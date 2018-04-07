Сегодня в Российской футбольной премьер-лиге стартует 25-й тур

Из четырех игр, намеченных на субботу, особняком стоит игра в Санкт-Петурбурге, где «Зенит» будет принимать «Краснодар». И те и другие – в лидирующей группе нашего Чемпионата. Но если питерцы еще сохраняют шансы побороться за место в Лиге Чемпионов, то «Краснодар» после ничьей в минувшем туре с «Анжи» и последовавшей за этим отставкой Игоря Шалимова недвусмысленно намекнул – свои амбиции кубанская команда будет реализовывать уже в Новом сезоне.

Игра на «Зенит–Арене» начнется в 16.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Кроме того, Рубин в Казани сыграет с «Ахматом». В Туле «Арсенал» будет принимать ФК «Уфа». А главный неудачник турнира — армейцы Хабаровска – дома встретятся с «Амкаром».

Оставшиеся матчи 25-го тура пройдут в воскресенье.