

Мы за мир и дружбу. -.как в песне поется

nikto_nikak 07 апреля 2018 | 10:30

Как про Рейторс отозвался Лавров? Дебилы, мля? Это верно. Они ничего не раскрыли, а им просто что-то показали....Обыкновенную дезу, чтобы спрятать уши ГРУ за якобы наемниками.))))

kaplan911 07 апреля 2018 | 10:40

Пенсионные накопления съели, Резервный фонд съели, ФНБ скоро тоже прикажет долго жить, медицина,
образование никудышные....почти всё на платной основе.
Людей просто вынуждают идти в ЧВК.......от безысходности и безнадёги.
В стране жизнь россиянина не стоит ломанного гроша.
Прав был Ричард Бринсли Шеридан (англ. Richard Brinsley Sheridan, 30 октября 1751 — 7 июля 1816) — британский поэт и общественный деятель, этнический ирландец, сказавший свою знаменитую фразу:

"Народ, зависящий от воли одного человека, не может сохраниться, да и не заслуживает этого".
Поделом нам!

bratec_kot 07 апреля 2018 | 10:42

Не важно каким путем доставляют. Важно, что эти наемники есть!!!!! В обход всех российских законов!!!! и их курирует ГОСУДАРСТВО!!!!!!

anemon 07 апреля 2018 | 10:45

Ave, Caesar (Putin), morituri te salutant!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 430 6 6809 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7491 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7079 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Москва собирается подготовить жёсткий ответ на новые санкции США Об этом говорится в заявлении департамента информации российского МИДа…

5 100 6 12599
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 25935 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16772 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 257 6 24993 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 135 6 13712 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10646 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Русская провокация
Демократия по-русски

Станислав Белковский ведущий: Станислав Белковский политолог

2910290
Главным врагом демократии и либерализма в России остается вовсе не Путин, не его коррумпированное окружение, а наше сознание, при котором человек, который не твой единомышленник, сразу становится врагом…

5 215 6 43879 31.03
#слушать 45:50 8читать ;смотреть $скачать 10.5 МБ
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 216 6 27081 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 157 6 19711 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Экологическую катастрофу в Крыму упорно пытаются скрыть Отходы производства лились 5-6 дней через половину посёлка в сток к морю…

5 111 6 14265 07:56
Kкрым, туризм, экология, общество, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Убрали важных свидетелей» Возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках…

5 301 6 41083 06.04
Kвеликобритания, рф, скандалы, происшествия, животные, мнения
Интервью Интервью

Герман Клименко гость: Герман Клименко советник президента по вопросам развития интернета

О возможной блокировке Telegram в России У Телеграма есть одно-единственное будущее: если он не будет сотрудничать с государством, на территории которого работает, он будет на этой территории закрыт…

5 83 6 11369 06.04
#слушать 05:56 8читать $скачать 1.4 МБ
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Должен быть справедливый суд», жена электромонтера, задержанного после пожара в Кемерове «Должен быть справедливый суд», жена электромонтера, задержанного после пожара в Кемерове «Я так же со всем городом скорблю, я понимаю все. Но я не верю, что он может быть причастен»...

5 62 6 15412 31.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 компаний РФ В отношении них накануне были введены санкции…

5 75 6 11770
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 179038 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 23329 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 581 6 380544 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197389 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6855684
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3393045

Сегодня в эфире