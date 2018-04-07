В Калининграде сегодня пройдет митинг в поддержку главреда газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова

Журналиста и бывшего депутата обвиняют в вымогательстве у главы местного СК.

Участники акции намерены собраться в час дня у памятника Ленину рядом с Домом искусств. Митинг проводят региональные отделения КПРФ и партии «Патриоты России», а также Союз садоводов Калининградской области. Главреда газеты «Новые колеса» задержали в ноябре прошлого года. По версии СК, Игорь Рудников якобы вымогал деньги у главы регионального управления ведомства Виктора Леденева. Рудникова, по его словам, по дороге на допрос избили. Ранее в его газете вышел материал о том, что глава местного СК, который был переведен служить в область из Чечни, живет в роскошном особняке на берегу озера в центре Калининграда. Накануне адвокат журналиста Михаил Золотарев сказал изданию Клопс.ру, что Рудникова увезли из следственного изолятора в неизвестном направлении.

По информации «МК», газета «Новые колеса», которая публикует расследования уже 23 года, на днях прекратит свою работу.