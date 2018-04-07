Правительство Московской области обсудило с активистами проблему свалок и мусорных полигонов в Подмосковье
Правительство Московской области при участии министра экологии и других чиновников накануне обсудило с активистами проблему свалок и мусорных полигонов в Подмосковье. В результате переговоров стороны пришли к взаимному соглашению, — рассказал «Эху» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Сергей Удальцов рассчитывает на то, что в дальнейшем московские чиновники также подключатся к решению этой проблемы.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nemez1 07 апреля 2018 | 08:54
Структуры мэрии Москвы, правительства Московской области и Министерства здравоохранения закупили за счет бюджета для своих сотрудников полисы дополнительного медстрахования, которые дают им возможность проходить лечение в лучших клиниках. При этом рядовым гражданам чиновники предлагают лечить тяжелые заболевания за свой собственный счет. Вот так они лечатся от свалок.
grigorcar 07 апреля 2018 | 09:09
когда нужна рыба, в Японии выходят в море и ловят рыбу, а в СССР, в России, созывают совещание о ловле рыбы.
vaka257 07 апреля 2018 | 09:22
В магазинах Финляндии, для продуктов с истекающим в день покупки сроком годности, ставят ценники "бесплатно"...
vaka257 07 апреля 2018 | 09:25
Новость страны большого рывка.
В Курской области на мороз выбросили более миллиона живых цыплят.
На птицефабрике "Красная поляна" "утилизируют" живых цыплят. Как объясняет руководство крупнейшего в России поставщика мяса бройлеров, из-за финансовых проблем цыплят нечем кормить...