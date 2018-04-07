Православные христиане сегодня празднуют Благовещение и готовятся к Пасхе
Оба важных для верующих евангельских события пришлись в этом году на один день. Явление Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего о том, что у нее родится сын, который станет Спасителем, всегда отмечается православными 7 апреля. После литургии в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл по старинному обычаю выпустит голубей. Там же предстоятель освятит куличи, пасхи и крашеные яйца — в соответствии с традицией Страстной субботы, предшествующей Пасхе. Главное пасхальное богослужение в Москве, как обычно, начнется за час до полуночи в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл совершит крестный ход, отслужит пасхальную заутреню и литургию.
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vaka257 07 апреля 2018 | 05:46
Любопытная деталь: из 5 млн золотых рублей, вырученных большевиками от продажи награбленных церковных ценностей, в 1921-22гг. только 1 млн пошел на закупку продовольствия для голодающих.
Зато помощь предоставили десятки благотворительных организаций "вражеского буржуазного мира"...