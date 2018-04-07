К главе карельского отделения Мемориал Юрию Дмитриеву сразу после его освобождения домой пытались попасть двое мужчин
К главе карельского отделения Мемориал Юрию Дмитриеву сразу после его освобождения домой пытались попасть двое мужчин, они представились журналистами. Дело в итоге дошло до потасовки, и историк вызвал полицию.
Не успел суд снять с Юрия Дмитриева необоснованное обвинение в изготовлении детской порнографии, как историку опять не дают покоя. Двое предположительно журналистов вчера нагрянули к нему домой. Они показали с ноутбука фотографии его приёмной дочери из материалов уголовного дела. СМИ, которое мужчины представляют, глава карельского отделения Мемориала не запомнил. Один из незваных гостей был с камерой, другой с ноутбуком. За вопросом, что он чувствует после освобождения, последовало: зачем Дмитриев фотографировал несовершеннолетнюю девочку без одежды. Историк ещё раз объяснил, это нужно было для контроля её физического состояния и отчёта перед органами опеки. Ему стали показывать снимки, которые есть только у прокуратуры.
Дмитриев рассказал телеканалу Дождь, что хотел задержать тех, кто выдавал себя за журналистов, один из них вступил в борьбу с пожилым историком и потерял деталь от микрофона. Мужчины после этого ушли, но пообещали что придут ещё. Дмитриев вызвал полицию. Его в четверг городской суд Петрозаводска оправдал по статье об изготовлении порнографии. А за хранение оружия назначил 2,5 года ограничения свободы. Прокуратура требовала девяти лет колонии строгого режима.
В поддержку Дмитриева выступили многие артисты, писатели, режиссёры, музыканты. В том числе Борис Гребенщиков, Леонид Фёдоров, Андрей Звягинцев, Лия Ахеджакова. Дмитриев — исследователь ГУЛАГа, который нашел в лесах Карелии два места, где расстреляли больше десяти тысяч человек.
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 07 апреля 2018 | 10:05
всё понятно кроме одного "а как они в дом попали?". выбили дверь? пролезли в окно? или хозяин их сам пустил, желая получить свои 15 минут славы?
cattt 07 апреля 2018 | 10:08
olegleon: Надо было укокошить эту парочку в порядке самообороны.
patrik05 07 апреля 2018 | 10:09
К главе карельского отделения Мемориал Юрию Дмитриеву сразу после его освобождения домой пытались попасть двое мужчин...
Скоро Тесак выйдет из тюрьмы.
kryymsdyk 07 апреля 2018 | 10:14
Гебня слилась с журналюгами и не отличишь.
kobylamay_sossetutrampa 07 апреля 2018 | 10:17
Ну если Дмитриева поддержала сама АХИДЖАКОВа, то он точно педофил. И , кстати, этот "историк" нашёл, откопал и пересчитал в лесу больше 10 тыс трупов - это как?
kobylamay_sossetutrampa 07 апреля 2018 | 10:20
Ахиджакова, кстати, в знак солидарности с Дмитриевым могла бы предложить ему сфотографировать её голой.
radistradist 07 апреля 2018 | 11:05
kobylamay_sossetutrampa: херово твои дружки трупы закапывали
luger_max_otto 07 апреля 2018 | 10:19
Надеюсь, что этот преступник- Тесак- выйдет ненадолго, а вернется на нары в теплой компании с разжигателем и провокатором Патриком.
olegleon 07 апреля 2018 | 10:30
cattt: чем? фотографиями голой девочки?
и какая это самооборона, если он сам их впустил???
hunterhead 07 апреля 2018 | 10:39
olegleon: "всё понятно кроме одного "а как они в дом попали?".
"ПЫТАЛИСЬ попасть двое мужчин"
Читать умеешь, olegleon? :-D
olegleon 07 апреля 2018 | 10:45
hunterhead: умею. а ещё память есть.
"Они пришли в дом историка, стали задавать вопросы" (Эхо Москвы 23:00, 06 апреля 2018 )
hunterhead 07 апреля 2018 | 10:49
olegleon: "Они пришли в дом историка, стали задавать вопросы"
Ему позвонили в дверь, он открыл, они начали задавать вопросы. Что тебе не понятно, Ватсон? :-D
olegleon 07 апреля 2018 | 10:57
hunterhead: а как же он их за дверью пытался задержать? на основании чего?
