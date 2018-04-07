Агентство Reuters раскрыло схему ночных перебросок российских военных наемников в Сирию
По данным опубликованного расследования частные контрактники из нашей страны попадают в воюющее государство при помощи секретных авиарейсов из ростовского аэропорта Платов.
За прошедшими подготовку российскими наемниками в Ростов-на-Дону прилетает тайный ночной рейс частной сирийской авиакомпании Cham Wings, — утверждает Reuters. Журналисты агентства выяснили: после посадки борт ранним утром отправляется в Сирию. Информации об этих рейсах нет в открытом доступе, невозможно на них и купить билеты. Тем не менее, данные о совершаемых авиакомпанией полетах есть в онлайн-базах. Только с января января прошлого года самолеты Cham Wings выполнили 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно. Примечательно, что для международных рейсов построенный к чемпионату мира аэропорт Платов открылся лишь в декабре прошлого года. Журналисты Reuters вели наблюдение за работой аэропорта «Платов» и проверяли рейсы в Сирию по общедоступным базам данных, в том числе по сайтам www.flightradar24.com, www.planefinder.net.
В расследовании утверждается, что полеты в Сирию осуществляются на самолетах Airbus A320, которые были куплены в обход американских санкций через посредников и офшоры. Каждый из таких самолетов вмещает до 180 пассажиров. По информации Reuters, сейчас на территории Сирии могут воевать до 3 тысяч российских наемников.
По словам собеседников агентства из числа контрактников, иногда для доставки российских «солдат удачи» в Сирию используются и военные самолеты Минобороны.
Комментарии45
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rihard 07 апреля 2018 | 10:06
Пушечное мясо, не жаль.
pauel1964 07 апреля 2018 | 10:06
Надеюсь, их уже там нет...
danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:10
pauel1964: тебя пробросили коломрась?
patrik05 07 апреля 2018 | 10:11
Агентство Reuters раскрыло схему ночных перебросок российских военных наемников в Сирию...
Агентство Reuters - пособники головорезов ИГИЛ.
ajsenev 07 апреля 2018 | 10:12
На это деньги есть. А вот зловонные свалки, калечащие людей, закрыть не получается - денег нет! У власти свои приоритеты, не имеющие ничего общего с интересами обычных граждан.
danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:14
ajsenev: со свалки пишешь? Прямо на ЭКО?
evgolius7 07 апреля 2018 | 10:16
Еще месяца не прошло, как США сделали фарш из их вагнеровцев, а путиноиды снова уверовали, что они самые сильные.
Мозги, как у слабоумной колибри
danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:19
evgolius7: член рисованный, тебя уже перебросили, через колено?
dorin1987 07 апреля 2018 | 10:29
evgolius7: Меньше ублюдков с гражданством РФ остается на территории самой РФ. С какой-то стороны это хорошо, но с другой - лучше бы образованием это делали, а не загаживанием "ихтамнетами" чужих стран, и превращением "ихтамнетов" в фарш
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:15
patrik05: чем больше уконтрапупят таких людей, тем чище будет в стране. Что делать с инвалидами, непонятно.
vasilevich58 07 апреля 2018 | 10:06
Деньги на этих убийц выделяются за счёт медицины и образования в России.
cattt 07 апреля 2018 | 10:10
vasilevich58: И обратно груз 200 хоронить за наш счет.
danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:12
cattt: ты себе в шляпу насрал на красной площади? Только честно. За ВАШ счёт! Колопраси! Эковские.
olegleon 07 апреля 2018 | 10:08
"на самолетах Airbus A320, которые были куплены в обход американских санкций"
а журналисты ничего не перепутали? Аэробусы не Боинги. это Боинги американские, а значит попадают под американские санкции.
arye_11 07 апреля 2018 | 10:13
olegleon:
Если в Аэробусе есть хотя бы одна американская деталь(а она есть и даже не одна), то они подпадают под американские санкции(не говоря уже о санкциях европейских, которые тоже не отменяли)
danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:17
arye_11: член 3 колесный. Хочешь переброситься? В аэробусе? Грузовом? В виде тушки?
b054026 07 апреля 2018 | 10:29
danko_swinja: петли смаж...
danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:32
b054026: очко проканифоль.
olegleon 07 апреля 2018 | 10:24
arye_11: т.е. если сейчас Россия введёт санкции, например, против Украины, то у украинских авиакомпаний заберут Боинги, т.к. в них есть российские детали?!
а если китайцы введут санкции против кого-то, то эта страна останется фактически без компов, мобильников и т.п.?
arye_11 07 апреля 2018 | 10:32
olegleon:
Китайцы никогда такие санкции не введут, потому что им их интересы(а торгово-экономические интересы в первую очередь) превыше всего, а Россия может вводить что угодно.
Что есть сегодняшняя Россия и что есть Путин и его Вертикаль все в мире уже поняли и потому не обращают внимания и на Россию и на её истеричные визги, вопли и прочие "санкции( что прекрасно показал Интерпол в ответ на запрос России кого-то там разыскивать)
olegleon 07 апреля 2018 | 10:47
arye_11: вот и сирийская авиакомпания не обращает внимания на визги и вопли США. впрочем как и Айрбас.
olegleon 07 апреля 2018 | 10:50
arye_11: кстати, полностью согласен а Вами, что китайцы умнее американцев. и трудолюбивее.
sensei54 07 апреля 2018 | 10:40
arye_11: На А-320-е могут устанавливаться два типа двигателей.
