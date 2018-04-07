Трамп начал готовиться к даче показаний спецпрокурору по России Мюллеру
Дональд Трамп начал готовиться к даче показаний спецпрокурору по России Роберту Мюллеру. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники. По их данным, подготовка «находится на самом начальном этапе». Советники и юрисконсульты инструктируют президента США, какие темы могут интересовать Мюллера. Официально глава белого дома не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокурору, проводящему расследование по поводу предполагаемого вмешательства России в американские выборы.
Ранее Трамп не раз заявлял, что разбирательство не должно было быть инициировано изначально, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было.
Комментарии4
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naivnyk 07 апреля 2018 | 06:41
Какие мудрые комментарии от CNN и Эхо))) НАЧАЛ ГОТОВИТЬСЯ к даче показаний! Исходя из их логике, получается , что младенец родившейся на свет, тут же начал готовиться к неминуемой смерти )))
piter_ug 07 апреля 2018 | 07:26
Есть хороший рецепт от ВСВысоцкого:
«Ну, я налёг на бег на стометровки,
Я в бане вес согнал, отлично сплю,
У меня были по хоккею тренировки,
Ну, в общем, после этой подготовки
Я его без мата задавлю.»
ara_1 07 апреля 2018 | 07:33
Ну и зря. Я согласен с точкой зрения тех, кто категорически против подобной выходки. Мюллер не "расследует преступление". "Коллизия", даже если и имела место- не является преступлением. Это -первое. Второе- ни одной улики данной "коллизии" никто, нигде не нашел. Вся эта хрень заварилась исключительно с подачи Демов, о, якобы, имевшей место помощи Трампу в Выборах. Еще раз, ни единой улики этому нет. Таким образом, Мюллер не ищет "кто совершил преступление", ввиду отсутствия оного и, даже, не проверяет была ли посторонняя помощь Трампу в Выборах. Задача Мюллера - найти ЛЮБОЙ КОМПРОМАТ на Трампа. Об этом кричат даже Демократы, не потерявшие человеческий облик. Это- неприемлимо в "Правовом" государстве. Однако, это есть, происходит прямо на глазах ошеломленной публики. Это серьезный признак скатывания в "банановую диктатуру"... Поэтому, многие специалисты не рекоммендуют Трампу говорить с Мюллером. Это интервью, очень вероятно,- западня. Простая, бесхитросная засада, чтобы найти лишний повод, не посадить, конечно, но для публичного оплевывания с вероятным последующим импичментом...
wertzuwachs 07 апреля 2018 | 07:38
Пилять, это как жизнь на другой планете: под высшее должностное лицо копает прокурор, и оно ничего с этим не может поделать.