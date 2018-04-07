Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию
Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании. На этих самолетах из России в Сирию вылетают «люди в камуфляже», говорится в расследовании. Reuters утверждает, что один из таких рейсов лично наблюдал корреспондент агентства. По его словам, «мужчины в ростовском аэропорту были частными военными контрактниками».
По данным Reuters, самолеты прилетают «преимущественно ночью», а улетают утром. Купить билет на эти рейсы нельзя. При этом, с начала прошлого года авиакомпания совершила более 50 полетов из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно.
Комментарии39
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cukker 07 апреля 2018 | 08:49
Рейтерс? ну эти давно и жидко обделались, уже не отмыться
patrik05 07 апреля 2018 | 08:50
Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию...
И что? Это плохо или хорошо?
g__e__e__p 07 апреля 2018 | 08:53
patrik05: Я считаю что с террористами бороться всегда хорошо.
g__e__e__p 07 апреля 2018 | 09:07
vinibi: Если бы не было Ирака и Ливии я бы тебе может и поверил. А пока,США главный террорист в мире, и ты лижешь им задницу..
prade 07 апреля 2018 | 09:09
g__e__e__p: "Если бы не было Ирака и Ливии..."
Вопрос был не в Ираке или Ливии, а в Саддаме и Каддафи. Поэтому Путин сейчас и воюет за Асада. А на Сирию и народ Сирии ему наплевать.
g__e__e__p 07 апреля 2018 | 09:14
prade: Вопрос был не в Ираке или Ливии, а в Саддаме и Каддафи
Вы правы, эти лидеры своих стран не захотели быть колониями США, за что и поплатились. Вот ЫН извлёк из этого урок и быстренько вооружился, и теперь он пиндосам не по зубам! А история дружбы Сирии и России идёт ещё с советских времён.
evgolius7 07 апреля 2018 | 09:27
Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию
Мы можем поскорбеть и выразить соболезнования.
У нас их тоже для них хватит.
vasilevich58 07 апреля 2018 | 09:32
Ихтамнет! Я точно знаю! По телеку говорили.
vezdehod 07 апреля 2018 | 09:32
В России "Нет" наёмников - все они "отпускники" и "командировочные".
mordechai_blinchikov 07 апреля 2018 | 09:13
patrik05: И что? Это плохо или хорошо?
кровавый апрель на марше.
каждому наемнику -огнетушитель к жопе!
vilingrad 07 апреля 2018 | 08:58
vinibi: g__e__e__p: patrik05: cukker:
Они жестко отвечают на высылку дипломатов. Пригожинцы- ответ Кремля бесчинству Запада. Нессиметричный...Насрать- и никаких гвоздей! Жестко, но что поделаешь- у патриков давно запор:(
cukker 07 апреля 2018 | 09:06
vinibi: Пригожин возьмет тебя за ж. и сварит из тебя вкусный украинский борщ
piter_ug 07 апреля 2018 | 08:56
Пушечное мясо завозят?
Что за манера, помогать американцам отрабатывать взаимодействие авиации и артиллерии!?
vilingrad 07 апреля 2018 | 08:56
Пора бы РФ влезть в Сирию всеми четырьмя копытами. Афган2.
И- ку-ку, великая страна, тебя как будто не бывало...
lenin3 07 апреля 2018 | 08:58
Видимо, теперь на курорты Сирии летят отдыхать, ведь Вошьдь на днях объявил об очередной победе над террористами. А если нет террористов, остаётся только туризьм.Правильно,патриоты?Или вы посмеете не верить Вошьдю?
mark60n 07 апреля 2018 | 09:00
lenin3: Истинные патриоты,типа тебя,сортитиры в европе чистят.
prade 07 апреля 2018 | 09:06
mark60n: "Истинные патриоты,типа тебя,сортитиры в европе чистят"
Я бы предпочел чистить сортиры в Европе, чем убивать людей в Сирии или на Донбассе. Тем более работать тем, кто оправдывает эти преступления.
polit_person 07 апреля 2018 | 09:33
lenin3: Из Сирии не изгнан самый главный террорист это коалиция во главе с США.
a_111111 07 апреля 2018 | 09:01
Билеты в один конец? А может это просто на заработки в Подмосковье летят? У нас сейчас модно в камуфляже ходить...
grigorcar 07 апреля 2018 | 09:01
турагентство такое. и ваще, грядет сезон отпусков, а Сирия - благодатный край...
ivan14 07 апреля 2018 | 09:01
Думаю это правда в Ростове очень активно идет набор контрактиков очень много рекламы . Передвижные пункты по области .
black_velvet 07 апреля 2018 | 09:29
ivan14:
Журналисты Рейтер провели много времени в ростовском аэропорту, отследили необычные рейсы по общедоступным базам данных, проверили авиационные реестры нескольких стран и провели десятки интервью, включая встречу в фешенебельном киевском ресторане с бывшим советским морским пехотинцем из “черного списка” США.
