Правительство Московской области обсудило с активистами проблему свалок и мусорных полигонов в Подмосковье

Правительство Московской области при участии министра экологии и других чиновников накануне обсудило с активистами проблему свалок и мусорных полигонов в Подмосковье. В результате переговоров стороны пришли к взаимному соглашению, — рассказал «Эху» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

Сергей Удальцов рассчитывает на то, что в дальнейшем московские чиновники также подключатся к решению этой проблемы.