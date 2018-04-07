Агентство Reuters раскрыло схему ночных перебросок российских военных наемников в Сирию...

По данным опубликованного расследования частные контрактники из нашей страны попадают в воюющее государство при помощи секретных авиарейсов из ростовского аэропорта Платов.

За прошедшими подготовку российскими наемниками в Ростов-на-Дону прилетает тайный ночной рейс частной сирийской авиакомпании Cham Wings, — утверждает Reuters. Журналисты агентства выяснили: после посадки борт ранним утром отправляется в Сирию. Информации об этих рейсах нет в открытом доступе, невозможно на них и купить билеты. Тем не менее, данные о совершаемых авиакомпанией полетах есть в онлайн-базах. Только с января января прошлого года самолеты Cham Wings выполнили 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно. Примечательно, что для международных рейсов построенный к чемпионату мира аэропорт Платов открылся лишь в декабре прошлого года. Журналисты Reuters вели наблюдение за работой аэропорта «Платов» и проверяли рейсы в Сирию по общедоступным базам данных, в том числе по сайтам www.flightradar24.com, www.planefinder.net.

В расследовании утверждается, что полеты в Сирию осуществляются на самолетах Airbus A320, которые были куплены в обход американских санкций через посредников и офшоры. Каждый из таких самолетов вмещает до 180 пассажиров. По информации Reuters, сейчас на территории Сирии могут воевать до 3 тысяч российских наемников.

По словам собеседников агентства из числа контрактников, иногда для доставки российских «солдат удачи» в Сирию используются и военные самолеты Минобороны.