Отвечая на вопросы о рейсах между Сирией и Ростовом, а также частных военных контрактниках, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал Рейтер обратиться к Министерству обороны, которое не ответило на запрос. Правительство Сирии также не ответило на вопросы Рейтер.
Cham Wings в ответ на запрос Рейтер сообщила, что вся информация о полетах есть на сайте компании. Полетов в Ростов на сайте не оказалось.
Но информация об этих рейсах регулярно появляется в онлайн-базах по отслеживанию полетов. За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, Рейтер обнаружил 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.
(c) Reuters
black_velvet 07 апреля 2018 | 09:33
"Воздушный след: как Россия перебрасывает подкрепления Асаду"
https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1HD19T-ORUTP
prade 07 апреля 2018 | 09:03
Война Путина за Асада продолжается. Раньше прикрывались борьбой против ИГИЛ. Сейчас уже не получится. Кремль отправляет русских солдат на гражданскую войну в Сирии. А в чем вина этих сирийцев, которые выступают против Асада? В том, что защищают свою право на жизнь от палача Асада: не хотят быть расстрелянными, замученными, отравленными.
detul 07 апреля 2018 | 09:14
prade: Сирийцы, выступающие против Ассада, очень шустро расстреливают, пытают и травят своих соотечественников (фейки Белых Касок видел весь мир). Вы по какому признаку отличаете одних от других?
tomorrow_never_knows 07 апреля 2018 | 09:04
"А вы докажите!" (с) МИД РФ
moncegorskyi 07 апреля 2018 | 09:04
Если туда в камуфляже а обратно грузом 200, то очень замечательная новость. Чище и безопаснее станет на широких просторах нашей необъятной.
detul 07 апреля 2018 | 09:18
moncegorskyi: Конечно чище и безопаснее. Поскольку кое-кто возвращается живым и обученным войсковым действиям. А с такими ветеранами армия гораздо сильнее теоретически подготовленных бойцов. Посмотрите в Украину, насколько подготовленнее стали бойцы ВСУ, тренирующиеся на уничтожении своих сограждан, ну из тех, кто не уехал с линии противостояния грузом 200.
astlire 07 апреля 2018 | 09:04
за родинку, за дерипаску, в атаку,-вперед!
gregor 07 апреля 2018 | 09:09
Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию
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Не может быть .... мы там всех уже 4 раза победили .
sasass 07 апреля 2018 | 09:13
Опять ведь побьют - неймется дурачкам...
mppv 07 апреля 2018 | 09:15
Вчера люди в камуфляже в помойке рылись ... С виду - британцы ... Это лично наблюдал тип - ну точно журналист одного неоопозиционного издания ... По его словам - !!!! (непечатное)
Это было ночью, а под утро они скрылись ...
ha12raz 07 апреля 2018 | 09:16
Это хорошо, меньше псов останется в России ....и в мире.
kochar 07 апреля 2018 | 09:21
Ну вот и ответ на санкции.
Только не Воронеж попал под раздачу,а Сирия.
В сухом остатке все в заднице.
len56 07 апреля 2018 | 09:23
-Помидорами они не отделаются!-сказал п. и поцеловал эрдогана в ж.
imellendorf 07 апреля 2018 | 09:25
Дело Боба Денара живет и побеждает )
polit_person 07 апреля 2018 | 09:29
Молодцы ребята. Мне бы годков эдак, хотя бы десять сбросить, присоединился бы к ним. Предчувствую скорый уход американской коалиции из Сирии. Они давно там зря болтаются. Гораздо спокойней в целом регионе станет.
oneoretwo 07 апреля 2018 | 09:32
пушечное мясо...
апять плешивый скажет "ихтамнет", а раз нет, то и....
ну,... вобщем, вы сами все видели...
malinskii 07 апреля 2018 | 09:34
туда сидячие, обратно лежачие... чего не сделаешь, чтоб кредит вернуть