Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 компаний РФ

Минфин США обязал американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых накануне были введены санкции. Речь идет об En+, группе ГАЗ и Объединенной компании «Русал». До 5 июня американцы должны аннулировать контракты, заключенные со всеми остальными компаниями.

В пятницу Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех фигурантов списка, если таковые находятся в юрисдикции США,

Должны быть заморожены. Американцам отныне запрещено поддерживать какие-либо деловые отношения с фигурантами перечня.

Российский МИД заявил, что Москва не оставит это без жесткого ответа.

Новые санкции США негативно скажутся на российской экономике, но не приведут к изменению внешней политики страны. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказал политолог Валерий Соловей.

Под новые ограничения попали должностные лица, бизнесмены и подконтрольные им компании.