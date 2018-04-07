Госдеп США: Новые санкции США — это «сигнал» России...

Новые санкции США — это «сигнал» России, Вашингтон не хочет разрыва диалога и продолжит общение с Москвой. Об этом сказал РИА Новости представитель американского госдепартамента.

По его словам, в Вашингтоне считают, что Россия сама себя изолирует, и «разочарованы» тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия. В числе претензий к России собеседник агентства назвал «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала.

Накануне США ввели новые санкции против 38 российских чиновников, бизнесменов и компаний по целому ряду поводов, включая Украину, Сирию и закон «О противодействии противникам Америки через санкции».

Санкции не станут помехой для международного сотрудничества. Такое мнение высказал один из фигурантов нового списка, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев:

«Я уже и в других списках тоже существую. Тем не менее, мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью. Считаю, что мы занимаемся эффективно. Посещаю многие страны. Я в США бывал, бывал там неоднократно. Ну, с учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться и решать эти вопросы».

В новом «черном списке» оказались 38 россиян и 15 структур.