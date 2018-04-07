Газета «Комсомольская правда» сообщила о проблемах с сайтом

Он оказался недоступен из-за масштабной аварии у провайдера. Возможно, она вызвана хакерской атакой. Об этом издание информировало в своем телеграм-канале. Там также опубликовали фото, на котором изображен черный экран с текстом «не трогайте наши выборы» на английском. Накануне «Фонтанка» также сообщила в своем телеграм-канале о проблемах с доступом к сайту в связи «с уязвимостью оборудования, которую хакеры используют по всему миру». При этом, в ряде стран мира вчера сообщили и о проблемах в работе социальной сети Twitter.