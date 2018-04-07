Москвичам нескольких домов на западе Москвы сегодня выдадут ордера на новые квартиры по программе «реновации»

Москвичам нескольких домов на западе Москвы, которых переселяют по программе так называемой «реновации», сегодня выдадут ордера на новые квартиры. Между тем программа ещё по сути не начавшись уже вызывает критику горожан.

Два дома на проспекте Вернадского, ещё по одному на улице Красных зорь и Гжатской. В общей сложности, к заселению готовы почти 700 квартир, рассказал замглавы департамента строительной политики Андрей Валуй. В них переселят жителей двух пятиэтажек с проспекта Вернадского. Параллельно в Можайском районе также будут отселять людей в новые квартиры, добавил чиновник. Переселение в первый дом по реновации началось в Восточном округе Москвы в феврале. Большинство жильцов переехало в дом на 5-й Парковой улице. Впрочем, тогда чиновники признались журналистам: дом изначально строили не для программы реновации.

Несмотря на бодрые отчеты мэрии о ходе программы реновации, первые переселенцы настроены отнюдь не радужно. Горожане возмущались тем, что многие квартиры в этом доме сделаны небрежно, а в выданных бумагах не прописаны размеры кухни, комнат и других помещений, об этом писало издание Village. Кроме того, участники программы реновации жаловались на дороговизну дополнительных квадратных метров для желающих расширить жилплощадь.

Программа реновации, которая по планам столичных властей затронет около миллиона москвичей, должна завершиться к 2032 году. Добавим, что дома, квартиры в которых сегодня покажут людям, также строились изначально для другой программы.