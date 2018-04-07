Руководство единороссов не поддержало идею выдвижения Тулеева на пост спикера областного парламента

Руководство единороссов не поддержало идею выдвижения экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на пост спикера областного парламента. Как сказал глава фракции в Госдуме и вице-спикер Сергей Неверов, «это неправильно», « люди просто не поймут такого решения». Тем самым он не поддержал своих коллег-депутатов от Кемеровской области, которые направили обращение врио губернатора региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность главы регионального парламента.

Кремль не будет возражать против выдвижения экс-губернатора в спикеры совета народных депутатов, так как с точки зрения правительства он ничем не провинился. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист и историк Николай Сванидзе.

Аман Тулеев оставил пост губернатора после пожара в торговом центре, во время которого погибли 64 человека. Однако позже он получил вакантный мандат депутата областного совета.