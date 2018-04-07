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09:00, 07 апреля 2018

В Москву сегодня доставят благодатный огонь

Он прибудет в столицу вечером специальным рейсом из Иерусалима.

По традиции отвечать за транспортировку частицы благодатного огня будет Фонд Андрея Первозванного. Как сообщает ТАСС, в состав делегации вошли больше 100 человек, а возглавит ее председатель попечительского совета фонда, экс-глава РЖД Владимир Якунин.

Благодатный огонь сегодня сойдет в храме Гроба Господня в Иерусалиме, после чего российская делегация доставит его частицу в Москву. В аэропорту Внуково огонь встретят верующие, которые зажгут от него свои лампады и доставят их храмы Москвы, Подмосковья и других российских регионов.

В марте вокруг благодатного огня разразился скандал – священник армянской патриархии Самуил Агоян рассказал, что никакого чуда в этом нет. По его словам, он трижды становился свидетелем того, как патриархи зажигают свечи от обычной масляной лампады. Священник подчеркнул, что Бог может творить чудеса, но не на потеху людям.

Схождение благодатного огня будут транслировать в прямом эфире российского телевидения.

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