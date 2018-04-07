Состояние Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось почти на миллиард долларов
Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось почти на миллиард долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда, сообщает Форбс. Как отмечает издание, это произошло из-за резкого падения акций En+ на Лондонской бирже. Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными. По его словам, анализом ситуации он займется после Пасхи.
Forbes уточняет, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, попавших под ограничительные меры. Сулейман Каримов потерял 244 миллиона долларов, а Виктор Вексельберг — 41 миллион.
Американские санкции ударят в основном по частным бизнесменам, сказал «Эху» президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
В «черный список» попали 7 российских предпринимателей, 12 подконтрольных им компаний и 17 должностных лиц.
Комментарии1
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pauel1964 07 апреля 2018 | 09:34
Бедолага, нынче хлеб без масла кушать будут...