Руководство единороссов не поддержало идею выдвижения Тулеева на пост спикера областного парламента
Руководство единороссов не поддержало идею выдвижения экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на пост спикера областного парламента. Как сказал глава фракции в Госдуме и вице-спикер Сергей Неверов, «это неправильно», « люди просто не поймут такого решения». Тем самым он не поддержал своих коллег-депутатов от Кемеровской области, которые направили обращение врио губернатора региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы регионального парламента.
Кремль не будет возражать против выдвижения экс-губернатора в спикеры совета народных депутатов, так как с точки зрения правительства он ничем не провинился. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист и историк Николай Сванидзе.
Аман Тулеев оставил пост губернатора после пожара в торговом центре, во время которого погибли 64 человека. Однако позже он получил вакантный мандат депутата областного совета.
Комментарии4
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ha12raz 07 апреля 2018 | 06:07
Это они погорячились.....царь то не против, а народ всегда за царя.
astet 07 апреля 2018 | 06:14
ha12raz: место этого старого маразматика - на кладбище!
Странно, что бог этого не видит...
deputat181 07 апреля 2018 | 06:19
astet: Он там будет спикером.
boltzmann_ 07 апреля 2018 | 06:20
Собственно требуется только , выйдя из машины, своим ходом дойти до кресла спикера.
Если понесут на носилках, народ может не понять.