Москва оказалась самым загруженным от пробок городом в Европе

Согласно данным аналитического сервиса GoCompar, столичные водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно.

В список городов с самыми загруженными дорогами попали также Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. Они оказались на пятом, седьмом, восьмом и десятом местах.

Также в рейтинге оказались Стамбул (четвертое место), Цюрих (шестое место) и Мюнхен (девятое место).