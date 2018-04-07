Z Архив новостей новости
5 39 6 4329
08:30, 07 апреля 2018

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию

Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании. На этих самолетах из России в Сирию вылетают «люди в камуфляже», говорится в расследовании. Reuters утверждает, что один из таких рейсов лично наблюдал корреспондент агентства. По его словам, «мужчины в ростовском аэропорту были частными военными контрактниками».

По данным Reuters, самолеты прилетают «преимущественно ночью», а улетают утром. Купить билет на эти рейсы нельзя. При этом, с начала прошлого года авиакомпания совершила более 50 полетов из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно.

Комментарии

39

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

cukker 07 апреля 2018 | 08:49

Рейтерс? ну эти давно и жидко обделались, уже не отмыться

patrik05 07 апреля 2018 | 08:50

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию...

И что? Это плохо или хорошо?

g__e__e__p 07 апреля 2018 | 08:53

patrik05: Я считаю что с террористами бороться всегда хорошо.

(комментарий скрыт)

g__e__e__p 07 апреля 2018 | 09:07

vinibi: Если бы не было Ирака и Ливии я бы тебе может и поверил. А пока,США главный террорист в мире, и ты лижешь им задницу..

prade 07 апреля 2018 | 09:09

g__e__e__p: "Если бы не было Ирака и Ливии..."
Вопрос был не в Ираке или Ливии, а в Саддаме и Каддафи. Поэтому Путин сейчас и воюет за Асада. А на Сирию и народ Сирии ему наплевать.

g__e__e__p 07 апреля 2018 | 09:14

prade: Вопрос был не в Ираке или Ливии, а в Саддаме и Каддафи

Вы правы, эти лидеры своих стран не захотели быть колониями США, за что и поплатились. Вот ЫН извлёк из этого урок и быстренько вооружился, и теперь он пиндосам не по зубам! А история дружбы Сирии и России идёт ещё с советских времён.

evgolius7 07 апреля 2018 | 09:27

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию

Мы можем поскорбеть и выразить соболезнования.
У нас их тоже для них хватит.

vasilevich58 07 апреля 2018 | 09:32

Ихтамнет! Я точно знаю! По телеку говорили.

(комментарий скрыт)

vezdehod 07 апреля 2018 | 09:32

В России "Нет" наёмников - все они "отпускники" и "командировочные".

mordechai_blinchikov 07 апреля 2018 | 09:13

patrik05: И что? Это плохо или хорошо?

кровавый апрель на марше.
каждому наемнику -огнетушитель к жопе!

(комментарий скрыт)

vilingrad 07 апреля 2018 | 08:58

vinibi: g__e__e__p: patrik05: cukker:
Они жестко отвечают на высылку дипломатов. Пригожинцы- ответ Кремля бесчинству Запада. Нессиметричный...Насрать- и никаких гвоздей! Жестко, но что поделаешь- у патриков давно запор:(

cukker 07 апреля 2018 | 09:06

vinibi: Пригожин возьмет тебя за ж. и сварит из тебя вкусный украинский борщ

(комментарий скрыт)

piter_ug 07 апреля 2018 | 08:56

Пушечное мясо завозят?
Что за манера, помогать американцам отрабатывать взаимодействие авиации и артиллерии!?

vilingrad 07 апреля 2018 | 08:56

Пора бы РФ влезть в Сирию всеми четырьмя копытами. Афган2.
И- ку-ку, великая страна, тебя как будто не бывало...

lenin3 07 апреля 2018 | 08:58

Видимо, теперь на курорты Сирии летят отдыхать, ведь Вошьдь на днях объявил об очередной победе над террористами. А если нет террористов, остаётся только туризьм.Правильно,патриоты?Или вы посмеете не верить Вошьдю?

mark60n 07 апреля 2018 | 09:00

lenin3: Истинные патриоты,типа тебя,сортитиры в европе чистят.

prade 07 апреля 2018 | 09:06

mark60n: "Истинные патриоты,типа тебя,сортитиры в европе чистят"
Я бы предпочел чистить сортиры в Европе, чем убивать людей в Сирии или на Донбассе. Тем более работать тем, кто оправдывает эти преступления.

polit_person 07 апреля 2018 | 09:33

lenin3: Из Сирии не изгнан самый главный террорист это коалиция во главе с США.

a_111111 07 апреля 2018 | 09:01

Билеты в один конец? А может это просто на заработки в Подмосковье летят? У нас сейчас модно в камуфляже ходить...

grigorcar 07 апреля 2018 | 09:01

турагентство такое. и ваще, грядет сезон отпусков, а Сирия - благодатный край...

ivan14 07 апреля 2018 | 09:01

Думаю это правда в Ростове очень активно идет набор контрактиков очень много рекламы . Передвижные пункты по области .

black_velvet 07 апреля 2018 | 09:29

ivan14:

Журналисты Рейтер провели много времени в ростовском аэропорту, отследили необычные рейсы по общедоступным базам данных, проверили авиационные реестры нескольких стран и провели десятки интервью, включая встречу в фешенебельном киевском ресторане с бывшим советским морским пехотинцем из “черного списка” США.

Отвечая на вопросы о рейсах между Сирией и Ростовом, а также частных военных контрактниках, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал Рейтер обратиться к Министерству обороны, которое не ответило на запрос. Правительство Сирии также не ответило на вопросы Рейтер.

Cham Wings в ответ на запрос Рейтер сообщила, что вся информация о полетах есть на сайте компании. Полетов в Ростов на сайте не оказалось.