- IAE V2500 –камера сгорания и турбина высокого давления у него американские - Pratt & Whitney.
- CFM56 – этот вообще почти целиком американский
wojskowy Марек Качоровски 07 апреля 2018 | 10:17
olegleon: Под санкции США попадают не только собственные компании, но и любые из других стран, ведущие кукую либо деятельность с Российскими компаниями попавшими под санкции США.
olegleon 07 апреля 2018 | 10:28
wojskowy: Вы ошиблись темой. тут про санкции США против сирийской авиакомпании.
но то, о чём Вы написали, означает потерю суверенитета страны, которая выполняет иностранные законы. и, кстати, США ввели против Ирана санкции, но Россия, Китай и Европа их не выполняют
sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 10:11
Здоровья и удачи ребятам ,возвращайтесь живыми !
vilingrad 07 апреля 2018 | 10:15
sisyan_mudachina: и тебе за компом клюв во время стука не сломать!
danko_swinja 07 апреля 2018 | 10:29
vilingrad: а тебе сломать.
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:18
sisyan_mudachina: в Черном тюльпане..
мы вас туда не посылали.
Даже те, кто вернется обратно, становятся психическими инвалидами - афганский, чеченский синдром мы уже видели.
dorin1987 07 апреля 2018 | 10:31
_____: /Здоровья и удачи ребятам ,возвращайтесь живыми !/ - Гореть в аду тем, кто трусливо отправляется в чужую страну убивать, и от кого свои собственные хозяева отказываются. Если режим царька РФ так ценит "ихтамнетов" - какова же ваша цена у них, м?
gvs 07 апреля 2018 | 10:12
Обратно их привозит самолет поменьше. Грузовой. В стандартной таре.
vilingrad 07 апреля 2018 | 10:13
Вовка будет мстить, жестоко и беспощадно... ну, своим, как и всегда- будут дохнуть в песочке...
rus095 07 апреля 2018 | 10:13
Смешно и грустно- этот Рейтер и демшиза даже не знают,что все военные спецборта летают с военных аэродромов. Все кто служил за речкой (ДРА) могут это подтвердить,что и улетали и возвращались с военных аэродромов. Но такая простая мысль хомячкам даже в голову прийти не может- ибо никто их них в армии не служил. Зато демшиза тут же подхватывает любую фейковую новость,которая хоть чуток льет грязь на Россию.
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:19
rus095: Это было в лохматые времена.
slavinka 07 апреля 2018 | 10:37
rus095: "Все кто служил за речкой (ДРА)..." - дела давно минувших дней, преданья старины глубокой?
sab171 07 апреля 2018 | 10:15
в расписании не значит ихтамнет
sensei54 07 апреля 2018 | 10:18
Словосочетания, конечно, ни в какие ворота...
"Секретные авиарейсы....тайный ночной рейс..."
Но при этом - из обычного аэропорта. Какой же это секрет?
"The X-Files" насмотрелись, не иначе.
bratec_kot 07 апреля 2018 | 10:38
sensei54:
Когда перед корочками ФСБ и словами: "он от Путина" все падает ниц и безоговорочно выполняют приказ. То можно на Красной площади торговый павильон построить секретно!!( что уже и было) .Так что организовать регулярные чарты из гражданского аэропорта - как два пальца...
klukvik 07 апреля 2018 | 10:25
Airbus A320 - дорогая техника для перевозки мусора к месту утилизации....
golfinder 07 апреля 2018 | 10:26
А зачем им это надо было раскрывать?
vorthyn 07 апреля 2018 | 10:26
Мы за мир и дружбу. -.как в песне поется
nikto_nikak 07 апреля 2018 | 10:30
Как про Рейторс отозвался Лавров? Дебилы, мля? Это верно. Они ничего не раскрыли, а им просто что-то показали....Обыкновенную дезу, чтобы спрятать уши ГРУ за якобы наемниками.))))
kaplan911 07 апреля 2018 | 10:40
Пенсионные накопления съели, Резервный фонд съели, ФНБ скоро тоже прикажет долго жить, медицина,
образование никудышные....почти всё на платной основе.
Людей просто вынуждают идти в ЧВК.......от безысходности и безнадёги.
В стране жизнь россиянина не стоит ломанного гроша.
Прав был Ричард Бринсли Шеридан (англ. Richard Brinsley Sheridan, 30 октября 1751 — 7 июля 1816) — британский поэт и общественный деятель, этнический ирландец, сказавший свою знаменитую фразу:
"Народ, зависящий от воли одного человека, не может сохраниться, да и не заслуживает этого".
Поделом нам!
bratec_kot 07 апреля 2018 | 10:42
Не важно каким путем доставляют. Важно, что эти наемники есть!!!!! В обход всех российских законов!!!! и их курирует ГОСУДАРСТВО!!!!!!
anemon 07 апреля 2018 | 10:45
Ave, Caesar (Putin), morituri te salutant!