Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 млн $
Состояние российского предпринимателя Олега Дерипаски, попавшего под американские санкции, уменьшилось на 957 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 5,3 миллиарда, сообщает Форбс. Как отмечает издание, это произошло из-за резкого падения акций En+ на Лондонской бирже. Бизнесмен назвал основания для его включения в список необоснованными, смешными и абсурдными. По его словам, анализом ситуации он займется после Пасхи.
Forbes уточняет, что снизилось состояние еще нескольких предпринимателей, попавших под ограничительные меры. Сулейман Каримов потерял 244 миллиона долларов, а Виктор Вексельбер — 41 миллион. Финансовое положение Игоря Ротерберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а Владимир Богданов и Андрей Скоч даже выиграли на решении властей США миллион и восемь миллионов соответственно.
Комментарии8
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stebinmaku 07 апреля 2018 | 06:06
"Финансовое положение Игоря Ротерберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а Владимир Богданов и Андрей Скоч даже выиграли на решении властей США миллион и восемь миллионов соответственно."
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"Храните деньги в сберегательной кассе..."
pedro_juares 07 апреля 2018 | 06:09
я смотрю, Дерпаска в двух шагах от того чтобы на паперти начать побираться.
astet 07 апреля 2018 | 06:12
pedro_juares: скинемся всем миром в помощь сироте?
alle_op 07 апреля 2018 | 06:20
astet: Не надо торопиться, путин и без нашей активности скинет обнищавшим миллиардерам вспоможение из наших денег.
midnightblues 07 апреля 2018 | 06:16
Если уж писать ,не называя олигархами,то скорее
папуасского дельца,близкого к корольку,стырившего у местных папуасов данную сумму
naivnyk 07 апреля 2018 | 06:20
Дерипаска конечно .удак, но не дурак. Не ВЕРЮ я в такие потери )
mjau 07 апреля 2018 | 06:25
naivnyk: Ерунда, лишь бы остались какие-то гроши на "рыбок"...
piter_ug 07 апреля 2018 | 06:24
Надо же, с утра и такие леденящие душу новости!
Это конечно забавно, но теперь каждому росиянцу, трудящемуся на олигархистов, могут не дать визу в Гейропу, не говоря уже об Америке.