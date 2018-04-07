Трамп начал готовиться к даче показаний спецпрокурору по России Мюллеру

Дональд Трамп начал готовиться к даче показаний спецпрокурору по России Роберту Мюллеру. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники. По их данным, подготовка «находится на самом начальном этапе». Советники и юрисконсульты инструктируют президента США, какие темы могут интересовать Мюллера. Официально глава белого дома не заявлял о согласии лично дать показания спецпрокурору, проводящему расследование по поводу предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Ранее Трамп не раз заявлял, что разбирательство не должно было быть инициировано изначально, поскольку никакого сговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было.