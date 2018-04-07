Z Архив новостей новости
5 42 6 4419
Эксклюзив Эха 08:00, 07 апреля 2018

В США полагают, что Россия сама себя изолирует

В Госдепе «разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада». По словам представителя ведомства, для российской стороны характерно «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Собеседник РИА Новости также добавил, что, несмотря на санкции, американская администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам.

Новые санкции США, — это закрытая часть так называемого «Кремлевского доклада», который выходил в начале года. Такое предположение в эфире «Эха Москвы» сделал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Он отметил, что термин «олигархи» действительно сильно сомнительный в российских реалиях, поскольку он подразумевает партнерскую связь между государством и владельцами бизнеса. Сейчас нет бизнесменов, которые являются партнерами государства, — отметил главный редактор «Эха Москвы».

Комментарии

42

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

terens 07 апреля 2018 | 08:06

На месте РФ я бы вернул свой золотой запас из сасш.

patrik05 07 апреля 2018 | 08:07

В США полагают, что Россия сама себя изолирует...

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на до́бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
10 Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву».—
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть: что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».—
«Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!» —
«Помилуй, мне еще и отроду нет году»,
Ягненок говорит. «Так это был твой брат».—
«Нет братьев у меня».— «Так это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите:
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».—
«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

stoik33 07 апреля 2018 | 08:13

patrik05: Эта басня про Россию и Крым? Или про Лугадонию? Или Сирию? У России пока ни пяди земли в лес не утащили.

speculyant 07 апреля 2018 | 08:24

stoik33: дык это он про реальное соотношение сил Россия-Запад.

detul 07 апреля 2018 | 09:01

stoik33: Наберите в гугле "соглашение Бейкер-Шеварднадзе" и почитайте, кто, что и сколько утащил у России. Причем аннексировал буквально. А теперь старается прибавить к этим территориям немного русской земли. (для этого почитайте "Аляска, острова, договор Бейкера-Шеварднадзе")

echo_shar 07 апреля 2018 | 09:33

stoik33:
Россия, это РФ + все республики бывшего СССР+ половина Европы.
По результатам 2-й мировой войны.

andreyvoka 07 апреля 2018 | 08:17

patrik05: Хороши у нас ягнята нонче пошли, любезный patrik05. увешанные смешными Искандерами и несмешными Сарматами. Как то всё это напоминает другую басню..........."Волк в овечьей шкуре".

seryj_wolk 07 апреля 2018 | 08:40

andreyvoka: Американцы ничего в рфских реалиях не понимают. Просто в рфии, как всегда происходит непрерывный и все усиливающий процесс сплочения вокруг фюрерка. Этот процесс будет продолжаться до полного развала рфии. А потом в ее остатках он будет возрождаться с новой силой. И т.д и т.п.

sensboston 07 апреля 2018 | 08:28

patrik05: сдохни. вонючий сексот, изыди, гэбэшная сатана!

(комментарий скрыт)

proxit 07 апреля 2018 | 08:19

vinibi:

Если бы в Дагестане были мужчины, Вас бы пидераста, сына педераста - давно бы удавили.

southbrooklyn 07 апреля 2018 | 08:58

terens: не подскажите, а сколько российского золота хранится в США? И как оно туда попало?
США хранит золото 60 стран мира, отданное им на хранение перед 2ой мировой войной, но российского золота там нет.
Ищите другие варианты.

(комментарий скрыт)

proxit 07 апреля 2018 | 08:07

Надо помогать США и повышать самосознание ниггеров и латиносов, так же, как американцы повышали самосознание и самоуважение у тупого совкового быдла, уничтожившего благодаря этому 2-ю экономику Мира...

art_ 07 апреля 2018 | 08:38

proxit: народ плохой оказался, убил экономику СССР. В Китае тоже поменяли экономику, но там видно, народ был лучше.

proxit 07 апреля 2018 | 09:26

art_:

