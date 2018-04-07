Российские власти выделят почти 7 миллиардов рублей на строительство платформы «Северный полюс»
Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
В документе говорится, что плавучую обсерваторию для российских исследований и мониторинга природной среды должны соорудить к 2020 году. Отмечается, что она должна помочь в «решении экономических, оборонных и геополитических задач в Арктике», а также закрепить российское присутствие в регионе как «лидера полярной науки».
Проектировать и строить платформы будет компания «Адмиралтейские верфи».
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