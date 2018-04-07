Православные христиане сегодня празднуют Благовещение и готовятся к Пасхе

Оба важных для верующих евангельских события пришлись в этом году на один день. Явление Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего о том, что у нее родится сын, который станет Спасителем, всегда отмечается православными 7 апреля. После литургии в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл по старинному обычаю выпустит голубей. Там же предстоятель освятит куличи, пасхи и крашеные яйца — в соответствии с традицией Страстной субботы, предшествующей Пасхе. Главное пасхальное богослужение в Москве, как обычно, начнется за час до полуночи в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл совершит крестный ход, отслужит пасхальную заутреню и литургию.