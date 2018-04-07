В Казани противники строительства мусоросжигательного завода планируют сегодня провести митинг

Организаторы рассчитывают собрать на свою акцию несколько тысяч человек. Накануне за планы по участию в сегодняшнем мероприятии задержали двух активисток.

Жители Казани требуют организовать в республике повсеместный раздельный сбор мусора и перенести строительство мусоросжигательного завод из Осиновского сельского поселения в иное место, вдали от жилых зон. Власти Татарстана эти требования не принимают, указывая, что споры о возведении мусоросжигательного завода, идущие на протяжении последних двух лет, ни к чему не приведут. Тем не менее, народный сход, который прошел здесь же 25 марта, собрал около тысячи человек и заставил представителей инвестора строительства пойти на диалог. Сводится он к попыткам убедить людей в необходимости проекта. Его реализует дочка «Ростеха» — РТ-Инвест. В ее планах – утилизировать на заводе половину всех твердых отходов Казани. Начало строительства намечено уже на октябрь, а сдать в эксплуатацию завод хотят к 2022 году. Заявители митинга в Осиново указывали предполагаемое число участников ни много ни мало в 5 тысяч. Впрочем, как писал накануне сайт Idel.Реалии полицейские превентивно составили протоколы за нарушение правил проведения прошедшего в конце марта публичного мероприятия в отношении двух активисток.

При этом в мэрии Казани недовольных планами по строительству завода всячески убеждают, что реальной альтернативы его строительству на сегодняшний день нет.