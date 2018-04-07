Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд», которое было задержано в Азовском море
Членам экипажа разрешили покинуть судно, однако 10 апреля моряки должны будут явиться в СБУ, чтобы дать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана сейнера Владимира Горбенко. Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и причинении вреда интересам государства. По этой статье грозит срок до пяти лет тюрьмы, также возможна конфискация судна.
Комментарии7
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polit_person 07 апреля 2018 | 09:36
Нищает Бандерляндия, пошла во все тяжкие. Бандеровцы занялись грабежом как сомалийские пираты.
gs1112 07 апреля 2018 | 09:45
polit_person: Не расстреляли, не распяли, не четвертовали - какое разочарование для портянок.
proxit 07 апреля 2018 | 09:56
gs1112:
За распятого мальчика портянки столько свидомой хохлятины набили, что и не сосчитаешь...Донбасские бездомные псы до сих пор отрыгивают селюково-свидомым мяском, небрежно прикопанным вдоль дорог и лесополос Донбасса.
oldpartizan 07 апреля 2018 | 10:02
proxit: ты лучше про сирийских псов расскажи. что они там отрыгивают?
alex_omsk1 07 апреля 2018 | 10:19
polit_person: все хорошо, ватно-неадекватное зло наказано. И это радует
perestarok 07 апреля 2018 | 09:39
"Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд», которое было задержано в Азовском море"
Английские королевские пираты грабили суда и всех убивали. Насколько же украинские гуманнее! Слава Украине!
sbk 07 апреля 2018 | 10:14
perestarok: У пиратов был суд?
Новость.