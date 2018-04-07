Сенат США 12 апреля проведет слушания, посвященные утверждению Майкла Помпео новым госсекретарем
Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам 12 апреля проведет слушания, посвященные утверждению Майкла Помпео новым госсекретарем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета. Сначала Помпео должен ответить на вопросы сенаторов, после голосования в комитете его кандидатуру представят на общее голосование в сенате. Ранее президент США Дональд Президент Дональд Трамп предложил назначить на пост госсекретаря директора ЦРУ Майка Помпео, после того, как отправил в отставку Рекса Тиллерсона.
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