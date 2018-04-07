Госдеп США: Новые санкции США — это «сигнал» России
Новые санкции США — это «сигнал» России, Вашингтон не хочет разрыва диалога и продолжит общение с Москвой. Об этом сказал РИА Новости представитель американского госдепартамента.
По его словам, в Вашингтоне считают, что Россия сама себя изолирует, и «разочарованы» тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия. В числе претензий к России собеседник агентства назвал «злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации». Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала.
Накануне США ввели новые санкции против 38 российских чиновников, бизнесменов и компаний по целому ряду поводов, включая Украину, Сирию и закон «О противодействии противникам Америки через санкции».
Санкции не станут помехой для международного сотрудничества. Такое мнение высказал один из фигурантов нового списка, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев:
«Я уже и в других списках тоже существую. Тем не менее, мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью. Считаю, что мы занимаемся эффективно. Посещаю многие страны. Я в США бывал, бывал там неоднократно. Ну, с учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться и решать эти вопросы».
В новом «черном списке» оказались 38 россиян и 15 структур.
Комментарии12
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kir_pich_101 07 апреля 2018 | 07:40
Ну это пока. Пройдёт немного времени и зачешутся в Кремле.
Но будет уже поздно...
patrik05 07 апреля 2018 | 07:42
Госдеп США: Новые санкции США — это «сигнал» России...
Американцы хотят опустить россиян, на мусорный уровень украинцев или грузин.
vaka257 07 апреля 2018 | 07:40
Вашингтон не хочет разрыва диалога и продолжит общение с Москвой…
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Надо понимать,что общение будет через усиление санкций...
cockeyed 07 апреля 2018 | 07:59
vaka257: Усрёшься бабка от ожидания власти Вошьинтонга над Россией - мы быстрее тебя промлядь сожжём в крематории с твоими кентами и подкентовками.
putin_itogy 07 апреля 2018 | 07:44
Хороший сигнал,
как "фа-фа" из огромного роскошного "Тахо", в задницу зазевавшегося чайника,
на Ладе-Таз...))
sisyan_mudachina 07 апреля 2018 | 07:51
putin_itogy: "Фа-фа" ваще для дураков, включение "аварийки " с поднятым капотом или резко сдать назад в радиатор " тахе " надолго остановит этого охеревшего мудилу !))
stebinmaku 07 апреля 2018 | 07:51
Трамп хочет сделать Россию Великой, а Россия этого почему-то не хочет.., а ведь договаривались же с Путиным..
cockeyed 07 апреля 2018 | 07:56
Давно пора разорвать все отношения с Вошьинтонгом и их приспешников, либеральную мразь, выпнуть пинками из России.
max3446 07 апреля 2018 | 07:58
Товарищи, дамы и господа! Посмотрел на канале А. Шария про новый ролик ничтожества наврлаьного. Да уж.. на такое дно ничтожество еще не опускался. Уровень бреда просто зашкаливает! Это мерзкое брехливое днищенское дно навральный заявил что Кадыров популярнее Путина потому что в Чечне за него 97 % проголосовало. И так по другим регионам? Офигеть, это только больному мозгу придет в голову сравнивать выборы всероссийские с региональными. Меня когда то в институте избрали старостой группы единогласно, получается я самый популярный политик, ведь за меня 100% группы был.
Видать даже это поняло какое навральный ничтожество и не стало публиковать этот его бред, да и процентов 90 комментаторов удивляются тупости наврального
j_partizan 07 апреля 2018 | 08:00
Не приучали бы российскую "элиту" воровать и сигналить не пришлось.
tanyaya 07 апреля 2018 | 08:01
Патрушев спалил свой наркотрафик )))
gardaratat 07 апреля 2018 | 08:03
"есть и другие страны"....
например Зимбабве и Вануату.