Флешмоб «Обнимем школьный стадион» пройдет сегодня в Москве
Флешмоб «Обнимем школьный стадион» пройдет сегодня в Москве в муниципальном округе Орехово-Борисово Южное. Его цель – сохранение футбольного поля и школьной рощи от застройки. Об этом рассказали организаторы акции Вадим Лебедевич и Дмитрий Орлов.
Флешмоб начнется в 12:45 на стадионе школы №1636. Для того, чтобы «обнять» живой цепью футбольное поле, потребуется около 250 человек.
Комментарии4
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evgolius7 07 апреля 2018 | 08:34
«Обнимем школьный стадион»
Не защитим , а обнимем...тупость или страх.
a_111111 07 апреля 2018 | 09:04
Увы ... это вряд-ли поможет...
sitkevich59 07 апреля 2018 | 09:13
a_111111: Ну , тогда, дети ,хотя бы, поймут, что власть на них наплевала и сделают выводы.
grossalexis_032018 07 апреля 2018 | 09:33
Обнимашки это хорошо ;)) И пусть стадиону и березкам это хрен поможет, просто если наберется 250 неравнодушных - значит есть еще маленькая надежда. Надежда на то, что не совсем охолопились. огопотели. Мизантропом от этого я быть не перестану и москвачей больше любить не буду, но все же приятно ;))