Но информация об этих рейсах регулярно появляется в онлайн-базах по отслеживанию полетов. За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, Рейтер обнаружил 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров.

(c) Reuters

black_velvet 07 апреля 2018 | 09:33


"Воздушный след: как Россия перебрасывает подкрепления Асаду"

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1HD19T-ORUTP

prade 07 апреля 2018 | 09:03

Война Путина за Асада продолжается. Раньше прикрывались борьбой против ИГИЛ. Сейчас уже не получится. Кремль отправляет русских солдат на гражданскую войну в Сирии. А в чем вина этих сирийцев, которые выступают против Асада? В том, что защищают свою право на жизнь от палача Асада: не хотят быть расстрелянными, замученными, отравленными.

detul 07 апреля 2018 | 09:14

prade: Сирийцы, выступающие против Ассада, очень шустро расстреливают, пытают и травят своих соотечественников (фейки Белых Касок видел весь мир). Вы по какому признаку отличаете одних от других?

tomorrow_never_knows 07 апреля 2018 | 09:04

"А вы докажите!" (с) МИД РФ

moncegorskyi 07 апреля 2018 | 09:04

Если туда в камуфляже а обратно грузом 200, то очень замечательная новость. Чище и безопаснее станет на широких просторах нашей необъятной.

detul 07 апреля 2018 | 09:18

moncegorskyi: Конечно чище и безопаснее. Поскольку кое-кто возвращается живым и обученным войсковым действиям. А с такими ветеранами армия гораздо сильнее теоретически подготовленных бойцов. Посмотрите в Украину, насколько подготовленнее стали бойцы ВСУ, тренирующиеся на уничтожении своих сограждан, ну из тех, кто не уехал с линии противостояния грузом 200.

astlire 07 апреля 2018 | 09:04

за родинку, за дерипаску, в атаку,-вперед!

gregor 07 апреля 2018 | 09:09

Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Не может быть .... мы там всех уже 4 раза победили .

sasass 07 апреля 2018 | 09:13

Опять ведь побьют - неймется дурачкам...

mppv 07 апреля 2018 | 09:15

Вчера люди в камуфляже в помойке рылись ... С виду - британцы ... Это лично наблюдал тип - ну точно журналист одного неоопозиционного издания ... По его словам - !!!! (непечатное)
Это было ночью, а под утро они скрылись ...

(комментарий скрыт)

ha12raz 07 апреля 2018 | 09:16

Это хорошо, меньше псов останется в России ....и в мире.

kochar 07 апреля 2018 | 09:21

Ну вот и ответ на санкции.
Только не Воронеж попал под раздачу,а Сирия.
В сухом остатке все в заднице.

len56 07 апреля 2018 | 09:23

-Помидорами они не отделаются!-сказал п. и поцеловал эрдогана в ж.

imellendorf 07 апреля 2018 | 09:25

Дело Боба Денара живет и побеждает )

polit_person 07 апреля 2018 | 09:29

Молодцы ребята. Мне бы годков эдак, хотя бы десять сбросить, присоединился бы к ним. Предчувствую скорый уход американской коалиции из Сирии. Они давно там зря болтаются. Гораздо спокойней в целом регионе станет.

oneoretwo 07 апреля 2018 | 09:32

пушечное мясо...
апять плешивый скажет "ихтамнет", а раз нет, то и....
ну,... вобщем, вы сами все видели...

malinskii 07 апреля 2018 | 09:34

туда сидячие, обратно лежачие... чего не сделаешь, чтоб кредит вернуть

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 430 6 6779 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7475 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7063 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 25792 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16688 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 247 6 22777 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 135 6 13585 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10625 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Русская провокация
Демократия по-русски

Станислав Белковский ведущий: Станислав Белковский политолог

2910290
Главным врагом демократии и либерализма в России остается вовсе не Путин, не его коррумпированное окружение, а наше сознание, при котором человек, который не твой единомышленник, сразу становится врагом…

5 215 6 43845 31.03
#слушать 45:50 8читать ;смотреть $скачать 10.5 МБ
Новости

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 компаний РФ В отношении них накануне были введены санкции…

5 57 6 6962
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 216 6 27020 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава без номера Берегите тех, кто вам дорог. Не экономьте для них свою любовь и добрые словаВладимир Высоцкий, оставляя автограф, так и писал всегда это слово с восклицательным знаком – Добра!..

5 48 6 18079 31.03
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 153 6 19701 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Убрали важных свидетелей» Возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках…

5 299 6 40018 06.04
Kвеликобритания, рф, скандалы, происшествия, животные, мнения
Интервью Интервью

Герман Клименко гость: Герман Клименко советник президента по вопросам развития интернета

О возможной блокировке Telegram в России У Телеграма есть одно-единственное будущее: если он не будет сотрудничать с государством, на территории которого работает, он будет на этой территории закрыт…

5 80 6 10758 06.04
#слушать 05:56 8читать $скачать 1.4 МБ
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Неудобные факты дела Скрипаля Британские врачи сообщают, что Сергей Скрипаль пошел на поправку и больше не находится в критическом состоянии. Он «хорошо реагирует на лечение». Все это выглядит уж очень сомнительно. Но, боюсь, правды мы уже никогда не узнаем…

5 82 6 11936 06.04
Kобщество, великобритания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 компаний РФ В отношении них накануне были введены санкции…

5 57 6 6962
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 178780 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 23243 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 581 6 380320 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197306 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6855557
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3392886

Сегодня в эфире