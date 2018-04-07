СК возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре в Уссурийске

Тела 4 женщин и ребёнка найдены после тушения пожара в жилом доме. Мужчина, спасаясь от огня, спрыгнул с балкона и скончался от полученных травм в больнице.

Следователи провели осмотр на месте пожара и назначили пожарно-техническую и судмедэкспертизу. По предварительной версии причиной случившегося стало замыкание электропроводки.