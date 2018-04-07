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Эксклюзив Эха 07:00, 07 апреля 2018

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 компаний РФ

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых накануне были введены санкции. Речь идет об En+, группе ГАЗ и Объединенной компании «Русал». До 5 июня американцы должны аннулировать контракты, заключенные со всеми остальными компаниями.

В пятницу Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех фигурантов списка, если таковые находятся в юрисдикции США,
Должны быть заморожены. Американцам отныне запрещено поддерживать какие-либо деловые отношения с фигурантами перечня.

Российский МИД заявил, что Москва не оставит это без жесткого ответа.

Новые санкции США негативно скажутся на российской экономике, но не приведут к изменению внешней политики страны. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказал политолог Валерий Соловей.

Под новые ограничения попали должностные лица, бизнесмены и подконтрольные им компании.

Комментарии

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chapter_2 07 апреля 2018 | 07:10

Акции многих российских компаний теперь могут существенно потерять в цене. Налетай, подешевело - было рубль, а стало -два...

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:28

chapter_2: так , наконец то и Европа свободно вздохнет без русского газу. Сколько можно шлангов вводить в несчастную Европу. И все с газом,газом, газом.
Пора уже заменить лесной валежник, и разрешить россиянам приобщиться к своим залежам сокровищ.
Не все же китайцам дарить..до основанья..

sergirusso 07 апреля 2018 | 07:30

ostapbey: Газ газу - рознь. Без "новичка" дышится легче и свободней!

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:44

sergirusso: будет ли Европа покупать у России газ, чтоб в ответку получать бомбы с непредсказуемым ядерным двигателем? И при том, что открытым текстом Путин заявляет публике :
Продадим больше газу, построим больше ядерных бомб!!!

vbgolub 07 апреля 2018 | 07:58

ostapbey: предсказать, куда упадет бомба несложно - это Воронеж.

mmm_333 07 апреля 2018 | 07:36

Про "жесткие ответы" самое веселое.

vaka257 07 апреля 2018 | 07:38

mmm_333: Вспоминаешь как все олигархи пили за победу Трампа и смех разбирает...

naivnyk 07 апреля 2018 | 07:11

Наблюдается какая то недоделаность политиков ! Всем ясно, что без войны не разобраться, но страшно. А решения нет ни у кого

rihard 07 апреля 2018 | 07:18

naivnyk: Это будет война, на полное взаимное уничтожение, а вы сгниете либо в окопе, либо в городе, вам так будет легче?

arye_11 07 апреля 2018 | 07:19

rihard:
Зачем война?
Никакой войны не надо. Советскому Союзу сломали хребет без всякой войны.
Умная экономическая политика, продуманная дезинформация, удушающие санкции, ставка на всегдашнюю вороватость и продажность российской элиты и её внутреннее преклонение перед Западом на воне внешней ненависти.
Сработает 100%.
Тогда сработало, а сегодня зачем менять что-то. "Изм" изменился, Россия неизменна.

kir_pich_101 07 апреля 2018 | 07:24

arye_11: Так и будет.
Олигархат останется без портков и сам скинет вошьдя.

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:30

kir_pich_101: король умер, да здравствует король (с)
Даже..

alex_omsk1 07 апреля 2018 | 07:27

arye_11: дезинформация? достаточно правды для погибели совка было

arye_11 07 апреля 2018 | 07:43

alex_omsk1:
Ну, правда хорошо, а дезинформация тоже не помешает.
Пока Америка "развивала" программу СОИ (Стратегическая Оборонная Инициатива), а СССР за ней гнался, все силы и ресурсы положив на эту гонку, тут то и пришел логический финал.
А потом оказалось, что никакой СОИ в природе не существует и СССР гнался за фантомом
За правду тоже есть интересный факт.
Правда не за правду. а за "Правду". В советские времена полная подшивка "Правды" от 1917, приравнивалась к антисоветским материалам и была запрещена.

naivnyk 07 апреля 2018 | 07:22

rihard: Я фаталист, и считаю что это было бы закономерным концом человечества) После создания ЯО, это неизбежно! Войны во все века, были методом некой разрядки, теперь это невозможно, но критическая масса растёт, поэтому - это закономерно.

anemon 07 апреля 2018 | 07:27

naivnyk: Из-за того, что кого-то наворованного лишают, тебе жить не хочется?!

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:37

naivnyk: пропьем все, но Россию не опозорим. И Крым не вернем!!! И Лугандонию заселим бурятами с якутами, иссконыыми защитниками русского мира!!
Даже.

snips 07 апреля 2018 | 08:00

naivnyk: всем плевать на тебя и рашку никтотне обещал открытой войны )) гибридничать не только кацапня может ... трахнут баблом в ответ на танки

naivnyk 07 апреля 2018 | 07:29

rihard: Люди не могут жить в мире, какой либо срок. Вспомните Каина и Авеля. Ну просто НИКАК) А ЯО Бог дал, что бы перезагрузку сделать)

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:35

naivnyk: и стоило ли ради Крыма уподобляться Каину с Авелем?
Даже??

naivnyk 07 апреля 2018 | 07:38

ostapbey: Как Вы не понимаете! Не Крым, так что нибудь другое было. Каин убил Авеля, потому что он ему мешал) А повернулось бы по другому, Авель убил бы Каина)

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:47

naivnyk: и в Воронеже стояли бы войска НАТО!!
так что нужно упредить НАТО хоть в Воронеже..
Чтоб камня на камне не осталось!!

mmm_333 07 апреля 2018 | 07:47

naivnyk: А может уйти по тихому самому и вопрос решен? А уж каждый сам дальше решит, жить он хочет или нет.

ha12raz 07 апреля 2018 | 07:14

А Минфин РФ обяжет выкупиь их по двойной цене за счет бюджета.

tour 07 апреля 2018 | 07:15

Шутки кончились, началась зачистка. А ведь, США поступили гуманно, дали немного времени, чтобы можно было собраться с мыслями, дистанцироваться от Путина, разорвать связи (коррупционные и не только), а также... вывести средства со счетов и обналичить активы, перевести их в другие валюты, золото, камни и прочие материальные ценности, которые можно положить в чемодан и погрузить на яхту.
Проснувшись не очень прекрасным утром российская «3лита», уже начинает обнаруживать свои счета и своих родственников заблокированными. В т.ч. фирмы, зарегистрированные на родственников. И все, как говорится - голова в тумбочке. Ох, плохо чувствовать себя – голодранцами!

kir_pich_101 07 апреля 2018 | 07:27

tour: Поближе к народу.
Может и мысли будут другими...

piter_ug 07 апреля 2018 | 07:18

//Москва не оставит это без жесткого ответа.//

Не Москва, крошечный пятачок в Москве.
И мягкая, рыхлая вата не может быть жесткой.
Хотя нет, бывает - в обмоченном и замороженном состоянии.

gardaratat 07 апреля 2018 | 07:58

piter_ug:
блестяще)

piter_ug 07 апреля 2018 | 07:21

Любопытненько! А ЕС последует за этой инициативой?
Придётся-таки местечко на паперти бронировать для олигархствующих.

poster6996 07 апреля 2018 | 07:25

Всё же вынуждают они нас бомбить Воронеж....

wertzuwachs 07 апреля 2018 | 07:25

«Российский МИД заявил, что Москва не оставит это без жесткого ответа.» Заморозит американские активы в юрисдикции России?

garaal 07 апреля 2018 | 07:33

wertzuwachs: БОМБИТЬ ВОРОНЕЖ!

sergirusso 07 апреля 2018 | 07:33

Н.Н.Пушкина(урожденная Гончарова) была замужем 2 раза. И А.С.Пушкин был её первым мужем, вторым был генерал Ланской. Если бы Пушкина не убил бы на дуэли Дантес, то второго брака и рождения ещё троих детей могло бы и не случиться. Пушкин "заложился" на судббу другого человека... О чем это я? Януковича придется выдать хохлам.

