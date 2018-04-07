США опубликовали новый санкционный список, в который вошли крупнейшие российские миллиардеры и официальные лица
США накануне опубликовали новый санкционный список, в который вошли крупнейшие российские миллиардеры и официальные лица. Для большинства фигурантов списка данная мера обернется очень неприятными последствиями, — рассказал «Эху Москвы» политолог Станислав Белковский.
В «черный список» попали 7 российских предпринимателей, 12 подконтрольных им компаний и 17 должностных лиц.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prof57 07 апреля 2018 | 06:12
Зато у тех, кто наворованное бабло вывез на Запад вместе со своей тушкой - отобрали вообще все... И присматриваются.... а нельзя и тушку с какой пользой использовать... на удобрения там...
arabmot 07 апреля 2018 | 06:32
prof57: Это вы Скрипаля имеете в виду?)))