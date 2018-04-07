Японская корпорация Fujifilm объявила о прекращении продаж черно-белой фотопленки и фотобумаги
Японская корпорация Fujifilm объявила о прекращении продаж черно-белой фотопленки и фотобумаги, история производства которых насчитывает более 80 лет. Спрос на них отсутствует, объяснили в компании. Отмечается, что наиболее активно черно-белую пленку потребители покупали в 1960-е годы, с тех пор спрос стал снижаться и достиг своего минимума после начала массового распространения цифровой фототехники.
Последние партии черно-белой пленки поступят в магазины в октябре текущего года, некоторые форматы фотобумаги будут доступны до 2020-го.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт