Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет в Нью-Йорке поединок с американцем Элом Яквинтой

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке поединок с американцем Элом Яквинтой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата. На кону будет стоять титул чемпиона мира UFC в легком весе (до 70 кг), но получить его сможет только россиянин.

Соперник Нурмагомедова менялся дважды. Изначально он должен был драться с временным чемпионом UFC американцем Тони Фергюсоном, но менее чем за неделю до боя он был вынужден отказаться от поединка из-за травмы. Ему на замену был выбран действующий чемпион организации в полулегком весе американец Макс Холлоуэй. Однако, врачи ему запретили участвовать в турнире из-за усиленной сгонки веса.