Защита экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы обжаловала решение о его аресте в Верховном суде
Об этом сообщил телеканал «Глобу». Ранее аналогичная апелляция была направлена в Высокий суд — предпоследнюю судебную инстанцию. Но он отклонил это заявление. В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму. Экс-президент, напомню, приговорен к 12 годам заключения по делу о коррупции. Судья выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться до вечера пятницы. Однако, да Силва до сих пор не явился в полицию.
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