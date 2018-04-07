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10:00, 07 апреля 2018

К главе карельского отделения Мемориал Юрию Дмитриеву сразу после его освобождения домой пытались попасть двое мужчин

К главе карельского отделения Мемориал Юрию Дмитриеву сразу после его освобождения домой пытались попасть двое мужчин, они представились журналистами. Дело в итоге дошло до потасовки, и историк вызвал полицию.

Не успел суд снять с Юрия Дмитриева необоснованное обвинение в изготовлении детской порнографии, как историку опять не дают покоя. Двое предположительно журналистов вчера нагрянули к нему домой. Они показали с ноутбука фотографии его приёмной дочери из материалов уголовного дела. СМИ, которое мужчины представляют, глава карельского отделения Мемориала не запомнил. Один из незваных гостей был с камерой, другой с ноутбуком. За вопросом, что он чувствует после освобождения, последовало: зачем Дмитриев фотографировал несовершеннолетнюю девочку без одежды. Историк ещё раз объяснил, это нужно было для контроля её физического состояния и отчёта перед органами опеки. Ему стали показывать снимки, которые есть только у прокуратуры.

Дмитриев рассказал телеканалу Дождь, что хотел задержать тех, кто выдавал себя за журналистов, один из них вступил в борьбу с пожилым историком и потерял деталь от микрофона. Мужчины после этого ушли, но пообещали что придут ещё. Дмитриев вызвал полицию. Его в четверг городской суд Петрозаводска оправдал по статье об изготовлении порнографии. А за хранение оружия назначил 2,5 года ограничения свободы. Прокуратура требовала девяти лет колонии строгого режима.

В поддержку Дмитриева выступили многие артисты, писатели, режиссёры, музыканты. В том числе Борис Гребенщиков, Леонид Фёдоров, Андрей Звягинцев, Лия Ахеджакова. Дмитриев — исследователь ГУЛАГа, который нашел в лесах Карелии два места, где расстреляли больше десяти тысяч человек.

Комментарии

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olegleon 07 апреля 2018 | 10:05

всё понятно кроме одного "а как они в дом попали?". выбили дверь? пролезли в окно? или хозяин их сам пустил, желая получить свои 15 минут славы?

cattt 07 апреля 2018 | 10:08

olegleon: Надо было укокошить эту парочку в порядке самообороны.

patrik05 07 апреля 2018 | 10:09

К главе карельского отделения Мемориал Юрию Дмитриеву сразу после его освобождения домой пытались попасть двое мужчин...

Скоро Тесак выйдет из тюрьмы.

kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:14

Гебня слилась с журналюгами и не отличишь.

kobylamay_sossetutrampa 07 апреля 2018 | 10:17

Ну если Дмитриева поддержала сама АХИДЖАКОВа, то он точно педофил. И , кстати, этот "историк" нашёл, откопал и пересчитал в лесу больше 10 тыс трупов - это как?

kobylamay_sossetutrampa 07 апреля 2018 | 10:20

Ахиджакова, кстати, в знак солидарности с Дмитриевым могла бы предложить ему сфотографировать её голой.

radistradist 07 апреля 2018 | 11:05

kobylamay_sossetutrampa: херово твои дружки трупы закапывали

luger_max_otto 07 апреля 2018 | 10:19

Надеюсь, что этот преступник- Тесак- выйдет ненадолго, а вернется на нары в теплой компании с разжигателем и провокатором Патриком.

olegleon 07 апреля 2018 | 10:30

cattt: чем? фотографиями голой девочки?
и какая это самооборона, если он сам их впустил???

hunterhead 07 апреля 2018 | 10:39

olegleon: "всё понятно кроме одного "а как они в дом попали?".

