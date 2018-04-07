Арнольд Шварценеггер выписан из больницы после операции на сердце

Он уже возвращается домой, написал в «Твиттере» его официальный представитель Даниэл Кетчелл. Ранее сам актер и бывший губернатор Калифорнии выразил благодарность медикам, которые его оперировали.

30 марта сетевой ресурс Ти-эм-зи сообщал, что Шварценеггер экстренно прооперирован в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем. Врачи намеревались провести 70-летнему актеру замену клапана катетера, но это повлекло за собой осложнения. Было решено делать экстренную операцию на открытом сердце, она продолжалась несколько часов.