Сегодня в Российской футбольной премьер-лиге стартует 25-й тур
Из четырех игр, намеченных на субботу, особняком стоит игра в Санкт-Петурбурге, где «Зенит» будет принимать «Краснодар». И те и другие – в лидирующей группе нашего Чемпионата. Но если питерцы еще сохраняют шансы побороться за место в Лиге Чемпионов, то «Краснодар» после ничьей в минувшем туре с «Анжи» и последовавшей за этим отставкой Игоря Шалимова недвусмысленно намекнул – свои амбиции кубанская команда будет реализовывать уже в Новом сезоне.
Игра на «Зенит–Арене» начнется в 16.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.
Кроме того, Рубин в Казани сыграет с «Ахматом». В Туле «Арсенал» будет принимать ФК «Уфа». А главный неудачник турнира — армейцы Хабаровска – дома встретятся с «Амкаром».
Оставшиеся матчи 25-го тура пройдут в воскресенье.
Комментарии1
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keg 07 апреля 2018 | 07:41
сраный Матч ТВ опять ни одного матча не показывает...