В США полагают, что Россия сама себя изолирует
В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада». По словам представителя ведомства, для российской стороны характерно «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Собеседник РИА Новости также добавил, что, несмотря на санкции, американская администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам.
Новые санкции США, — это закрытая часть так называемого «Кремлевского доклада», который выходил в начале года. Такое предположение в эфире «Эха Москвы» сделал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Он отметил, что термин «олигархи» действительно сильно сомнительный в российских реалиях, поскольку он подразумевает партнерскую связь между государством и владельцами бизнеса. Сейчас нет бизнесменов, которые являются партнерами государства, — отметил главный редактор «Эха Москвы».
Комментарии42
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terens 07 апреля 2018 | 08:06
На месте РФ я бы вернул свой золотой запас из сасш.
patrik05 07 апреля 2018 | 08:07
В США полагают, что Россия сама себя изолирует...
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на до́бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
10 Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».—
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».—
«Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!» —
«Помилуй, мне еще и отроду нет году»,
Ягненок говорит. «Так это был твой брат».—
«Нет братьев у меня».— «Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите:
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».—
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
stoik33 07 апреля 2018 | 08:13
patrik05: Эта басня про Россию и Крым? Или про Лугадонию? Или Сирию? У России пока ни пяди земли в лес не утащили.
speculyant 07 апреля 2018 | 08:24
stoik33: дык это он про реальное соотношение сил Россия-Запад.
detul 07 апреля 2018 | 09:01
stoik33: Наберите в гугле "соглашение Бейкер-Шеварднадзе" и почитайте, кто, что и сколько утащил у России. Причем аннексировал буквально. А теперь старается прибавить к этим территориям немного русской земли. (для этого почитайте "Аляска, острова, договор Бейкера-Шеварднадзе")
echo_shar 07 апреля 2018 | 09:33
stoik33:
Россия, это РФ + все республики бывшего СССР+ половина Европы.
По результатам 2-й мировой войны.
andreyvoka 07 апреля 2018 | 08:17
patrik05: Хороши у нас ягнята нонче пошли, любезный patrik05. увешанные смешными Искандерами и несмешными Сарматами. Как то всё это напоминает другую басню..........."Волк в овечьей шкуре".
seryj_wolk 07 апреля 2018 | 08:40
andreyvoka: Американцы ничего в рфских реалиях не понимают. Просто в рфии, как всегда происходит непрерывный и все усиливающий процесс сплочения вокруг фюрерка. Этот процесс будет продолжаться до полного развала рфии. А потом в ее остатках он будет возрождаться с новой силой. И т.д и т.п.
sensboston 07 апреля 2018 | 08:28
patrik05: сдохни. вонючий сексот, изыди, гэбэшная сатана!
proxit 07 апреля 2018 | 08:19
vinibi:
Если бы в Дагестане были мужчины, Вас бы пидераста, сына педераста - давно бы удавили.
southbrooklyn 07 апреля 2018 | 08:58
terens: не подскажите, а сколько российского золота хранится в США? И как оно туда попало?
США хранит золото 60 стран мира, отданное им на хранение перед 2ой мировой войной, но российского золота там нет.
Ищите другие варианты.
proxit 07 апреля 2018 | 08:07
Надо помогать США и повышать самосознание ниггеров и латиносов, так же, как американцы повышали самосознание и самоуважение у тупого совкового быдла, уничтожившего благодаря этому 2-ю экономику Мира...
art_ 07 апреля 2018 | 08:38
proxit: народ плохой оказался, убил экономику СССР. В Китае тоже поменяли экономику, но там видно, народ был лучше.
proxit 07 апреля 2018 | 09:26
art_:
Вы, туповатая совковая портянка желаете сказать, что вы -
ватные дебилы - хороший народ?
Что же живёте в дерьме, а не как в Китае под управлением коммунистов?
Молчали бы...
Спасибо Великому Ельцину, что загнал вас - совковое быдло, обратно в стойло из которого вы нечаянно отвязались в 1917-м.
stoik33 07 апреля 2018 | 08:43
proxit: США явно перестарались с Вашим самосознанием и самоуважением.
shmuel63 07 апреля 2018 | 09:26
proxit: Успокойся, Облом. Приелось уже.
stoik33 07 апреля 2018 | 08:09
Братан ничего в международной политике менять не будет. Продолжение бега с большим ножиком по миру, с криками: "Всех порешу. Мне за это ничего не будет. Я дурак. У меня справка есть." Нужна только одна санкция. Запретить импорт ботокса в Россию. Тогда, придется вазелин в полости закачивать. Его в нефти до фига. Представляете себе вазелиновую рожу?
proxit 07 апреля 2018 | 08:21
stoik33:
Вас педиков трахают в зад, а вы почему то заботитесь только о своих мордочках?
stoik33 07 апреля 2018 | 08:38
proxit: Почему? Ваши мордочки нам тоже нравится. С вазелином попрет.
proxit 07 апреля 2018 | 09:29
stoik33:
Смешно с вас - дырявых свидомых селюков.
