США опубликовали новый санкционный список, в который вошли крупнейшие российские миллиардеры и официальные лица

США накануне опубликовали новый санкционный список, в который вошли крупнейшие российские миллиардеры и официальные лица. Для большинства фигурантов списка данная мера обернется очень неприятными последствиями, — рассказал «Эху Москвы» политолог Станислав Белковский.

В «черный список» попали 7 российских предпринимателей, 12 подконтрольных им компаний и 17 должностных лиц.