Вы, туповатая совковая портянка желаете сказать, что вы -
ватные дебилы - хороший народ?
Что же живёте в дерьме, а не как в Китае под управлением коммунистов?
Молчали бы...
Спасибо Великому Ельцину, что загнал вас - совковое быдло, обратно в стойло из которого вы нечаянно отвязались в 1917-м.

stoik33 07 апреля 2018 | 08:43

proxit: США явно перестарались с Вашим самосознанием и самоуважением.

shmuel63 07 апреля 2018 | 09:26

proxit: Успокойся, Облом. Приелось уже.

stoik33 07 апреля 2018 | 08:09

Братан ничего в международной политике менять не будет. Продолжение бега с большим ножиком по миру, с криками: "Всех порешу. Мне за это ничего не будет. Я дурак. У меня справка есть." Нужна только одна санкция. Запретить импорт ботокса в Россию. Тогда, придется вазелин в полости закачивать. Его в нефти до фига. Представляете себе вазелиновую рожу?

proxit 07 апреля 2018 | 08:21

stoik33:

Вас педиков трахают в зад, а вы почему то заботитесь только о своих мордочках?

stoik33 07 апреля 2018 | 08:38

proxit: Почему? Ваши мордочки нам тоже нравится. С вазелином попрет.

proxit 07 апреля 2018 | 09:29

stoik33:

Смешно с вас - дырявых свидомых селюков.
Вы такие забавные кокетки - одно слово, ляшковцы.

mordechai_blinchikov 07 апреля 2018 | 09:33

proxit:- Вы такие забавные кокетки
- Доктор, у меня болит голова.
- Да я, собственно, ни на что и не претендую...

zombulkend 07 апреля 2018 | 08:45

proxit: Прошмандовка, только из деревни, не осмотрелась? Здесь громко не пукают.

g__e__e__p 07 апреля 2018 | 08:58

zombulkend: А ты мелкий паскудник шипунков пускаешь?!

demokratia 07 апреля 2018 | 09:28

zombulkend: Она не из деревни. Она из юрты только-что выползла.....

j_partizan 07 апреля 2018 | 08:10

Российская "элита", включая власть, всему учиться у США.
Посему: "Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"

vaka257 07 апреля 2018 | 08:14

У меня тоже складывается впечатление,что Путину выгодно полная изоляция России - проще быть царём.Но не хватает пустячка - денег на прокорм населения...Вот он и крутится ужом...А кроме как стреляющими железяками он хвалится и
пугать не может...Но делать ставку на ядерную войну он вряд ли будетОн понимает,что погибнет и Россия, и сам он в частности.А он очень любит себя и боится своей смерти...

curious69_ 07 апреля 2018 | 08:19

Применила санкции учительница против хулигана Вовочки - выгнала его из класса, а тот и рад шляться по школьному двору....

josepp 07 апреля 2018 | 08:22

Американцы не могут смирится, что мировое господство и вечная халява проплывают мимо их загребущих лап.

(комментарий скрыт)

g__e__e__p 07 апреля 2018 | 09:00

vinibi: Иди эти сказки неграм на ночь рассказывай!

(комментарий скрыт)

grigorcar 07 апреля 2018 | 09:19

vinibi:
власть народа существовала только в гуляй-поле. а во-всех прочих местах правили, и правят, денежные мешки или "бескорыстные" диктаторы.

grigorcar 07 апреля 2018 | 09:16

josepp:
"проплывают мимо"
-----------------------------
что за фантастику Вы смотрели?

pensioner25 07 апреля 2018 | 08:24

Из-за болезненных амбиций или банального слабоумия кучки людей в России страдает более чем 140-миллионное население страны. Люди, проснитесь! Какой век на дворе и где мы живем?! Бандитстко-рабовладельческий строй - больших свобод российский народ, похоже, недостоин.

detul 07 апреля 2018 | 09:04

pensioner25: Вам нужна революция ?? Ну так посмотрите на соседнюю с Россией страну. Там революция недавно состоялась. Результаты потрясают.

