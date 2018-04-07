В Малайзии сегодня будет распущен парламент
Такое решение накануне принял премьер страны.
Роспуск вызван новыми парламентскими выборами в Малайзии. Они должны состояться до 24 июня — дня, когда истекут полномочия главы правительства Наджиба Разака. Вчера он объявил о роспуске парламента. По словам премьера, он встретился с королем Мухаммадом V, который одобрил это решение. Выборы по конституции в Малайзии должны пройти в течение 60ти дней после заявления премьера. Предположительно это произойдёт в конце апреля или начале мая. Правящая коалиция «Национальный фронт» на них снова победит – в этом не сомневается большинство местных наблюдателей. Коалиция у власти находится больше 60ти лет, с того момента как Малайзия обрела независимость напоминает агентство ТАСС. Парламент страны имеет двухпалатную структуру. Члены нижней палаты избираются путем прямых всеобщих выборов.
В Малайзии в течение недели, как ожидается, сформируют избирательную комиссию. Она определит, когда начнется предвыборная кампания.
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