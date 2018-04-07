Reuters сообщает о ночных перебросках наемников из России в Сирию...

Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании. На этих самолетах из России в Сирию вылетают «люди в камуфляже», говорится в расследовании. Reuters утверждает, что один из таких рейсов лично наблюдал корреспондент агентства. По его словам, «мужчины в ростовском аэропорту были частными военными контрактниками».

По данным Reuters, самолеты прилетают «преимущественно ночью», а улетают утром. Купить билет на эти рейсы нельзя. При этом, с начала прошлого года авиакомпания совершила более 50 полетов из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно.