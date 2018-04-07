Согласованный митинг в защиту издателя оппозиционной газеты «Новые колеса» и экс-депутата пройдет в Калининграде
Согласованный митинг в защиту издателя оппозиционной газеты «Новые колеса» и экс-депутата Игоря Рудникова пройдет сегодня в Калининграде. Журналиста обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального СК.
Вменяемого ему преступления Игорь Рудников не совершал, — рассказал «Эху» председатель калининградского регионального отделения партии «Патриоты России», депутат калининградской областной Думы Михаил Чесалин.
Митинг пройдет в 13:00 у памятника Ленину рядом с Домом искусств. Это уже четвертая акция в поддержку Игоря Рудникова.
Комментарии6
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epynda 07 апреля 2018 | 06:52
Как это не покажется странным, но некоторые журналисты, прикрываясь "журналистскими расследованиями", действительно "копают" под представителей местных элит...
Если "накапывают какую-то мелочь, то эти материалы публикуют, а если что-то крупное, то стараются ЭТО продать....
Продать или самим фигурантам или их конкурентам.....
aleksandr39 07 апреля 2018 | 07:01
epynda: По твоей логике у "мэра " и " губернатора " есть конкуренты ?
aleksandr39 07 апреля 2018 | 06:55
Власть " великого вождя " сфабриковала дело против Игоря Рудникова ,а несколько лет назад пыталась его убить наняв киллера .
aleksandr39 07 апреля 2018 | 06:57
Только благодаря " Игорю Рудникову и его " Новым колесам" кенигсбергцы узнают о коррупции в Кенигсберге .
aleksandr39 07 апреля 2018 | 06:59
Свободу Игорю Рудникову - борцу с коррупцией .
wertzuwachs 07 апреля 2018 | 07:32
«Журналиста обвиняют в вымогательстве взятки у главы регионального СК.» Поправдоподобнее ничего не придумалось?