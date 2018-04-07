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09:29, 07 апреля 2018

В МЧС отчитались о проверке половины торговых центров по всей России

Самыми частыми нарушениями стали неработающие сигнализации, горючие материалы внутренней отделки и персонал, не обученный действиям в случае пожара. Об этом сообщается на сайте ведомства. В МЧС не уточнили, какие меры были приняты по отношению к нарушителям.

Ранее сообщалось, что в Москве МЧС собирается закрыть два торгово-развлекательных центра, пока там не устранят все нарушения, в том числе, ТЦ «Принц Плаза» в Теплом стане.

Комментарии

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evgolius7 07 апреля 2018 | 09:34

глава МЧС Владимир Пучков вместо спасательной техники купил на 10 млрд руб. люксовые автомобили и личный самолет Sukhoi Superjet с 19-местным VIP-салоном.
Два BMW 750 за 13 млн руб., Audi A8 L за 7,6 млн и BMW 750 Li X-Drive за 4,1 млн оформлены как "мобильные пункты связи"

perestarok 07 апреля 2018 | 09:36

"В МЧС отчитались о проверке половины торговых центров по всей России"

Это сколько же взяток собрали?!

plidurok Андрей Филимонов 07 апреля 2018 | 10:00

И в какую же половину можно ходить без опаски?

s011ma 07 апреля 2018 | 10:08

В МЧС не уточнили, какие меры были приняты по отношению к нарушителям.
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Потупив глазки и поправляя раздувшиеся карманы.

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