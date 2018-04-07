Москва оказалась самым загруженным от пробок городом в Европе
Согласно данным аналитического сервиса GoCompar, столичные водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно.
В список городов с самыми загруженными дорогами попали также Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. Они оказались на пятом, седьмом, восьмом и десятом местах.
Также в рейтинге оказались Стамбул (четвертое место), Цюрих (шестое место) и Мюнхен (девятое место).
Комментарии8
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natogrek 07 апреля 2018 | 08:56
Ликсутаффф!!!
a_111111 07 апреля 2018 | 08:58
Ну в Цюрихе на машинах как-то ездить особо не принято. Трамвай и электрички передвигаются быстро:)
А вообще это цивилизационная проблема - Москва это европейский город, а деревенско-американские привычки передвигаться на своих машинах по центру этому не соответствуют.
lenin3 07 апреля 2018 | 09:03
А по Москва24 постоянно докладывают, что в связи с неустанным трудом Собакина и К город едет на столько-то процентов лучше по сравнению с 2010-м годом. Опять,как всегда, врут западные аналитики...
kochar 07 апреля 2018 | 09:16
Низкий поклон оленеводу и полярным собачкам.
gramotei 07 апреля 2018 | 09:26
kochar: А Я БЫ ВООБЩЕ НА МЕСТЕ ОЛЕНЕВОДА НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ ЕЗДИЛ БЫ!!! -----УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУНДРУ..............------ ЭХЕЙЙЙ ЭКЗОТИКА.........................!!!
gramotei 07 апреля 2018 | 09:23
А ХА ХА!!! КАКИЕ ТАМ 90 ЧАСОВ............?!!! СКОРЕЙ ВСЕГО 290!!!
bratec_kot 07 апреля 2018 | 09:23
Если каждый год вместо дела перекладывать плитку, то так оно и будет.Кстати в десятке больше половины городов российские)))) Опять опять происки злобного запада!!!!)))
world_nail 07 апреля 2018 | 09:31
"самым загруженным от пробок" - а так же бутылок, туалетной бумаги и прокладок.