Наемников из России тайно перебрасывают в Сирию, сообщает агентство Рейтер

Частная сирийская авиакомпания Cham Wings по ночам осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании ростовского аэропорта.

В Сирию вылетают люди в камуфляже. По данным Рейтер, это частные военные контрактники. Авиакомпания Claw Wings с 2016 года находится под санкциями США. Ранее ее обвиняли в переброске в Сирию боевиков, воющих на стороне Башара Асада, а также в доставке оружия и снаряжения для сирийской разведки.