Росгвардия планирует потратить более 18 миллионов рублей на разработку газовых боеприпасов для пресечения беспорядков
Росгвардия планирует потратить более 18 миллионов рублей на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков.
Газовые гранаты должны быть в трех вариантах: ручная, выстрел к помповому гранатомету и для небольшого миномета. В последнем случае мина взрывается в 10 метрах от земли и образуется облако газа, которое накрывает толпу, передает «Интерфакс». Все это – средства пресечения массовых беспорядков. Ранее в этом году Росгвардия разместила на портале госзакупок тендер на приобретение специальных щитов «Шепот» с излучателями инфразвука, которые обладают останавливающим эффектом на человека. До этого стало известно, что Росгвардия закупит водометы, снайперские винтовки и бронетехнику с противотанковыми комплексами. В мае ведомство может провести выставку вооружений, предполагается, что она будет частично засекречена.
Росгвардия также закупала позолоченные казачьи шашки и хрустальные погоны для генералов.
Комментарии5
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plank1957 07 апреля 2018 | 09:16
Вот поэтому и не нужны уличные акции. Вместо этого нашим лидерам оппозиции надо найти способ превращения России в цивилизованную страну без пришествия во власть.
vinibi 07 апреля 2018 | 09:31
plank1957: Вы по жизни идиот?
shmuel63 07 апреля 2018 | 09:31
А газ-то какой? "Новичок"?
sim202_ 07 апреля 2018 | 09:33
Вот она, истинно народная власть!!!
Забота о народе прямо зашкаливает...
ed10075 07 апреля 2018 | 09:34
Власть с народом теперь будет общаться "Шёпотом".