Вы такие забавные кокетки - одно слово, ляшковцы.
mordechai_blinchikov 07 апреля 2018 | 09:33
proxit:- Вы такие забавные кокетки
- Доктор, у меня болит голова.
- Да я, собственно, ни на что и не претендую...
zombulkend 07 апреля 2018 | 08:45
proxit: Прошмандовка, только из деревни, не осмотрелась? Здесь громко не пукают.
g__e__e__p 07 апреля 2018 | 08:58
zombulkend: А ты мелкий паскудник шипунков пускаешь?!
demokratia 07 апреля 2018 | 09:28
zombulkend: Она не из деревни. Она из юрты только-что выползла.....
j_partizan 07 апреля 2018 | 08:10
Российская "элита", включая власть, всему учиться у США.
Посему: "Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
vaka257 07 апреля 2018 | 08:14
У меня тоже складывается впечатление,что Путину выгодно полная изоляция России - проще быть царём.Но не хватает пустячка - денег на прокорм населения...Вот он и крутится ужом...А кроме как стреляющими железяками он хвалится и
пугать не может...Но делать ставку на ядерную войну он вряд ли будетОн понимает,что погибнет и Россия, и сам он в частности.А он очень любит себя и боится своей смерти...
curious69_ 07 апреля 2018 | 08:19
Применила санкции учительница против хулигана Вовочки - выгнала его из класса, а тот и рад шляться по школьному двору....
josepp 07 апреля 2018 | 08:22
Американцы не могут смирится, что мировое господство и вечная халява проплывают мимо их загребущих лап.
g__e__e__p 07 апреля 2018 | 09:00
vinibi: Иди эти сказки неграм на ночь рассказывай!
grigorcar 07 апреля 2018 | 09:19
vinibi:
власть народа существовала только в гуляй-поле. а во-всех прочих местах правили, и правят, денежные мешки или "бескорыстные" диктаторы.
grigorcar 07 апреля 2018 | 09:16
josepp:
"проплывают мимо"
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что за фантастику Вы смотрели?
pensioner25 07 апреля 2018 | 08:24
Из-за болезненных амбиций или банального слабоумия кучки людей в России страдает более чем 140-миллионное население страны. Люди, проснитесь! Какой век на дворе и где мы живем?! Бандитстко-рабовладельческий строй - больших свобод российский народ, похоже, недостоин.
detul 07 апреля 2018 | 09:04
pensioner25: Вам нужна революция ?? Ну так посмотрите на соседнюю с Россией страну. Там революция недавно состоялась. Результаты потрясают.
semper_fidelis 07 апреля 2018 | 08:29
Россия никогда не нападала на США. Наоборот, дважды помогла США отстоять независимость. В благодарность американцы, например, в Гражданскую высадились во Владивостоке и убили полторы тысячи мирных жителей.
cukker 07 апреля 2018 | 08:30
американцам не удалось уничтожить Россию все их попытки оказались бесполезными. надо разрывать с ними все отношения, рано или поздно это придется сделать
zombulkend 07 апреля 2018 | 08:48
cukker: "надо разрывать с ними все отношения" А тебе уже что-то разорвали, еепанашка?
sprav77 07 апреля 2018 | 08:34
Криминал всегда так делает
sensboston 07 апреля 2018 | 08:34
Надо изолировать от мира этот гэбэшный рассадник лжи и смертей! Запад, вышли на йух всех гэбэшных жён, шлюх, отродье их до третьего колена, всю тварь, короче!
За Запад без россиянских ублюдков, убийц и гэбэшных шпионов! Всю рашенскую 3.1415-добратию - выслать в "родные пенаты", чтобы там, позорные гниды, догрызали друг друга.
Я за мир, свободный от рашистской заразы! Долой путена, гэбню, сексотов и прочую падаль!
ginolik 07 апреля 2018 | 08:40
Очень точно подмечено. Именно изоляция и нужна Ироду. Изоляцию мы уже переживали. Опыт есть. Сплотимся у сапога хозяина.
detul 07 апреля 2018 | 09:07
ginolik: Брежнев никогда не был хозяином. Да и изоляция в тот период была внутренней. То, что сейчас происходит, не изоляция, а отжим барыгами нагребенных в России капиталов. Слишком много нагребли и передали на хранение барыгам.
valett05051955 07 апреля 2018 | 08:59
Хитер главный редактор
kochar 07 апреля 2018 | 09:19
В США полагают, что Россия сама себя изолирует...
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Россияне (большинство) давно об этом мечтают.