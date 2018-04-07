Air France из-за забастовки персонала анонсировала отмену почти каждого третьего намеченного на сегодня рейса
Авиакомпания Air France из-за забастовки персонала анонсировала отмену почти каждого третьего намеченного на сегодня рейса. Об этом французский перевозчик уведомил своих клиентов в опубликованном накануне заявлении.
Программа полетов на субботний день претерпела вынужденные изменения. Забастовка персонала Air France проводится в четвертый раз с конца марта. Она организована 11 профсоюзами отрасли. Air France обещает обеспечить в среднем 70% рейсов – три четверти от всех значившихся в расписании дальнемагистральных перелетов, до 65% рейсов на средние расстояния из главного парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль, а также до 70% рейсов на близкие дистанции из второго столичного аэропорта Орли и региональных воздушных гаваней Франции. Компания предупредила о возможности «опозданий и изменений в последний момент», в связи с чем пассажиров призвали сверять информацию о состоянии рейсов в онлайн-табло. Пассажиров пообещали постоянно информировать об изменениях при помощи смс и по электронной почте. Тем, у кого из-за забастовки перелет окажется сорван, будет обеспечен возврат стоимости билетов. Все перелеты, выполняемые в сотрудничестве с партнерскими компаниями, включая KLM и «Аэрофлот», от забастовки пострадать не должны. Во всяком случае. В этом заверили в Air France/
В сегодняшней забастовке участвуют пилоты, бортпроводники, персонал аэропортов и офисных подразделений Air France. Они требуют от компании повышения своей заработной платы на 6%.
Комментарии4
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max3446 07 апреля 2018 | 07:29
Государство Украина много чего необычного для государства совершает. И нездорового.
Не дало российским гражданам, проживающим с российскими паспортами на территории Украины, проголосовать 18 марта на всероссийских выборах. Препятствовало.
Захватило экипаж рыболовецкого российского судна и утащило судно с экипажем в Бердянск.
То есть Украина выступает в качестве такого государства-спойлера, государства-джокера, совершающего демонстративно злобные поступки по отношению к нам, соседям её.
Но вот Украина даже превзошла свои собственные стандарты одновременно беспомощности, бессилия, наглости и политической шизофрении в недавнем заявлении Верховной рады.
Напомню, Рада обратилась к парламентам и правительствам стран мира с призывом «сделать всё возможное для полного и необратимого запрета» на строительство «Северного потока — 2» — газопровода, который пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию.
Это заявление, конечно же, политическое извращение.
Такого ещё не бывало!
Насколько я знаю, ни одна страна мира, находящаяся с другой страной фактически в состоянии войны (во всяком случае, они так считают и не раз это декларировали), не пыталась заставить эту страну служить источником своего существования.
Депутаты в Киеве хотят принудить Россию содержать Украину на деньги, получаемые Украиной за транзит газа через территорию Украины в Европу.
Они призывают правительства стран мира «не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта».
И понятно почему. Газопровод Nord Stream, считают они, «убьёт Украину». Тем, что лишит её от $2,7 до 3 млрд дохода от транзита газа в год.
ze_danil 07 апреля 2018 | 07:35
max3446: пожалуй отправлю тебя в игнор
не интересно нытьё изнасилованного хохлами
max3446 07 апреля 2018 | 07:53
ze_danil: неприятно читать про своих хозяев кровавую хунту?
andriisavin 07 апреля 2018 | 07:41
в этой компании бастуй наиболее часто (может мне так кажется конечно),