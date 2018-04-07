Флешмоб «Обнимем школьный стадион» пройдет сегодня в Москве в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное. Его цель – сохранение футбольного поля и школьной рощи от застройки. Об этом рассказали организаторы акции Вадим Лебедевич и Дмитрий Орлов.

Флешмоб начнется в 12:45 на стадионе школы №1636. Для того, чтобы «обнять» живой цепью футбольное поле, потребуется около 250 человек.