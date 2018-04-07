Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин
Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев обратился в полицию из-за визита подозрительных мужчин, которые представились журналистами. Они пришли в дом историка, стали задавать вопросы и показывать фотографии его дочери из материалов уголовного дела, которые хранились исключительно в прокуратуре. В интервью телеканалу «Дождь» Дмитриев рассказал, что попытался задержать этих людей, один из посетителей вступил с ним в борьбу и потерял при этом деталь от микрофона. Оба ушли, но пообещали при этом вернуться.
В четверг суд в Петрозаводске оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии. При этом ему назначили 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 07 апреля 2018 | 09:35
на пропаганду злобы и ненависти расея тратит в год 4 млрд зелени.
proxit 07 апреля 2018 | 09:58
nikitin43:
Дедусь, а Вы сами фоткали голеньких маленьких девочек, или сначала думаете вступить в мемориал, чтобы не ссыкотно было?
otets_zvezdonyi_ 07 апреля 2018 | 09:37
конченные мрази
proxit 07 апреля 2018 | 10:00
otets_zvezdonyi_:
+100
Дмитриев делал с падчерицей детское порно, чтобы тихо дрочили, а не шастали с фотками голой девочки по квартирам порнографов.
oto_davar 07 апреля 2018 | 09:39
Пытаются спровоцировать. Ну не гулять же ему на свободе! Какие всё-таки мрази эти ваши "органы". Просто подонки.
tour 07 апреля 2018 | 09:42
oto_davar: -/Просто подонки./
Других там не держат.
mladek 07 апреля 2018 | 09:44
Вот вам и фашизм
proxit 07 апреля 2018 | 10:04
mladek:
Русским вате и портянкам не понять, что в Праге, да и везде в Чехии либерализм и за деньги можно получить маленьких чешских девочек не только для фотографий в голом виде.
apels 07 апреля 2018 | 09:55
Придурки НТВ. А вот фотки из дела - просто уголовщина! Но у нас расследовать не станут. Прихвостням власти можно все, в том числе и пресупления.
proxit 07 апреля 2018 | 10:02
apels:
Уголовщина в том, что этим фоткам не дали хода...
Педофилия во всех развитых странах - одно из страшнейший преступлений.
serjo1977 07 апреля 2018 | 10:08
Не побоялся вступить в борьбу. Браво, Юрий Алексеевич! Теперь микрофончик ментам хорошо бы, чтобы "пальчики" сняли. Только не будут они этого делать - понятно почему. Вернутся, очхор. Фоткните их, и в Сеть. Через пару дней будем знать, чем болела в детстве их бабушка: Сеть - она такая... А там глядишь, и к ним домой кто-нибудь заглянет...