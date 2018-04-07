Газета «Комсомольская правда» сообщила о проблемах с сайтом
Он оказался недоступен из-за масштабной аварии у провайдера. Возможно, она вызвана хакерской атакой. Об этом издание информировало в своем телеграм-канале. Там также опубликовали фото, на котором изображен черный экран с текстом «не трогайте наши выборы» на английском. Накануне «Фонтанка» также сообщила в своем телеграм-канале о проблемах с доступом к сайту в связи «с уязвимостью оборудования, которую хакеры используют по всему миру». При этом, в ряде стран мира вчера сообщили и о проблемах в работе социальной сети Twitter.
Комментарии3
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ansh 07 апреля 2018 | 07:39
Летчик Волошин, издалёка?
ha12raz 07 апреля 2018 | 07:43
Захлебнулся путинский рупор.....слюнями.
piter_ug 07 апреля 2018 | 07:56
У комсомольской правды проблема другая - комсомольцев след простыл!