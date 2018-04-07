Наемников из России тайно перебрасывают в Сирию, сообщает агентство Рейтер
Частная сирийская авиакомпания Cham Wings по ночам осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании ростовского аэропорта.
В Сирию вылетают люди в камуфляже. По данным Рейтер, это частные военные контрактники. Авиакомпания Claw Wings с 2016 года находится под санкциями США. Ранее ее обвиняли в переброске в Сирию боевиков, воющих на стороне Башара Асада, а также в доставке оружия и снаряжения для сирийской разведки.
Комментарии33
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aleksandr39 07 апреля 2018 | 09:35
Таким же образом только под видом трактористов Россия перебрасывает в Донбасс боевиков - наемников -военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " .
danko_swinja 07 апреля 2018 | 09:37
aleksandr39: тебя перебросили, ОПГ?
pauel1964 07 апреля 2018 | 09:40
да будет им всем сирийская земля пухом!
oldpartizan 07 апреля 2018 | 09:42
pauel1964: стекловатой.
danko_swinja 07 апреля 2018 | 09:50
pauel1964: а тебе раком.
varlam59 07 апреля 2018 | 09:50
pauel1964: Игиловцев защищаешь вражина? Так их практически не осталось благодаря нашим ВКС. И твоих заморских хозяев выгоним из Сирии. Их туда никто не звал.
danko_swinja 07 апреля 2018 | 09:55
varlam59: это не удивительно, что эковская кокломразь за игиловцев.
starok 07 апреля 2018 | 09:55
varlam59: Правильно мыслишь! Всех лишних выгнать,чтобы нам больше досталось. Асад не вечен. Посадим своего наместника и Сирия -наша!
tovarich67 07 апреля 2018 | 10:27
varlam59. Выгоняли уже 7.02
Неймется? Еще разок решили
попробовать? : varlam59:
olegleon 07 апреля 2018 | 09:55
pauel1964: любишь террористов?
pauel1964 07 апреля 2018 | 10:02
olegleon: Нисколько. Но я добрый сегодня, поэтому пусть пухом.
olegleon 07 апреля 2018 | 10:22
pauel1964: нисколько, но желаешь тем, кто с ними воюет смерти?
vinibi 07 апреля 2018 | 10:04
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
vbgolub 07 апреля 2018 | 10:08
Ох, все неймется Путину. Все не наигрался в войнушку за счет российского народа.
nikitin43 07 апреля 2018 | 09:38
aleksandr39: чем больше их закопают в сирии тем чище в расеи . раз уже полезли на янки , результат известен . россия страна нищих сомалийцев готовых на всё за деньги.
ostapbey 07 апреля 2018 | 09:40
aleksandr39: помнится смотрел телевизор про Лугандон.. Так там якут-снайпер лежал в обнимку с винтовкой на домотканном килымке ййааа и обрывыл в рот вишенки с вывороченной вишневой ветки...
Корреспондент его спрашивал про тяготы воинской службы..
О он с улыбочкой..
"..А чоо..мне же здесь нравится.."
romashka__ 07 апреля 2018 | 09:42
Людям негде работать. Нет перспектив. Идут в наемники.
Государство - преступник.
olegleon 07 апреля 2018 | 09:57
romashka__: это Вы про США и Британию, где частные армии больше чем в в России и существуют давно? ну что же, хорошая критика "цивилизованных стран"
ostapbey 07 апреля 2018 | 09:35
Попробуй выживи за дваццать тыщ в Ханты-Мансийске.
Тут хоть и с музыкой, но все таки двести тыщ в дереве!!
Даже..
gvs 07 апреля 2018 | 09:36
Онтуданелетает! )))
davi__koloradov 07 апреля 2018 | 09:37
#СкотНаУбой
curhatuy6 07 апреля 2018 | 11:05
davi__koloradov: Главная наша традиция в войнах, - неограниченное количество мяса:(((
samkos 07 апреля 2018 | 09:42
Таким способом российские власти решают проблему занятости жителей Донбасса и Луганды.
starok 07 апреля 2018 | 09:42
Он семью оставил пошёл воевать, чтоб землю в Алеппо Асаду отдать! Правильное решение! Только ,не дай бог, что нехорошее случись-семье этой будет очень плохо! А Асаду будет очень хорошо!
zztop1960 07 апреля 2018 | 09:46
Опять РФ какую-то гадость готовит , а потом будут орать : Это не мы ! Докажите! Сами дураки !
varlam59 07 апреля 2018 | 09:53
Пятая колонна как всегда против России. А про бандеровскую нечисть окопавшуюся на этом сайте и говорить не за чем.
sbk 07 апреля 2018 | 09:54
Путину надо сообщить! Он же гарант!
Сразу пресечет нарушение Конституции.
grossalexis_032018 07 апреля 2018 | 09:57
Все просто как валенок портянки-патриота. Имеется договоренность на получение процента от продажи нефти с отбитых и охраняемых вышек. Это факт. Четко обозначилась американская зона ответственности - границу на карте Гугл видно;)) А в остальной части надо еще постараться - ведь мало кусок земельки себе на карте отрезать - оборонять нужно на земле "сапогами".
А сколько полуфабриккатов мясных отправят, как они будут менять свое агрегатное состояние и подвергаться консервации - это незначительная деталь.
sosiobama 07 апреля 2018 | 10:00
А от кого таиться-то? Надо если - отправят в Сирию и легально кого захотят. Мы там официально находимся, не то что эта тн "коолиция"...
grossalexis_032018 07 апреля 2018 | 10:14
sosiobama: Да отправляете кого хотите - хоть тайно, хоть гласно. Только и возвращайте ошметки в цинках прилюдно.
Колалиция находится в Сирии согласно мандата Лиги арабских стран ;)) И нахлобучить Асадупо самые помидоры стоит во втором десятке задач, в отличие от Московии.
mordechai_blinchikov 07 апреля 2018 | 10:22
sosiobama: Мы там официально находимся, не то что эта тн "коолиция"...
России очень трудно примириться с логикой нового глобального мира, где лидерство принадлежит только развитым в экономическом отношении странам. Рискну утверждать, что за нашими нынешними болезненными великодержавными амбициями стоит капитуляция, неспособность осознать размеры цивилизационного отставания России от развитых стран Запада.(c)
vorthyn 07 апреля 2018 | 10:30
"Мы за мир, за дружбу....За сердечность встреч"
gad123 07 апреля 2018 | 10:44
vorthyn: и за крепкие бр(л)ядские объятия мусульман !!( что шиитов, что суннитов- один...)