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:51

sergirusso: а вот Гитлер был не Пушкин..потому что перед смертью не детей строгал.. А танк Мышонок 130 тонн.. И пушку ДОРА!!
И помогло ли это Гитлеру?

max3446 07 апреля 2018 | 07:33

Сто десять килограммов стали и взрывчатки — такие «подарки» 203-миллиметровая самоходная пушка 2C7М «Малка» может десятками отправлять глубоко в тыл врага.

На днях артиллеристы Восточного военного округа нанесли удар по позициям условного противника с дистанции 30 километров. Огонь мощнейших орудий корректировали с помощью беспилотных аппаратов «Орлан-10». Все учебные цели уничтожены. О том, какие задачи армия возлагает на артиллерию большой мощности, — в материале РИА Новости.
у российской «Малки» хороший потенциал. Активно-реактивный снаряд 3ВОФ35 она забрасывает на 47,5 километров, что сопоставимо с радиусом действия тактических ракет.

Помимо обычных, «Малка» способна использовать два типа ядерных боеприпасов «Клевещина» и «Саженец» мощностью около двух килотонн в тротиловом эквиваленте. САУ 2С7M «Малка» — развитие самоходной установки 2С7 «Пион». Считается, что это орудие в первую очередь создавалось как раз для стрельбы «спецбоеприпасами».

Одни таким снарядом можно уничтожить опорный пункт мотопехотного батальона США. При этом машина достаточно мобильна: скорость по шоссе — до 50 километров в час, ресурс двигателя рассчитан на восемь-десять тысяч километров пробега. Скорострельность орудия — полтора выстрела в минуту.

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:49

max3446: сколько тыщ кубов газу ты продал придурошным европейцам, чтоб построить сию УМАМАЛМАЛКУ??
Даже?

arye_11 07 апреля 2018 | 07:54

max3446:
Максик.
Почему российскую пушку назвали "Малка", а не Сара или Рахель?
Малка - еврейское слово и одновременно имя. Означает "Королева".
мАлка - имя, малкА - слово
Непатриотично как-то!

max3446 07 апреля 2018 | 08:04

arye_11: главное что она инновационная, никому в мире лет 500 такое не построить и в труху врагов может стереть

nns33 07 апреля 2018 | 07:55

max3446: При этом машина достаточно мобильна: скорость по шоссе — до 50 километров в час, ======= а по российскому бездорожью какая скорость? Какой же вы чудак! Вы даже не рассматриваете варианта : взлетела и сразу же уничтожена над головами россиян.Напоминаете мне фантаста Беляева.

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:59

nns33: она больше на Армату похожа своей назаводимостью..
Даже..

moncegorskyi 07 апреля 2018 | 07:35

Сначала пару лет назад посмеивались а ля "искандеры санкций не боятся", потом появилась проблема с кривизной земли у "тополей" из-за авионики уралвагонзавода. Давеча ухахатывались от американского санкционного списка наших "ФОРБСшников". А теперь засунули языки в жопы и чешут репу, считая миллиардные убытки на калькуляторах чубайсовского "руснано"... И это только начало.

joseph_gebbels 07 апреля 2018 | 07:36

Да и хрен с ними. Сами виноваты. У меня вот нет активов за бугром и проблем тоже нет.

ostapbey 07 апреля 2018 | 07:53

joseph_gebbels: зато КРЫМНАШ!!
Даже..

krs_sk 07 апреля 2018 | 07:47

Еще несколько пакетов таких санкций и путленд проще будет закрасить , чем спасти...

neitral_n 07 апреля 2018 | 07:52

Вот нехрен нашей древней номенклатуре по-хранцусски было говорить во главе с Толстым! Надо было на Есенина завсегда равняться и любить родные васильки!)))

gardaratat 07 апреля 2018 | 07:56

"Российский МИД заявил, что Москва не оставит это без жесткого ответа."
раздавят пару американских гусей? или запретят американские помидоры на ввоз?

pensioner25 07 апреля 2018 | 08:04

В результате санкций часть олигархов теряет лишь какой-то процент от своих миллиардов. А большинство россиян теряют последнюю надежду на то, что жизнь хоть немного станет легче.Ведь все дополнительные нагрузки на своих друганов государство перенесет на плечи простых людей, которые и без того влачат жалкое существование.

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