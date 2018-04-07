К главе карельского отделения Мемориал Юрию Дмитриеву сразу после его освобождения домой пытались попасть двое мужчин, они представились журналистами. Дело в итоге дошло до потасовки, и историк вызвал полицию.

Не успел суд снять с Юрия Дмитриева необоснованное обвинение в изготовлении детской порнографии, как историку опять не дают покоя. Двое предположительно журналистов вчера нагрянули к нему домой. Они показали с ноутбука фотографии его приёмной дочери из материалов уголовного дела. СМИ, которое мужчины представляют, глава карельского отделения Мемориала не запомнил. Один из незваных гостей был с камерой, другой с ноутбуком. За вопросом, что он чувствует после освобождения, последовало: зачем Дмитриев фотографировал несовершеннолетнюю девочку без одежды. Историк ещё раз объяснил, это нужно было для контроля её физического состояния и отчёта перед органами опеки. Ему стали показывать снимки, которые есть только у прокуратуры.

Дмитриев рассказал телеканалу Дождь, что хотел задержать тех, кто выдавал себя за журналистов, один из них вступил в борьбу с пожилым историком и потерял деталь от микрофона. Мужчины после этого ушли, но пообещали что придут ещё. Дмитриев вызвал полицию. Его в четверг городской суд Петрозаводска оправдал по статье об изготовлении порнографии. А за хранение оружия назначил 2,5 года ограничения свободы. Прокуратура требовала девяти лет колонии строгого режима.

В поддержку Дмитриева выступили многие артисты, писатели, режиссёры, музыканты. В том числе Борис Гребенщиков, Леонид Фёдоров, Андрей Звягинцев, Лия Ахеджакова. Дмитриев — исследователь ГУЛАГа, который нашел в лесах Карелии два места, где расстреляли больше десяти тысяч человек.