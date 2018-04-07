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08:03, 07 апреля 2018

В Калининграде сегодня пройдет митинг в поддержку главреда газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова

Журналиста и бывшего депутата обвиняют в вымогательстве у главы местного СК.

Участники акции намерены собраться в час дня у памятника Ленину рядом с Домом искусств. Митинг проводят региональные отделения КПРФ и партии «Патриоты России», а также Союз садоводов Калининградской области. Главреда газеты «Новые колеса» задержали в ноябре прошлого года. По версии СК, Игорь Рудников якобы вымогал деньги у главы регионального управления ведомства Виктора Леденева. Рудникова, по его словам, по дороге на допрос избили. Ранее в его газете вышел материал о том, что глава местного СК, который был переведен служить в область из Чечни, живет в роскошном особняке на берегу озера в центре Калининграда. Накануне адвокат журналиста Михаил Золотарев сказал изданию Клопс.ру, что Рудникова увезли из следственного изолятора в неизвестном направлении.

По информации «МК», газета «Новые колеса», которая публикует расследования уже 23 года, на днях прекратит свою работу.

Комментарии

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pensioner25 07 апреля 2018 | 08:13

Ничто не должно омрачать очередное шестилетнее правление Путина. Поэтому нужно срочно ликвидировать в стране последние островки свободы. После выборов власть окончательно убедилась в том, что строй (рабский) в стране есть, и теперь количество его членов нужно довести до 100%. Инакомыслящим в нищей, погрязшей в коррупции и отвергнутой миром супердержаве не место.

aleksandr39 07 апреля 2018 | 08:33

Власть " великого вождя " сфабриковала уголовное деле против Рудникова .

gregor 07 апреля 2018 | 09:12

Митинг в защиту СВОБОДЫ СЛОВА , в России приравнивается к экстримизЬму .
Свобода слова есть у Путина ,для Российского менталитета большинства ,этого вполне достаточно .
Вот 88 % не дадут соврать .

bokarev_aleks 07 апреля 2018 | 09:20

Путин предоставил органам безграничную власть и они вытворяют всё что хотят!

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