давайте уж определимся сам он их к себе пустил или они не были у него.
vasilevich58 07 апреля 2018 | 10:09
Садисты и опричники не дадут жить спокойно нормальным людям в этой стране.
naivnyk 07 апреля 2018 | 10:13
vasilevich58: Таким "людям" точно спокойно не будет, ни в одной стране мира)
vasilevich58 07 апреля 2018 | 10:21
naivnyk: За весь мир не впрягайся, портян: откуда тебе знать,когда вас ни в одну цивилизованную страну уже не пускают.
proxit 07 апреля 2018 | 10:14
vasilevich58:
Российское гражданское общество шлёпнуло жулика и вора Немцова и не даст покоя и вам педофилам.
luger_max_otto 07 апреля 2018 | 10:34
В этой истории с наци- запутинцами есть очень интересный, нюанс, о котором не задумываются многие.
У тех, кто находится наверху этого режима, есть всегда готовые варианты эвакуации, гарантии неприкосновенности и т.п.
А вот у патриков и ему подобных- нет. В случае чего им уготовлена участь жертв с той, или иной жертвенностью. Ценность их для режима в случае начала краха или приближения к таковому не то, чтобы нулевая, а даже отрицательная.
Понятно, нормальным людям попросту плевать на этих патриков и компанию.
А патрики и компания по невежеству своему не понимают, что их утилизация может на часы, а то и дни расширить временное пространство для эвакуации или получения гарантий.
naivnyk 07 апреля 2018 | 10:09
А педофилам нигде покоя не будет!
hunterhead 07 апреля 2018 | 10:44
naivnyk: "А педофилам нигде покоя не будет!"
Знаешь по личному опыту, портянка? :-D Человека оправдал суд РФ, а ты тут еще кукарекаешь, петушина путенская? :-D
oleg_andreevich 07 апреля 2018 | 11:02
naivnyk: кроме челябинского интерната и патриаршьего подворья?
lenin3 07 апреля 2018 | 10:11
Юрий, ты не поверишь, но это были НТВешники!
mavreh 07 апреля 2018 | 10:19
Дмитриев после тюряги побаивается незнакомых мужчин?
anemon 07 апреля 2018 | 10:21
Подсимоньяновские титушки.
klukvik 07 апреля 2018 | 10:23
бита должна стоять в углу у порога...
naivnyk 07 апреля 2018 | 10:27
klukvik: Тем более этому "историку" её можно использовать по разному )
erpetkur 07 апреля 2018 | 10:47
naivnyk: гены бабушки коблы и деда виртухая покоя не дают ?
venezianez49 07 апреля 2018 | 10:25
"...исследователь ГУЛАГа ..." ......................................................................................................
Ах, вот он какой "историк" ?
Теперь ясно, почему за него вступаются наши избранные "деятели культуры" (антисоветчики).
ngilmutdinov 07 апреля 2018 | 10:29
venezianez49: Всё ещё живёшь в СССР?
sasass 07 апреля 2018 | 10:31
Теперешней власти не по нутру все эти расследования - ведь по роду своей деятельности они братья по крови с НКВДшним режимом...
gregor 07 апреля 2018 | 10:36
После селекции упыря сталина , вертухаи и их потомки ,никак не могут угомонится .
Да ,это их страна ,их власть их большинство ,но они вертухаи и их потомки , чувствуют ,что их конец близок . Слышите ..вертухайское племя и их филиалы портянки ,казаки ряженные ,ноды,сербы , титушки ,нашисты ,хунвейбины -мотоциклетки ,кадилы и прочая слякоть позорная .
Невежества в агонии . Уходит ваше время ,хоть и пытаетесь ещё 12 лет позорить Россию и Народ Российский , не население ,а именно Народ ,хоть Он и в меньшинстве пока . Но время придёт и Россия будет адекватной с дорогами и друзьями .
tks 07 апреля 2018 | 10:53
Сексоты путлеровские.