В США полагают, что Россия сама себя изолирует...

В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада». По словам представителя ведомства, для российской стороны характерно «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Собеседник РИА Новости также добавил, что, несмотря на санкции, американская администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам.

Новые санкции США, — это закрытая часть так называемого «Кремлевского доклада», который выходил в начале года. Такое предположение в эфире «Эха Москвы» сделал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Он отметил, что термин «олигархи» действительно сильно сомнительный в российских реалиях, поскольку он подразумевает партнерскую связь между государством и владельцами бизнеса. Сейчас нет бизнесменов, которые являются партнерами государства, — отметил главный редактор «Эха Москвы».