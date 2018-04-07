СК возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре в Уссурийске
Тела 4 женщин и ребёнка найдены после тушения пожара в жилом доме. Мужчина, спасаясь от огня, спрыгнул с балкона и скончался от полученных травм в больнице.
Следователи провели осмотр на месте пожара и назначили пожарно-техническую и судмедэкспертизу. По предварительной версии причиной случившегося стало замыкание электропроводки.
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vaka257 07 апреля 2018 | 07:53
А помните как этот год начался с того, что в Южно-Сахалинске сгорела ёлка?...