semper_fidelis 07 апреля 2018 | 08:29

Россия никогда не нападала на США. Наоборот, дважды помогла США отстоять независимость. В благодарность американцы, например, в Гражданскую высадились во Владивостоке и убили полторы тысячи мирных жителей.

cukker 07 апреля 2018 | 08:30

американцам не удалось уничтожить Россию все их попытки оказались бесполезными. надо разрывать с ними все отношения, рано или поздно это придется сделать

zombulkend 07 апреля 2018 | 08:48

cukker: "надо разрывать с ними все отношения" А тебе уже что-то разорвали, еепанашка?

sprav77 07 апреля 2018 | 08:34

Криминал всегда так делает

sensboston 07 апреля 2018 | 08:34

Надо изолировать от мира этот гэбэшный рассадник лжи и смертей! Запад, вышли на йух всех гэбэшных жён, шлюх, отродье их до третьего колена, всю тварь, короче!
За Запад без россиянских ублюдков, убийц и гэбэшных шпионов! Всю рашенскую 3.1415-добратию - выслать в "родные пенаты", чтобы там, позорные гниды, догрызали друг друга.

Я за мир, свободный от рашистской заразы! Долой путена, гэбню, сексотов и прочую падаль!

ginolik 07 апреля 2018 | 08:40

Очень точно подмечено. Именно изоляция и нужна Ироду. Изоляцию мы уже переживали. Опыт есть. Сплотимся у сапога хозяина.

detul 07 апреля 2018 | 09:07

ginolik: Брежнев никогда не был хозяином. Да и изоляция в тот период была внутренней. То, что сейчас происходит, не изоляция, а отжим барыгами нагребенных в России капиталов. Слишком много нагребли и передали на хранение барыгам.

valett05051955 07 апреля 2018 | 08:59

Хитер главный редактор

(комментарий скрыт)

kochar 07 апреля 2018 | 09:19

В США полагают, что Россия сама себя изолирует...
___________________
Россияне (большинство) давно об этом мечтают.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 430 6 6779 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7475 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7063 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 288 6 25792 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16688 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 247 6 22777 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 135 6 13585 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 98 6 10625 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Русская провокация
Демократия по-русски

Станислав Белковский ведущий: Станислав Белковский политолог

2910290
Главным врагом демократии и либерализма в России остается вовсе не Путин, не его коррумпированное окружение, а наше сознание, при котором человек, который не твой единомышленник, сразу становится врагом…

5 215 6 43845 31.03
#слушать 45:50 8читать ;смотреть $скачать 10.5 МБ
Новости

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 компаний РФ В отношении них накануне были введены санкции…

5 57 6 6962
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 216 6 27020 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава без номера Берегите тех, кто вам дорог. Не экономьте для них свою любовь и добрые словаВладимир Высоцкий, оставляя автограф, так и писал всегда это слово с восклицательным знаком – Добра!..

5 48 6 18079 31.03
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 153 6 19701 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Убрали важных свидетелей» Возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках…

5 299 6 40018 06.04
Kвеликобритания, рф, скандалы, происшествия, животные, мнения
Интервью Интервью

Герман Клименко гость: Герман Клименко советник президента по вопросам развития интернета

О возможной блокировке Telegram в России У Телеграма есть одно-единственное будущее: если он не будет сотрудничать с государством, на территории которого работает, он будет на этой территории закрыт…

5 80 6 10758 06.04
#слушать 05:56 8читать $скачать 1.4 МБ
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Неудобные факты дела Скрипаля Британские врачи сообщают, что Сергей Скрипаль пошел на поправку и больше не находится в критическом состоянии. Он «хорошо реагирует на лечение». Все это выглядит уж очень сомнительно. Но, боюсь, правды мы уже никогда не узнаем…

5 82 6 11936 06.04
Kобщество, великобритания, мнения

Популярное за неделю

Новости

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 компаний РФ В отношении них накануне были введены санкции…

5 57 6 6962
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 178780 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 23243 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 581 6 380320 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 197306 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6855557
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3392886

Сегодня в эфире