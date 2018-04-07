В МЧС отчитались о проверке половины торговых центров по всей России
Самыми частыми нарушениями стали неработающие сигнализации, горючие материалы внутренней отделки и персонал, не обученный действиям в случае пожара. Об этом сообщается на сайте ведомства. В МЧС не уточнили, какие меры были приняты по отношению к нарушителям.
Ранее сообщалось, что в Москве МЧС собирается закрыть два торгово-развлекательных центра, пока там не устранят все нарушения, в том числе, ТЦ «Принц Плаза» в Теплом стане.
Комментарии4
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evgolius7 07 апреля 2018 | 09:34
глава МЧС Владимир Пучков вместо спасательной техники купил на 10 млрд руб. люксовые автомобили и личный самолет Sukhoi Superjet с 19-местным VIP-салоном.
Два BMW 750 за 13 млн руб., Audi A8 L за 7,6 млн и BMW 750 Li X-Drive за 4,1 млн оформлены как "мобильные пункты связи"
perestarok 07 апреля 2018 | 09:36
"В МЧС отчитались о проверке половины торговых центров по всей России"
Это сколько же взяток собрали?!
plidurok Андрей Филимонов 07 апреля 2018 | 10:00
И в какую же половину можно ходить без опаски?
s011ma 07 апреля 2018 | 10:08
В МЧС не уточнили, какие меры были приняты по отношению к нарушителям.
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Потупив глазки и поправляя раздувшиеся карманы.