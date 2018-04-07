Авиакомпания Air France из-за забастовки персонала анонсировала отмену почти каждого третьего намеченного на сегодня рейса. Об этом французский перевозчик уведомил своих клиентов в опубликованном накануне заявлении.

Программа полетов на субботний день претерпела вынужденные изменения. Забастовка персонала Air France проводится в четвертый раз с конца марта. Она организована 11 профсоюзами отрасли. Air France обещает обеспечить в среднем 70% рейсов – три четверти от всех значившихся в расписании дальнемагистральных перелетов, до 65% рейсов на средние расстояния из главного парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль, а также до 70% рейсов на близкие дистанции из второго столичного аэропорта Орли и региональных воздушных гаваней Франции. Компания предупредила о возможности «опозданий и изменений в последний момент», в связи с чем пассажиров призвали сверять информацию о состоянии рейсов в онлайн-табло. Пассажиров пообещали постоянно информировать об изменениях при помощи смс и по электронной почте. Тем, у кого из-за забастовки перелет окажется сорван, будет обеспечен возврат стоимости билетов. Все перелеты, выполняемые в сотрудничестве с партнерскими компаниями, включая KLM и «Аэрофлот», от забастовки пострадать не должны. Во всяком случае. В этом заверили в Air France/

В сегодняшней забастовке участвуют пилоты, бортпроводники, персонал аэропортов и офисных подразделений Air France. Они требуют от компании повышения своей заработной платы на 6%.