"ПЫТАЛИСЬ попасть двое мужчин"

Читать умеешь, olegleon? :-D

olegleon 07 апреля 2018 | 10:45

hunterhead: умею. а ещё память есть.
"Они пришли в дом историка, стали задавать вопросы" (Эхо Москвы 23:00, 06 апреля 2018 )

hunterhead 07 апреля 2018 | 10:49

olegleon: "Они пришли в дом историка, стали задавать вопросы"

Ему позвонили в дверь, он открыл, они начали задавать вопросы. Что тебе не понятно, Ватсон? :-D

olegleon 07 апреля 2018 | 10:57

hunterhead: а как же он их за дверью пытался задержать? на основании чего?
давайте уж определимся сам он их к себе пустил или они не были у него.

vasilevich58 07 апреля 2018 | 10:09

Садисты и опричники не дадут жить спокойно нормальным людям в этой стране.

naivnyk 07 апреля 2018 | 10:13

vasilevich58: Таким "людям" точно спокойно не будет, ни в одной стране мира)

vasilevich58 07 апреля 2018 | 10:21

naivnyk: За весь мир не впрягайся, портян: откуда тебе знать,когда вас ни в одну цивилизованную страну уже не пускают.

proxit 07 апреля 2018 | 10:14

vasilevich58:

Российское гражданское общество шлёпнуло жулика и вора Немцова и не даст покоя и вам педофилам.

luger_max_otto 07 апреля 2018 | 10:34

В этой истории с наци- запутинцами есть очень интересный, нюанс, о котором не задумываются многие.
У тех, кто находится наверху этого режима, есть всегда готовые варианты эвакуации, гарантии неприкосновенности и т.п.
А вот у патриков и ему подобных- нет. В случае чего им уготовлена участь жертв с той, или иной жертвенностью. Ценность их для режима в случае начала краха или приближения к таковому не то, чтобы нулевая, а даже отрицательная.
Понятно, нормальным людям попросту плевать на этих патриков и компанию.
А патрики и компания по невежеству своему не понимают, что их утилизация может на часы, а то и дни расширить временное пространство для эвакуации или получения гарантий.

naivnyk 07 апреля 2018 | 10:09

А педофилам нигде покоя не будет!

hunterhead 07 апреля 2018 | 10:44

naivnyk: "А педофилам нигде покоя не будет!"

Знаешь по личному опыту, портянка? :-D Человека оправдал суд РФ, а ты тут еще кукарекаешь, петушина путенская? :-D

oleg_andreevich 07 апреля 2018 | 11:02

naivnyk: кроме челябинского интерната и патриаршьего подворья?

lenin3 07 апреля 2018 | 10:11

Юрий, ты не поверишь, но это были НТВешники!

mavreh 07 апреля 2018 | 10:19

Дмитриев после тюряги побаивается незнакомых мужчин?

anemon 07 апреля 2018 | 10:21

Подсимоньяновские титушки.

klukvik 07 апреля 2018 | 10:23

бита должна стоять в углу у порога...

naivnyk 07 апреля 2018 | 10:27

klukvik: Тем более этому "историку" её можно использовать по разному )

erpetkur 07 апреля 2018 | 10:47

naivnyk: гены бабушки коблы и деда виртухая покоя не дают ?

venezianez49 07 апреля 2018 | 10:25

"...исследователь ГУЛАГа ..." ......................................................................................................
Ах, вот он какой "историк" ?
Теперь ясно, почему за него вступаются наши избранные "деятели культуры" (антисоветчики).

ngilmutdinov 07 апреля 2018 | 10:29

venezianez49: Всё ещё живёшь в СССР?

sasass 07 апреля 2018 | 10:31

Теперешней власти не по нутру все эти расследования - ведь по роду своей деятельности они братья по крови с НКВДшним режимом...

gregor 07 апреля 2018 | 10:36

После селекции упыря сталина , вертухаи и их потомки ,никак не могут угомонится .
Да ,это их страна ,их власть их большинство ,но они вертухаи и их потомки , чувствуют ,что их конец близок . Слышите ..вертухайское племя и их филиалы портянки ,казаки ряженные ,ноды,сербы , титушки ,нашисты ,хунвейбины -мотоциклетки ,кадилы и прочая слякоть позорная .
Невежества в агонии . Уходит ваше время ,хоть и пытаетесь ещё 12 лет позорить Россию и Народ Российский , не население ,а именно Народ ,хоть Он и в меньшинстве пока . Но время придёт и Россия будет адекватной с дорогами и друзьями .

tks 07 апреля 2018 | 10:53

Сексоты путлеровские.

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